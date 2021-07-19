"Кримський Титан" і відбір води з джерел завдають найбільшої шкоди екології окупованого Криму, - Кориневич

Постпред президента України в АРК та м.Севастополі Антон Кориневич вважає, що діяльність підприємства "Кримський Титан" і інтенсивний відбір води з підземних джерел завдають найбільшої шкоди екології тимчасово окупованого півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав на онлайн-брифінгу, присвяченому презентації звіту громадської організації КримSOS "Довкілля Криму: зміни та втрати за час окупації".

"На цей момент ми можемо виділити кілька фактів, які суттєво впливають на погіршення екологічної ситуації на окупованому півострові, зокрема, діяльність на півночі Криму підприємства "Кримський Титан" і інших об'єктів хімічної промисловості, які є найбільшими забруднювачами повітря", - зазначив Кориневич.

Крім того, повідомив він, на погіршення екологічної ситуації у Криму і Севастополі впливає інтенсивний відбір окупаційною адміністрацією підземних джерел, що є результатом зникнення води у водоносних горизонтах, а також знищення об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі шляхом видобутку корисних копалин на їх території або в безпосередній близькості від них, і забруднення акваторії Чорного моря, зокрема, заходами з бойової підготовки та повсякденною діяльністю військових формувань РФ.

За словами Кориневича, значно погіршилася екологічна ситуація на окупованому півострові в результаті реалізації державою-окупантом таких масштабних інфраструктурних проєктів, як міст через Керченську протоку і так звана траса "Таврида".

Як підкреслив представник Президента України в Криму, в Стратегії по деокупації і реінтеграції АРК та м. Севастополя є окремий розділ, присвячений екологічній політиці, який передбачає, зокрема, проведення моніторингу навколишнього природного середовища на тимчасово окупованій території та створення реєстру шкоди державі Україна внаслідок діяльності РФ і окупаційної адміністрації півострова.

Держслужбовець вважає важливим використання всіх можливих механізмів міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Криму.

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Окремим пунктом Стратегії, наголосив Кориневич, відзначається, що створення умов для водопостачання Криму буде здійснюватися тільки після звільнення тимчасово окупованого Криму і відновлення на його території конституційного ладу України.

Представник Президента України в АРК та Севастополі назвав представлений організацією КримSOS звіт про екологічну ситуацію на окупованому півострові "ґрунтовним розслідуванням".

"Ґрунтовне розслідування КримSOS про екологічну ситуацію в Криму є важливим, необхідним і своєчасним, а аналітика та рекомендації, які є у звіті, можуть і будуть використані державними органами, в тому числі правоохоронними, при реалізації заходів з метою деокупації і реінтеграції Криму", - підсумував Кориневич.

Він також висловив переконання, що питання екології стануть важливою частиною порядку денного Кримської платформи, яка створюється як майданчик для того, щоб обговорювати і вирішувати важливі питання Криму.

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