Зеленський - Санду: Співпраця України і Молдови має бути направлена на посилення енергетичної незалежності обох країн
Під час робочого візиту до Грузії Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Республіки Молдова Майєю Санду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, Зеленський привітав Санду з перемогою проєвропейських демократичних сил на парламентських виборах у Молдові і побажав молдавській колезі успіхів у формуванні ефективного уряду.
Сторони обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проектів.
"Успішна реалізація подібних дво- та багатосторонніх проектів має стати важливим кроком у напрямі посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн", – наголосив Президент України.
Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері – будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.
Володимир Зеленський проінформував Майю Санду щодо основних завдань та модальності роботи Кримської платформи, підтвердивши своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті цієї міжнародної ініціативи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.
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Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
Монобільшість з Президентом - то шлях до розвалу ("абсолютна влада розбещує абсолютно")
50 % вырабатываемой АЭС электроэнергии Украины -
греет атмосферу планеты Земля,
ещё 20 % - потери,
этот бардак - 30 лет оплачивает народ !
чинуши на нём делают вид борцов и считают гешефт
смейся дальше , квартал
Раніше новий речник Зеленського повідомив, що Офіс президента більше не буде коментувати скандали
Сьогодні офіційне представництво президента України знову потрапило у скандал. На сайті Зеленського вдень з'явилася інформація про те, що український президент відвідав «кордон» (на російській сторінці сайту - «границу», англійської - border) Абхазії.
..«Грузини натурально обурилися, а от абхази навпаки зраділи настільки несподіваному визнанню незалежності. Справа в тому, що на річці Інгурі кордону немає - лише межа Зугдидського району Абхазії», - пише політолог і екснардеп Віктор Уколов.
До вечора сайт помилку виправив і замість кордону написав про межу з тимчасово окупованою Автономною Республікою Абхазією.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса". "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну. Вся встреча - около тридцати минут. https://timeze2019.blogspot.com/