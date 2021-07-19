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Новини Окуповані території
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"Кримський Титан" і відбір води з джерел завдають найбільшої шкоди екології окупованого Криму, - Кориневич

Постпред президента України в АРК та м.Севастополі Антон Кориневич вважає, що діяльність підприємства "Кримський Титан" і інтенсивний відбір води з підземних джерел завдають найбільшої шкоди екології тимчасово окупованого півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав на онлайн-брифінгу, присвяченому презентації звіту громадської організації КримSOS "Довкілля Криму: зміни та втрати за час окупації".

"На цей момент ми можемо виділити кілька фактів, які суттєво впливають на погіршення екологічної ситуації на окупованому півострові, зокрема, діяльність на півночі Криму підприємства "Кримський Титан" і інших об'єктів хімічної промисловості, які є найбільшими забруднювачами повітря", - зазначив Кориневич.

Крім того, повідомив він, на погіршення екологічної ситуації у Криму і Севастополі впливає інтенсивний відбір окупаційною адміністрацією підземних джерел, що є результатом зникнення води у водоносних горизонтах, а також знищення об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі шляхом видобутку корисних копалин на їх території або в безпосередній близькості від них, і забруднення акваторії Чорного моря, зокрема, заходами з бойової підготовки та повсякденною діяльністю військових формувань РФ.

За словами Кориневича, значно погіршилася екологічна ситуація на окупованому півострові в результаті реалізації державою-окупантом таких масштабних інфраструктурних проєктів, як міст через Керченську протоку і так звана траса "Таврида".

Як підкреслив представник Президента України в Криму, в Стратегії по деокупації і реінтеграції АРК та м. Севастополя є окремий розділ, присвячений екологічній політиці, який передбачає, зокрема, проведення моніторингу навколишнього природного середовища на тимчасово окупованій території та створення реєстру шкоди державі Україна внаслідок діяльності РФ і окупаційної адміністрації півострова.

Держслужбовець вважає важливим використання всіх можливих механізмів міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Криму.

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Окремим пунктом Стратегії, наголосив Кориневич, відзначається, що створення умов для водопостачання Криму буде здійснюватися тільки після звільнення тимчасово окупованого Криму і відновлення на його території конституційного ладу України.

Представник Президента України в АРК та Севастополі назвав представлений організацією КримSOS звіт про екологічну ситуацію на окупованому півострові "ґрунтовним розслідуванням".

"Ґрунтовне розслідування КримSOS про екологічну ситуацію в Криму є важливим, необхідним і своєчасним, а аналітика та рекомендації, які є у звіті, можуть і будуть використані державними органами, в тому числі правоохоронними, при реалізації заходів з метою деокупації і реінтеграції Криму", - підсумував Кориневич.

Він також висловив переконання, що питання екології стануть важливою частиною порядку денного Кримської платформи, яка створюється як майданчик для того, щоб обговорювати і вирішувати важливі питання Криму.

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Автор: 

Крим (14185) екологія (1356) вода (1183) Кримський титан (60) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+4
Той "Титан" і так пігмей, бо виробляє пигмент "тітанові білила", а воду смокче разом з "Кримсодою" дай Боже.
Вони ще й гидоту всіляку викидають у повітря

Пропоную видати Фірташу іменну медаль "За шкідництво в Криму" 😁
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19.07.2021 20:04 Відповісти
+3
Сировину не треба постачати на той "Титан" і він пігмеєм стане.
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19.07.2021 19:59 Відповісти
+3
А санкции против Фирташа?а сырье с Украины?.
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19.07.2021 20:06 Відповісти
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Сировину не треба постачати на той "Титан" і він пігмеєм стане.
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19.07.2021 19:59 Відповісти
Той "Титан" і так пігмей, бо виробляє пигмент "тітанові білила", а воду смокче разом з "Кримсодою" дай Боже.
Вони ще й гидоту всіляку викидають у повітря

Пропоную видати Фірташу іменну медаль "За шкідництво в Криму" 😁
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19.07.2021 20:04 Відповісти
решайте за нас, а не за лишенцев окуппированых
там каждому на "пункте пропуска" по автомату и пусть решают свои проблемы сами
запарили тратить мои налоги в молоко
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19.07.2021 20:02 Відповісти
а не пора подавати міжнародні позови на росію за шкоду екології та водну блокаду Криму?
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19.07.2021 20:02 Відповісти
А санкции против Фирташа?а сырье с Украины?.
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19.07.2021 20:06 Відповісти
Так там, якщо не помиляюсь і електрика йде з України. Одну лінію з трьох чи чотирьох залишили для титану.
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19.07.2021 20:14 Відповісти
это пустой треп или есть доказательство?
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19.07.2021 20:42 Відповісти
Я ж написав "якщо не помиляюсь", що значить, що я не стверджую. Просто пам'ятаю як в 14 році валили опори, то одну для титану фірташа залишили. Якщо її вже нема, то я тільки за.
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19.07.2021 21:10 Відповісти
коли валили опори, як раз могли оглядатись на передаста - фірташа... дуже смішно.
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19.07.2021 21:18 Відповісти
Як раз аваківці і інші титушки не дали. Чи "що то з пам'ятью моєю стало"(с)?
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19.07.2021 21:23 Відповісти
напевне сталось.... або був неуважний до тих подій.
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19.07.2021 22:51 Відповісти
нічєво, тєпєрь хоть камни с нєба!
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19.07.2021 20:20 Відповісти
в результате реализации государством-оккупантом таких масштабных инфраструктурных проектов, как мост через Керченский пролив и так называемая трасса "Таврида". Источник: https://censor.net/ru/n3278002

Тогда уж "так называемый мост", раз трасса "так называемая"
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19.07.2021 20:26 Відповісти
 
 