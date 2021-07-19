За фактами знищення окупантами екології Криму відкрито 10 кримінальних проваджень, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя розслідує 10 кримінальних проваджень за фактами 20 кримінальних правопорушень, зафіксованих на окупованому півострові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на онлайн-брифінгу, присвяченому презентації звіту громадської організації КримSOS "Довкілля Криму: зміни та втрати за час окупації", повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів органами поліції прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Сергій Турчин.

"На цей час прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво щодо 10 проваджень, розслідуються 20 фактів кримінальних правопорушень, які є предметами дослідження цих кримінальних проваджень", - сказав Турчин.

Зокрема, зазначив він, кримінальні справи порушуються за статями 236 (Порушення правил екологічної безпеки), 240 (Порушення правил охорони або використання надр), 241 (Забруднення атмосферного повітря), 243 (Забруднення моря), 252 (Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду) 441 (Екоцид) і ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Зокрема, кримінальні провадження проводяться за фактами умисного знищення та пошкодження територій Кримського природного заповідника, орнітологічного відділення Кримського природного заповідника "Лебедині острови", Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, Національного природного заповідника "Мис Мартьян", Опуцького

Крім того, прокуратурою ведеться кримінальне розслідування за фактами порушення екологічної безпеки під час будівництва транспортного переходу через Керченську протоку і при будівництві траси "Таврида".

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"Зокрема при будівництві траси "Таврида" встановлені факти незаконної вирубки близько 110 тисяч дерев і близько 116 тисяч кущів, в тому числі кримської сосни і ялівцю, включених до Червоної книги України", - повідомив представник прокуратури.

За його словами, на даний час призначено низку експертиз, за результатами яких буде визначено розмір збитків і прийнято процесуальне рішення.