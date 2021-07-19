Втрата секретних документів про проходження есмінця Defender у Чорному морі не пов'язана зі шпигунством, - Уоллес

Секретні документи Міноборони Великої Британії про проходження британського есмінця Defender у Чорному морі біля берегів окупованого Криму, які знайшли на автобусній зупинці в Англії, залишив не шпигун.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес за результатами розслідування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, слідство не знайшло доказів шпигунства, але підтвердило, яким чином були втрачені документи. Винний у цьому тепер обмежений у доступі до подібних даних.

"Розслідування незалежно підтвердило обставини втрати, включаючи управління документами в Департаменті, місце, де документи були втрачені, і спосіб, яким це було зроблено. Вони узгоджуються з подіями, про які повідомляє сама людина", - уточнив міністр.

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Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Пізніше стало відомо, що в графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.