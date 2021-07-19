Через низькі ціни і борги на ринку електроенергії Павлоград може залишитися без засобів до існування, - мер

Місто Павлоград (Дніпропетровська область) через кризу в енергетиці може недоотримати мільйони гривень і залишитися без коштів на утримання соціальної та комунальної інфраструктури та оплату праці.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив мер Павлограда Анатолій Вершина, інформує Цензор.НЕТ.

"Міський бюджет Павлограда, як і будь-якого іншого міста України, залежний від бюджетоутворюючих підприємств. Тих, які платять значні податки в казну міста. Але вже зараз відомо, що через критичну ситуацію в енергетиці, підприємства галузі, які працюють на території міста, неспроможні повністю виконувати свої податкові зобов’язання. Більше того, якщо ситуація не зміниться, є ризик зупинки цих підприємств. А це – зростання соціальної напруги в нашому місті", - заявив Вершина.

На його переконання, підприємства атомної і теплової генерації не мають коштів для проведення ремонтів і підготовки до зими, і вже тривалий час працюють в збиток.

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Мер зазначив, що в заручниках ситуації опинилися не тільки павлоградці, а й жителі інших громад.

Мер Павлограда закликав не залишати місто без засобів до існування, а Уряд, Міненерго, НКРЕКП, обласну державну адміністрацію втрутитися в ситуацію і не допустити бюджетної і соціальної кризи в регіонах, викликаної загрозливою ситуацією в енергетичній галузі.