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Новини
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Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес

Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес

Секретні документи Міноборони Великої Британії про проходження британського есмінця Defender у Чорному морі біля берегів окупованого Криму, які знайшли на автобусній зупинці в Англії, залишив не шпигун.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес за результатами розслідування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, слідство не знайшло доказів шпигунства, але підтвердило, яким чином були втрачені документи. Винний у цьому тепер обмежений у доступі до подібних даних.

"Розслідування незалежно підтвердило обставини втрати, включаючи управління документами в Департаменті, місце, де документи були втрачені, і спосіб, яким це було зроблено. Вони узгоджуються з подіями, про які повідомляє сама людина", - уточнив міністр.

Також читайте: Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Пізніше стало відомо, що в графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.

Автор: 

Велика Британія (5655) корабель (1617) Чорне море (1678) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+9
Да ладно... никто ничего не терял...
Спецом слили чтобы потролить русню...)
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19.07.2021 20:54 Відповісти
+9
Конечно, не связана со шпионажем.
Это государственный троллинг высшего уровня.
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19.07.2021 20:55 Відповісти
+9
Кадры с камеры наблюдения на этой остановке. В белых сумках секретные документы:
Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес - Цензор.НЕТ 1612
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19.07.2021 21:18 Відповісти
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Конечно не связанна. Оно обычно так и бывает, у спецслужб)) Ну с кем не бывает
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19.07.2021 20:44 Відповісти
Да ладно... никто ничего не терял...
Спецом слили чтобы потролить русню...)
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19.07.2021 20:54 Відповісти
Назло бабушке отморожу себе уши?
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19.07.2021 20:55 Відповісти
Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес - Цензор.НЕТ 6570
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19.07.2021 21:05 Відповісти
потеря документов связана с отсутствием закуски...
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19.07.2021 20:45 Відповісти
Невже хтось з лордів Адміралтейства?)
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19.07.2021 20:46 Відповісти
Конечно, не связана со шпионажем.
Это государственный троллинг высшего уровня.
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19.07.2021 20:55 Відповісти
Кадры с камеры наблюдения на этой остановке. В белых сумках секретные документы:
Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес - Цензор.НЕТ 1612
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19.07.2021 21:18 Відповісти
Боширов - шлангом прикинувся?
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19.07.2021 22:33 Відповісти
Щоби так тролити Хубло, треба мати кількасотрічні традиції дипломатії!
Аплодую британцям!
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19.07.2021 21:22 Відповісти
англы ещё те бухари только напыщеные хватит всем в жопу глядеть ещё в 14 могли сами взорвать газопровод красиво огородить и снимать онлайн война прекратилась б за неделю
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19.07.2021 23:26 Відповісти
Ну и брадак у них. Не первый раз в мусорных баках и остановках находят секретные документы.
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19.07.2021 23:46 Відповісти
Они вообще не по той стороне дороги ездят.
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19.07.2021 23:55 Відповісти
Ну а что они могли признать свою полную не компетентность и провал?
Хоть столь и неубедительные, но все же отговорки - хотя бы для внутреннего потребителя нужны были.
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20.07.2021 11:48 Відповісти
 
 