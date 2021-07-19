СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну

Служба безпеки України планує викликати на допит не тільки міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а й інших посадових осіб російської армії.

Про це в коментарі "Суспільному" сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причини виклику Шойгу на допит він пояснив так: "Ця процесуальна норма потрібна для того, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, відповідальних за бойові дії на сході нашої країни. Ми готуємо зараз публікацію з цього приводу, і там Шойгу буде серед інших військових посадових осіб РФ".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Шойгу викликаний на допит до слідчого управління СБУ в Маріуполі на 20 липня. Йому планують вручити письмову підозру в пособництві і створенні незаконних збройних формувань.

Також читайте: СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри

Крім цього, СБУ викликала для вручення підозри російського бізнесмена, засновника телеканалу "Царгород" і інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва. Його підозрюють у фінансуванні незаконних збройних формувань.