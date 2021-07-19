СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну
Служба безпеки України планує викликати на допит не тільки міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а й інших посадових осіб російської армії.
Про це в коментарі "Суспільному" сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Причини виклику Шойгу на допит він пояснив так: "Ця процесуальна норма потрібна для того, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, відповідальних за бойові дії на сході нашої країни. Ми готуємо зараз публікацію з цього приводу, і там Шойгу буде серед інших військових посадових осіб РФ".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Шойгу викликаний на допит до слідчого управління СБУ в Маріуполі на 20 липня. Йому планують вручити письмову підозру в пособництві і створенні незаконних збройних формувань.
Крім цього, СБУ викликала для вручення підозри російського бізнесмена, засновника телеканалу "Царгород" і інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва. Його підозрюють у фінансуванні незаконних збройних формувань.
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Сегодня это смешно, не спорю. Но как только подохнет/слетит с трона В.В.Хуйло, сразу тараканы забегают, деля власть и ныкаясь от ответственности. А такие ДОКУМЕНТЫ, зарегистрированный по всем правилам, весьма будут им мешать.
Понятно, что никто из россиян не явится - но у них уже не будет формального повода опротестовать решение суда, из-за пропуска этого этапа процедуры.
Шойгу...Тува... 2 дня назад...
ГитлерВ.Хуйло.
А вот на вторых лиц - очень даже и были!
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича @GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
Под Санкт-Петербургом нашли подземную секретную тюрьму с крематорием
после публикаций в СМИ власти закапывают тюрьму, а все материалы засекречиваются
теперь понятно, откуда брали инфу Станко и Сергацкова, пытаясь набросить говно на СБУ во времена ПАП
Чи зеля в останеій сомент задзвонить хутіну і попередить ?
Ведение агрессивной войны достаточно серьезное преступление.