Зеленський - Санду: Співпраця України і Молдови має бути направлена на посилення енергетичної незалежності обох країн

Під час робочого візиту до Грузії Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Республіки Молдова Майєю Санду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, Зеленський привітав Санду з перемогою проєвропейських демократичних сил на парламентських виборах у Молдові і побажав молдавській колезі успіхів у формуванні ефективного уряду.

Сторони обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проектів.

"Успішна реалізація подібних дво- та багатосторонніх проектів має стати важливим кроком у напрямі посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн", – наголосив Президент України.

Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері – будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

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Володимир Зеленський проінформував Майю Санду щодо основних завдань та модальності роботи Кримської платформи, підтвердивши своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті цієї міжнародної ініціативи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.