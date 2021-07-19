Поліцейські в Росії побили журналістку й оштрафували за зйомку дій поліції

У Росії співробітницю видання Lenta.ru грубо затримали співробітники поліції після спроби зняти на телефон дії правоохоронців, які проводять затримання жінки з дитиною в центрі Москви. Пізніше вона була оштрафована судом за дрібне хуліганство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.

Співробітниця SMM-відділу видання Lenta.ru Анастасія Зав'ялова перебувала в кафе разом з подругою, коли побачила, як співробітники поліції "намагаються завести в автозак дитину". Вона вирішила зрозуміти, що відбувається, і стала фіксувати те, що відбувається на відео. Зав'яловій не вдалося відобразити нагрудні жетони співробітників, бо один з них схрестив руки на грудях, а другий просто відвернувся. Коли ж дівчата побачили, що поліцейські відмовилися від ідеї заводити дитину в автозак, то розвернулися і пішли звідти, але один з поліцейських крикнув ''Стій!''". Після цього правоохоронці наздогнали Зав'ялову, заламали їй руку і поволокли в автозак.

У редакції видання повідомили, що з поліції Зав'ялову доставили до Боткінської лікарні, де медики надавали їй допомогу. Втручання медиків знадобилося після того, як співробітники 2-го спеціального полку поліції ГУ МВС "штовхнули" співробітницю Lenta.ru, за її словами, "вдарили головою об стіл, наступили на неї коліном і завдали травми руки".

У пресслужбі московської поліції заявили, що Зав'ялова була затримана "за перешкоджання службовій діяльності", а "на неодноразові вимоги правоохоронців про припинення протиправної поведінки дівчина не реагувала". У правоохоронних органах також зазначили, що в момент затримання Зав'ялова не повідомила про професійний статус журналіста.

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Басманний суд Москви визнав Зав'ялову винною і оштрафував на 1 тис. руб. за ст. 20.1.2 КпАП РФ (дрібне хуліганство з непокорою дій особи, яка виконує обов'язки з охорони громадського порядку або припиняє порушення громадського порядку).

Юристи зазначають, що знімати поліцейських в РФ мають право не тільки журналісти, а й будь-які громадяни: "В законі про поліцію немає обмежень, зате є пряма вказівка ​​на те, що робота поліції будується на принципах відкритості, гласності та підконтрольна державі і суспільству".