Завтра в Києві знову обіцяють грози, комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі, - КМДА

Ліквідовують наслідки негоди в Києві всі служби міста. Частина громадського транспорту все ще не може відновити рух.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час сильної зливи впали приблизно 150 дерев.

Через підтоплення в місті змінили частину маршрутів громадського транспорту. Через пошкодження асфальту в Подільському районі досі не відновили рух тролейбуси № 24 та 35 і автобуси № 102 і 72.

У Деснянському районі через підтоплення вулиць все ще намагаються відновити роботу тролейбусів маршрутів № 37 і 37-А. Метро, ​​як ми повідомляли, вже працює без змін.

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За словами Поворозника, в ліквідації наслідків зливи беруть участь працівники підрозділу служби порятунку, "Київзеленбуду", районних управлінь зелених насаджень, лісопаркових господарств та працівники керуючих компаній.

Зараз в місті ще є підтоплення в Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 липня в місті знову грози. Комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі.

Чиновник закликав киян бути пильними: при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. варто інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103. Якщо ж виявили підтоплення на проїжджій частині або тротуарах, слід звертатися в цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.

Напомним, днем 19 июля Киев накрыл ливень и ветер до 24 м/с.

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