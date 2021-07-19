У Зеленського написали про візит на "кордон Абхазії" - один з ватажків подякував "за фактичне визнання". ФОТО

Помилку на сайті президента України виправили, але зберігся скриншот.

Його опублікував у Facebook один із "чиновників" окупованої Абхазії Кан Танія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Хочеться подякувати президенту України за фактичне визнання Абхазії. По-перше, у заголовку на сайті президента України не пишуть про названу грузинською владою "адміністративну лінію", а називають речі своїми іменами – тобто кордон з Абхазією". По-друге,Зеленський зробив таку заяву: "В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян". Ключове слово – громадян. Нагадаю, громадянин – особа, яка належить до постійного населення даної держави, користується всіма правами, забезпеченими Конституцією, і виконує всі встановлені Конституцією обов'язки", – пише Кан Танія.

"Ми, звісно, не погоджуємось із порушенням наших прав, усе робиться в рамках двосторонніх міждержавних угод. Але в будь-якому випадку дякуємо за турботу, пане президенте", – зазначив політик.

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Він також опублікував скриншот повідомлення з офіційного сайту президента України, в якому мовиться про поїздку Зеленського до адміністративної лінії з окупованою Абхазією. У російській версії повідомлення було використане слово "граница". Нині на сайті президента України розміщене повідомлення з уже виправленим текстом.



