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СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну

СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну

Служба безпеки України планує викликати на допит не тільки міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а й інших посадових осіб російської армії.

Про це в коментарі "Суспільному" сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Причини виклику Шойгу на допит він пояснив так: "Ця процесуальна норма потрібна для того, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, відповідальних за бойові дії на сході нашої країни. Ми готуємо зараз публікацію з цього приводу, і там Шойгу буде серед інших військових посадових осіб РФ".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Шойгу викликаний на допит до слідчого управління СБУ в Маріуполі на 20 липня. Йому планують вручити письмову підозру в пособництві і створенні незаконних збройних формувань.

Також читайте: СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри

Крім цього, СБУ викликала для вручення підозри російського бізнесмена, засновника телеканалу "Царгород" і інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва. Його підозрюють у фінансуванні незаконних збройних формувань.

Автор: 

допит (696) СБУ (12945) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+9
Одни клоуны. Нет слов.
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19.07.2021 20:18 Відповісти
+9
Власть 🤢😈🐲🤡ДЕГЕНЕРАТОВ ! Сейчас Шойгу шнурки погладит и примчится на допрос !
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19.07.2021 20:28 Відповісти
+5
ага....трех коней загнал...так торопится...
СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну - Цензор.НЕТ 4517

Шойгу...Тува... 2 дня назад...
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19.07.2021 20:21 Відповісти
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та бросьте...просто наш лыйтинант кужугетовича пиарит...
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19.07.2021 20:12 Відповісти
Власть 🤢😈🐲🤡ДЕГЕНЕРАТОВ ! Сейчас Шойгу шнурки погладит и примчится на допрос !
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19.07.2021 20:28 Відповісти
Дегенерат тот, кто думает, что можно НИЧЕГО не делать и очень обижаться на Европу за отмену санкций.
Сегодня это смешно, не спорю. Но как только подохнет/слетит с трона В.В.Хуйло, сразу тараканы забегают, деля власть и ныкаясь от ответственности. А такие ДОКУМЕНТЫ, зарегистрированный по всем правилам, весьма будут им мешать.
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19.07.2021 20:32 Відповісти
Як тільки здохе ху-ло, там черга ще більш ху-ловіших стоїть. Але щось робити потрібно, щоб хоч претензії були.
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19.07.2021 20:53 Відповісти
Ради справедливости, надо отметить, что по юридическим правилам, вызов подозреваемого в суд является обязательным формальным этапом судопроизводства.
Понятно, что никто из россиян не явится - но у них уже не будет формального повода опротестовать решение суда, из-за пропуска этого этапа процедуры.
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19.07.2021 20:37 Відповісти
Кто будет опротестовывать решения суда ? И какого суда ? Того суда, на решения которого у нас внутри страны болт ложат ? Детский сад какой-то...
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19.07.2021 22:27 Відповісти
Гремя огнём, сверкая блеском стали пойдут машины в яростный поход
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19.07.2021 20:38 Відповісти
Ах да! Завтра же к нам Шойгу приедет. Интересно на чем? На танке? На лошади? На осле?
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19.07.2021 20:49 Відповісти
Нет, это нашего дерзкого бубочку пиарят... он же, лично, обещал лохам взыскать с ***** за Крым, Донбасс и, вообще, за войну.
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19.07.2021 20:33 Відповісти
Одни клоуны. Нет слов.
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19.07.2021 20:18 Відповісти
ага....трех коней загнал...так торопится...
СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну - Цензор.НЕТ 4517

Шойгу...Тува... 2 дня назад...
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19.07.2021 20:21 Відповісти
-Вызывали? Уже выехал.
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19.07.2021 20:31 Відповісти
когда ***** вызывать на допрос? калмык- шойгу, без его разрешения и команды даже перднуть не может.
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19.07.2021 20:22 Відповісти
дебилы. а что будете делать когдаон не прийдет ? конвой и приставов домой к нему отправите ? дегенераты.
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19.07.2021 20:22 Відповісти
они просто создают инфоповод для рашкованских сми.
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19.07.2021 20:23 Відповісти
они пытаются обдрыстаться жидким поносом через штаны. от лютой ненависти.
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19.07.2021 20:25 Відповісти
дурко, ясный пень, что не приедет, зато нужно показать нам и Западу, что на кремлядских передастов у нас есть криминальные дела, для Гааги это важно и обязательно.
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19.07.2021 20:27 Відповісти
ты специалист в международных судах ? дурачелло, на Гитлера было уголовное дело ?
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19.07.2021 20:29 Відповісти
Так это и не Гитлер В.Хуйло.
А вот на вторых лиц - очень даже и были!
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19.07.2021 20:33 Відповісти
на кого например ? Гимлер ? Гебельс ?
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19.07.2021 20:34 Відповісти
тоесть хочеш сказать что СССР вызывал верхушку НСДАП по повестке в суд ? сдурел что ли ?
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19.07.2021 20:37 Відповісти
то была тотальная война - мировая, с кацапами - больше гибридная... и дипотношения есть, и торговля, и пассажиры шастают туда-сюда...
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19.07.2021 20:45 Відповісти
Зеботяра , а на хрен твой зеиуда отдал Цемаха и слил 33 террориста -«вагнеровца»?????
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19.07.2021 20:32 Відповісти
это кто у тебя зеботяра? улыбнула... приятно видеть, что нас, противников Зеленых соплей, стает больше.
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19.07.2021 21:45 Відповісти
Ізраїль грохає тих, хто не зможе відповісти. Увесь Захід просто пуре в памперси перед х-лом.
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19.07.2021 20:55 Відповісти
В основном, это инфоповод для зебилов... тупая имитация патриотизма...
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19.07.2021 20:42 Відповісти
...або перебивають інший привід

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича @GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence



Под Санкт-Петербургом нашли подземную секретную тюрьму с крематорием
после публикаций в СМИ власти закапывают тюрьму, а все материалы засекречиваются
теперь понятно, откуда брали инфу Станко и Сергацкова, пытаясь набросить говно на СБУ во времена ПАП

СБУ: Виклик Шойгу на допит потрібен, щоб притягнути до відповідальності всіх відповідальних за війну - Цензор.НЕТ 3460
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19.07.2021 20:25 Відповісти
к чему такие шутки....? может для протоколов международных будующих и нужно так поступать....а так цирк друг на друга заводить материалы и вызывать в суды ...если тут свои вонючие барыги всякие на них не ходят..и зовут их никак... и ложат на сбу и ген прокуратуру... вонючие судьи и дипутаты и ничего....ну как то так....((
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19.07.2021 20:27 Відповісти
вот именно. даже такой мелкий поц как я - хер положил и на следователей и на суды. туда мой адвокат еврейский с доверенностью ходит. есть проблемы по сути небольгие
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19.07.2021 20:28 Відповісти
В Квартало-шапито-сбу ОленьпиЯда по дебило-креативу в самом разгаре !!! жгите еще поцы!!!
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19.07.2021 20:31 Відповісти
кокс видать таки через Одессу не весь поймали.
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19.07.2021 20:32 Відповісти
Вот спрашивается?Нафига нам ентот чукча.Пусть и дальше режет фигурки по дереву мозга Пуутина.Хотябы постебемся, и то польза.
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19.07.2021 20:37 Відповісти
А слабо його викрасти ?

Чи зеля в останеій сомент задзвонить хутіну і попередить ?
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19.07.2021 20:46 Відповісти
В останній момент*
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19.07.2021 20:46 Відповісти
Обязательная процессуальная норма для объявления в международный розыск.
Ведение агрессивной войны достаточно серьезное преступление.
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19.07.2021 20:52 Відповісти
А я би на місці Шойгу,приїхала би.А що?Чого йому боятися?Заарештувати його-не заарештують,посадити-не посадять.А як свідок?Так а чого це СБУ вирішило,що Шойгу буде свого царя здавати і голову в петлю пхати?Він впреться рогом,що «нас там нет и не было»,»танки в шахтах викопали»-і все.
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19.07.2021 20:56 Відповісти
Показуха и цирк , против путлера террориста№1 ни гу-гу
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19.07.2021 21:13 Відповісти
Vika,показуха і цирк?А уявіть собі,що Шойгу погодиться приїхати,але перед тим як сісти на літак Москва-Київ,по необережності вип'є чаю з Новічком і візьме,тай вмре під час допиту в СБУ.***** буде мати прекрасне вибачення перед цілим світом,щоб припертися в Київ на танку.
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19.07.2021 21:38 Відповісти
 
 