Через низькі ціни і борги на ринку електроенергії Павлоград може залишитися без засобів до існування, - мер
Місто Павлоград (Дніпропетровська область) через кризу в енергетиці може недоотримати мільйони гривень і залишитися без коштів на утримання соціальної та комунальної інфраструктури та оплату праці.
Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив мер Павлограда Анатолій Вершина, інформує Цензор.НЕТ.
"Міський бюджет Павлограда, як і будь-якого іншого міста України, залежний від бюджетоутворюючих підприємств. Тих, які платять значні податки в казну міста. Але вже зараз відомо, що через критичну ситуацію в енергетиці, підприємства галузі, які працюють на території міста, неспроможні повністю виконувати свої податкові зобов’язання. Більше того, якщо ситуація не зміниться, є ризик зупинки цих підприємств. А це – зростання соціальної напруги в нашому місті", - заявив Вершина.
На його переконання, підприємства атомної і теплової генерації не мають коштів для проведення ремонтів і підготовки до зими, і вже тривалий час працюють в збиток.
Мер зазначив, що в заручниках ситуації опинилися не тільки павлоградці, а й жителі інших громад.
Мер Павлограда закликав не залишати місто без засобів до існування, а Уряд, Міненерго, НКРЕКП, обласну державну адміністрацію втрутитися в ситуацію і не допустити бюджетної і соціальної кризи в регіонах, викликаної загрозливою ситуацією в енергетичній галузі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені цікава думка кацапських тролів. )))
остальных доучили экстерном, в Трускавце
как бы вам покорректнее выразиться: я вас, зеленую мразь, ненавижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хай протестують.
https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT Amphetamine & Happy (aka Бугурт і Нейролептики) https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT @CASBT_OSINT https://mobile.twitter.com/CASBT_OSINT/status/1417000292147765248 12 ч
В Краматорську пройшли громадські слухання щодо гуманітарного відновлення України, який проводився за підтримки Національної платформи примирення і єдності, очільником якої є Сергій Сівохо.
Не будет предприятий - не будет налогов. Этого с тебя хватит.
А не нужны шахты - так и скажите людям. Закроют и будешь в темноте сидеть.
А не нравится - можешь лично за углем в шахту лезть.
Понятное дело, что вам насрать. Вам же насрать на то что случилось с донецком например.
И на то как в 14 году в темноте сидел Харьков например.
Тобто в інших міст нема градообразующих предприятий і живуть, а *** мер Павлограда, **** де вугілля копають, починає заливати про те що необхідно піднімати ціну електроенергії для ВСІХ, щоб Павлоград мав кошти, тому що зросте зарплатня в шахтарів і вони понесуть гроші в генделики!
Ти дебіла кусок розумієш що цей недоумок несе????
Основные предприятия Павлограда:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Павлоградский химический завод (ПХЗ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Советском Союзе занимался заправкой стратегических ракет и производством боеприпасов.ЧАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C ДТЭК Павлоградуголь » специализируется на добыче энергетического угля марки ДГ и коксующегося угля марки Г. Добыча угля в 2010 году составила 15 млн тонн, - это 20 % от общеукраинской, в 2012 году - 17 млн тонн. В состав ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» входят 5 шахтоуправлений (10 шахт), 23 структурных подразделения, 57 объектов социальной сферы. ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%AD%D0%9A Донбасской топливно-энергетической компании - компании, управляющей энергетическими активами группы СКМ.Павлоградский механический завод (ПМЗ) - филиал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88 Южного машиностроительного завода (ЮМЗ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Днепр ), занимавшегося проектированием (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%91) КБ «Южное» ) и изготовлением ракет для военных целей. После распада Советского Союза предпринимаются попытки мирного использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C ракет-носителей .Павлоградский завод технологического оборудования (ПЗТО) - производитель металлообрабатывающих станков для оборонной промышленности СССР.ЗАО «Павлоградбуд» - бывший трест «Павлоградпромжилстрой», главное строительное предприятие Павлограда. В июне 2013 открыта ликвидационная процедура относительно ЗАО «Павлоградбуд».ООО «Павлоградспецмаш» - производство продукции торговой марки «Будмайстер»: строительные леса, подмостки, опалубка, сцены и подиумы.Павлоградский завод химического машиностроения («Павлоградхиммаш») - старейший павлоградский завод (основан в 1878 г.)ПАО «Завод "Палмаш" - бывший завод "Литмаш", производитель литейного оборудования.ТОВ "Завод сверхтвердых покрытий Фаст Энерджи", предприятие оснащенное современной технологией позволяющей наносить износостойкие покрытия (карбиды вольфрама, керамические покрытия) плазменным и высокоскоростным способом.
РафикРинатик не уиноват, что кругом одни лохи. И только один не лох!!!