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Новини
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Завтра в Києві знову обіцяють грози, комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі, - КМДА

Завтра в Києві знову обіцяють грози, комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі, - КМДА

Ліквідовують наслідки негоди в Києві всі служби міста. Частина громадського транспорту все ще не може відновити рух.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час сильної зливи впали приблизно 150 дерев.

Через підтоплення в місті змінили частину маршрутів громадського транспорту. Через пошкодження асфальту в Подільському районі досі не відновили рух тролейбуси № 24 та 35 і автобуси № 102 і 72.

У Деснянському районі через підтоплення вулиць все ще намагаються відновити роботу тролейбусів маршрутів № 37 і 37-А. Метро, ​​як ми повідомляли, вже працює без змін.

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За словами Поворозника, в ліквідації наслідків зливи беруть участь працівники підрозділу служби порятунку, "Київзеленбуду", районних управлінь зелених насаджень, лісопаркових господарств та працівники керуючих компаній.

Зараз в місті ще є підтоплення в Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 липня в місті знову грози. Комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі.

Чиновник закликав киян бути пильними: при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. варто інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103. Якщо ж виявили підтоплення на проїжджій частині або тротуарах, слід звертатися в цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.

Завтра в Києві знову обіцяють грози, комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі, - КМДА 01

Напомним, днем 19 июля Киев накрыл ливень и ветер до 24 м/с.

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КМДА (2379) Київ (19643) негода (760)


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А тут хоча б капнуло.
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19.07.2021 22:38 Відповісти
Трещины в земле уходят на метры.Осыпаются яблоки и многое другое.Засуха может испортить виды на урожай во многих областях,кроме львовской.
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19.07.2021 22:47 Відповісти
Хмельницкий дождь.винница дождь...сто вы курите
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19.07.2021 22:54 Відповісти
Приїдь на Чернігівщину Сумщину і подивися!!! Температура рідко падає вдень нижче +32 вітру з хмарами нема і сонце пече!
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20.07.2021 04:20 Відповісти
Дождь был 2 дня назад
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20.07.2021 08:57 Відповісти
"Ідуть двоє п"яних по селу, Дощ ллє - як з відра! Один другому каже:
- Ну і брехуни ці метеорологи! Передали вчора - "Місцями - дощ!" Ми з тобою все село пройшли, а він і не думає вщухать!"
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20.07.2021 09:32 Відповісти
У нас в місті кілька днів теж був, "Місцями" Там де ми живемо - і не капнуло! А за кілометр від нас - у іншому районі міста, злива пройшла така, що річки по вулицях текли!
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20.07.2021 09:34 Відповісти
У Дніпрі спека немов у пустелі Цукру. Нема сечі вже терпіти 🥵🥵🥵
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20.07.2021 07:01 Відповісти
 
 