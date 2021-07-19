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Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос

Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос

У наявних у росіян скафандрів на Міжнародній космічній станції скоро закінчиться ресурс, а виробництво нових скафандрів Росія ніяк не запустить.

Про це в інтерв'ю російському державному інформагентству РИА "Новости" розповів генеральний конструктор Науково-виробничого підприємства "Зірка" Сергій Поздняков, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на МКС зараз є два скафандри поточного покоління "Орлан-МКС" і два запасні скафандри попереднього покоління "Орлан-МК". У кожного скафандра є ресурс щодо кількості дозволених виходів в космос, а найближчим часом космонавтам належить встановити на станції новий модуль "Наука". Після цього ресурс скафандрів "Орлан-МКС" буде практично вичерпано.

За словами Позднякова, на виробництво нових скафандрів досі навіть не підписали договір. "За той час, поки узгоджувався контракт, зникли деякі постачальники, зникли необхідні матеріали. Зараз для виробництва нової партії скафандрів "Орлан-МКС" через необхідність заміни комплектуючих потрібно проводити окрему дослідно-конструкторську роботу і підтверджують випробування. А це час і гроші", - зазначив він.

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За словами головного конструктора "Зірки", процес розробки і виготовлення гальмує бюрократія. "На узгодження технічних завдань, на жаль, йдуть роки. Ілон Маск, думаю, дізнавшись, який ланцюжок погоджень потрібно, просто б посміявся над нами. Існуюча система узгоджень і затверджень не дозволяє нам оперативно реагувати, випускати нову продукцію. Все в'язне в бюрократичному болоті", - заявив Поздняков.

За словами конструктора, коли заданий ресурс скафандра закінчиться, після додаткових перевірок можуть дозволити його використовувати ще для двох-трьох виходів у відкритий космос. "Але це вже не гарантійний період. Завжди потрібна сміливість для прийняття таких рішень", - підкреслив він. З резервних "Орлан-МК" один скоро буде частково розібраний і утилізований, додав Поздняков.

Автор: 

космос (864) Міжнародна космічна станція (18) росія (65994)


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Топ коментарі
+38
Ватник,ушанка и...П-О-Е-Х-А-Л-И!!!
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19.07.2021 22:58 Відповісти
+33
спасибо ))) хоть спокойно пойду спать )))
рашка не подвела ...даже скафандрам кирдык... в космической державе...)))
то параша сломается...то дыра в обшивке..теперь и одежка прохудилась )))
трешшит вяличие по швам...
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19.07.2021 22:58 Відповісти
+32
сейчас заплачу)))
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19.07.2021 22:55 Відповісти
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Нє-є-є,жувачка є не завжди. Вони їїу америкосів виклянчують.
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20.07.2021 21:18 Відповісти
изо лентой пользуйтесь....
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20.07.2021 12:18 Відповісти
расейка - "великая" космическая держава
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20.07.2021 12:54 Відповісти
Пусть так выходят, без скафандров...
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20.07.2021 16:36 Відповісти
То дрібниці! Мітя Рагозін спеціально для лаптєногих кацманавтів сотворить зкріпний мега-батут!
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20.07.2021 16:40 Відповісти
Как то пофиг!
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20.07.2021 16:44 Відповісти
Как эпично: россияне на орбите без космических штанов.
Видать, скоро заявят: "МКС - НАШ !"
(уж больно им нравится американская экипировка)
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20.07.2021 17:02 Відповісти
Так єто же ж ісконно руссккая МКС і штані русские, і амеріканскіє скафандрі русские,і амеріканці тоже русскіє,потому как нагло сідят на ісконно русской МКС!!! Єслі нє согласні с єтім амерікосі,то-о-о ( а на МКС улічніє фонарі єсть?),ну всьо равно-на фонарях їх вєшать,тудіть твою в качерижку!
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20.07.2021 21:25 Відповісти
ваще фиолетово...
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20.07.2021 18:59 Відповісти
С иконой в руках,на которой изображёно путло,им нечего бояться.
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20.07.2021 19:50 Відповісти
расеянский космос сломался на откатах!
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20.07.2021 20:21 Відповісти
Кацапська смєкалка на МКС

Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос - Цензор.НЕТ 9228
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20.07.2021 20:28 Відповісти
Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос - Цензор.НЕТ 1285
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20.07.2021 20:32 Відповісти
а как же им посрать теперь ???
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20.07.2021 20:35 Відповісти
Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос - Цензор.НЕТ 1712
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20.07.2021 21:23 Відповісти
Так у мене відразу пропозиція - випускайте їх в космос без скафандрів)
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20.07.2021 21:23 Відповісти
А я переживаю, при возврате этих лаптей на паРашу они точно сгорят при входе в атмосферу? И куда упадут их останки?
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20.07.2021 22:09 Відповісти
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