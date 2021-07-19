Поліцейські в Росії побили журналістку й оштрафували за зйомку дій поліції
У Росії співробітницю видання Lenta.ru грубо затримали співробітники поліції після спроби зняти на телефон дії правоохоронців, які проводять затримання жінки з дитиною в центрі Москви. Пізніше вона була оштрафована судом за дрібне хуліганство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.
Співробітниця SMM-відділу видання Lenta.ru Анастасія Зав'ялова перебувала в кафе разом з подругою, коли побачила, як співробітники поліції "намагаються завести в автозак дитину". Вона вирішила зрозуміти, що відбувається, і стала фіксувати те, що відбувається на відео. Зав'яловій не вдалося відобразити нагрудні жетони співробітників, бо один з них схрестив руки на грудях, а другий просто відвернувся. Коли ж дівчата побачили, що поліцейські відмовилися від ідеї заводити дитину в автозак, то розвернулися і пішли звідти, але один з поліцейських крикнув ''Стій!''". Після цього правоохоронці наздогнали Зав'ялову, заламали їй руку і поволокли в автозак.
У редакції видання повідомили, що з поліції Зав'ялову доставили до Боткінської лікарні, де медики надавали їй допомогу. Втручання медиків знадобилося після того, як співробітники 2-го спеціального полку поліції ГУ МВС "штовхнули" співробітницю Lenta.ru, за її словами, "вдарили головою об стіл, наступили на неї коліном і завдали травми руки".
У пресслужбі московської поліції заявили, що Зав'ялова була затримана "за перешкоджання службовій діяльності", а "на неодноразові вимоги правоохоронців про припинення протиправної поведінки дівчина не реагувала". У правоохоронних органах також зазначили, що в момент затримання Зав'ялова не повідомила про професійний статус журналіста.
Басманний суд Москви визнав Зав'ялову винною і оштрафував на 1 тис. руб. за ст. 20.1.2 КпАП РФ (дрібне хуліганство з непокорою дій особи, яка виконує обов'язки з охорони громадського порядку або припиняє порушення громадського порядку).
Юристи зазначають, що знімати поліцейських в РФ мають право не тільки журналісти, а й будь-які громадяни: "В законі про поліцію немає обмежень, зате є пряма вказівка на те, що робота поліції будується на принципах відкритості, гласності та підконтрольна державі і суспільству".
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видимо эта "журналиста" хотела заснять сюжет, который потом бы озаглавила как "украинские нацисты избивают детей в трусиках", но случайно огребла! и тут никак нельзя сказать, что ни за что
В нас теж дуже терплячі...
Подобається мати вигляд придурків на міжнародних майданчиках.
он всево та паказывает, как любит женский пол
Новость один : в Интернете полным-полно ваших изображений, как бы вы не прятались, как бы не натягивали на свои ******** рыла маски - вы не избежите лишения д̶е̶в̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и анонимности. Можете в этом не сомневаться. Кого не опознают - тех с грохотом, песнями и танцами сдадут "ранее вычисленные товарищи". За право оставить себе квартиру в з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е окрестностях станции Бирюлево-товарное, за право устроиться на работу хоть б...ь куда-нибудь!!! Сомневаетесь? Переговорите со стариками-мерзавцами-Комитетчиками. Они вам охотно расскажут, с какой любовью их принимали на работу, после того, как их разгоняли пинками под жопу в 90-х...
Новость два : Я лично переговорил с целым рядом серьезных программеров - во всю работают программы распознавания личности, легальные и законные, В СВОБОДНОМ ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПЕ. А вы, моральные уроды, предполагали, что такие фенечки только вам доступны, и работают только на вас ? Должен вас огорчить - эти программы уже работают, вас УЖЕ РАСПОЗНАЮТ и ЗАНОСЯТ В ЧАСТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ.
Ну и самое главное, пожалуй. Данный комментарий не содержит НИКАКИХ ПРИЗЫВОВ, УГРОЗ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ. Комментарий носит сугубо информативный характер, а также абсолютную уверенность в верховенстве закона, в том, что после плешивого урода в стране обязательно будет проведена жесточайшая люстрация, как в нацистской Германии после войны, обязательно будут суды по конкретным эпизодам. Никаких внесудебных расправ - все исключительно по закону. И, если вы полагаете, что вас не найдут, не выдадут, опять должен вас огорчить - обязательно будет создано специальное ГОСУДАРСТВЕННОЕ ведомство, которое из года в год, изо дня в день будет искать вас, инициировать судебные разбирательства и вытаскивать вас из любой точки земного шара. Как вы думаете, необъятное бизнес-сообщество, многократно вами униженное, растоптанное, выдворенное из страны - найдет ли денежки для вашего розыска? Думайте.Каждый раз,вынося неправедное, незаконное решение, поднимая дубинку на пенсионера, заламывая руки женщинам, избивая подростка - думайте! Вспоминайте этот текст... Еще есть время, вы еще не пролили кровь. Еще есть возможность сохранить достоинство в глазах людей, которых вы вообще-то присягали защищать.
P.S. Спрятаться за приказом не получится : На историческом Нюрнбегском процессе, один из обвиняемых все никак не мог взять в толк : За что его судили, да еще и приговорили к повешению. Он ведь был порядочным государственным служащим, выполнял приказы и инструкции ТОГО государства, имел награды и поощрения от руководства? Он очень щепетильно выполнял свою работу - открывал и закрывал вентиль в газовой камере в Треблинке...
Прислать вам его посмертное фото? Довольно любопытно...