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У Зеленського написали про візит на "кордон Абхазії" - один з ватажків подякував "за фактичне визнання". ФОТО

Помилку на сайті президента України виправили, але зберігся скриншот.

Його опублікував у Facebook один із "чиновників" окупованої Абхазії Кан Танія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Хочеться подякувати президенту України за фактичне визнання Абхазії. По-перше, у заголовку на сайті президента України не пишуть про названу грузинською владою "адміністративну лінію", а називають речі своїми іменами – тобто кордон з Абхазією". По-друге,Зеленський зробив таку заяву: "В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян". Ключове слово – громадян. Нагадаю, громадянин – особа, яка належить до постійного населення даної держави, користується всіма правами, забезпеченими Конституцією, і виконує всі встановлені Конституцією обов'язки", – пише Кан Танія.

"Ми, звісно, не погоджуємось із порушенням наших прав, усе робиться в рамках двосторонніх міждержавних угод. Але в будь-якому випадку дякуємо за турботу, пане президенте", – зазначив політик.

Також дивіться: Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується". ФОТОрепортаж

Він також опублікував скриншот повідомлення з офіційного сайту президента України, в якому мовиться про поїздку Зеленського до адміністративної лінії з окупованою Абхазією. У російській версії повідомлення було використане слово "граница". Нині на сайті президента України розміщене повідомлення з уже виправленим текстом.

У Зеленського написали про візит на кордон Абхазії - один з ватажків подякував за фактичне визнання 01
У Зеленського написали про візит на кордон Абхазії - один з ватажків подякував за фактичне визнання 02

Автор: 

Абхазія (101) дипломатія (711) Зеленський Володимир (24308)


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Топ коментарі
+78
Оце ганьба-ганьбище....Господи,як же вже набридло це "шапіто"
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19.07.2021 22:04 Відповісти
+65
И Д И О Т ! ! !
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19.07.2021 22:05 Відповісти
+64
Опять обосратушки
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19.07.2021 22:04 Відповісти
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і знову обісрався... і заміна Мендель на Нікіфорова покращень не принесла. воістину правий був дідусь Крилов: "... а ви, друзья, как нє садітєсь, всьо в музиканти нэ годітєсь...". Володимире Олександровичу, не зупиняйтесь! попереду ще стільки можливостей обгадитись. ганьбитися - так на повну силу й до кінця!
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20.07.2021 10:14 Відповісти
А що Ви від наркомана хотіли?Тільки щось невидно гнівних опусів виборців Зе-зрадника,так розумію всіх 73% проголосувавших за цей непотріб все влаштовує?
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20.07.2021 10:33 Відповісти
какое же оно ********.......
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20.07.2021 11:45 Відповісти
тупий віслюк знову облажався..
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20.07.2021 12:00 Відповісти
Ни дня без "обделаться"! Ни дня, блин!!... Позорище...
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20.07.2021 16:21 Відповісти
Складається враження , що там багато безграмотних дол.б.й. без царя в голові...? То ратиці повиставляли, ногу на ногу позакидали убогі перед емірами, на офіційному рандеву, що у арабів є неприпустимим приниженням тому, кому підошву наставляють...?!То тут..?.Має ж там бути хтось професійно розумний..?
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20.07.2021 18:26 Відповісти
Тупо, б...., мало того покарання як катувати до смерті разів 300. Цей зрадник, ну це піііісюн через букву Х. Ну тепер путєн втратив своє право на екслюзивність... Вова Х.... Лалалалала...
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20.07.2021 19:12 Відповісти
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