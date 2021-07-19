Завтра в Києві знову обіцяють грози, комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі, - КМДА
Ліквідовують наслідки негоди в Києві всі служби міста. Частина громадського транспорту все ще не може відновити рух.
Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, під час сильної зливи впали приблизно 150 дерев.
Через підтоплення в місті змінили частину маршрутів громадського транспорту. Через пошкодження асфальту в Подільському районі досі не відновили рух тролейбуси № 24 та 35 і автобуси № 102 і 72.
У Деснянському районі через підтоплення вулиць все ще намагаються відновити роботу тролейбусів маршрутів № 37 і 37-А. Метро, як ми повідомляли, вже працює без змін.
За словами Поворозника, в ліквідації наслідків зливи беруть участь працівники підрозділу служби порятунку, "Київзеленбуду", районних управлінь зелених насаджень, лісопаркових господарств та працівники керуючих компаній.
Зараз в місті ще є підтоплення в Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 липня в місті знову грози. Комунальники працюватимуть весь цей час у посиленому режимі.
Чиновник закликав киян бути пильними: при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д. варто інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103. Якщо ж виявили підтоплення на проїжджій частині або тротуарах, слід звертатися в цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.
Напомним, днем 19 июля Киев накрыл ливень и ветер до 24 м/с.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ну і брехуни ці метеорологи! Передали вчора - "Місцями - дощ!" Ми з тобою все село пройшли, а він і не думає вщухать!"