Російські космонавти на МКС ризикують залишитися без скафандрів і втратити можливість виходити у відкритий космос

У наявних у росіян скафандрів на Міжнародній космічній станції скоро закінчиться ресурс, а виробництво нових скафандрів Росія ніяк не запустить.

Про це в інтерв'ю російському державному інформагентству РИА "Новости" розповів генеральний конструктор Науково-виробничого підприємства "Зірка" Сергій Поздняков, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на МКС зараз є два скафандри поточного покоління "Орлан-МКС" і два запасні скафандри попереднього покоління "Орлан-МК". У кожного скафандра є ресурс щодо кількості дозволених виходів в космос, а найближчим часом космонавтам належить встановити на станції новий модуль "Наука". Після цього ресурс скафандрів "Орлан-МКС" буде практично вичерпано.

За словами Позднякова, на виробництво нових скафандрів досі навіть не підписали договір. "За той час, поки узгоджувався контракт, зникли деякі постачальники, зникли необхідні матеріали. Зараз для виробництва нової партії скафандрів "Орлан-МКС" через необхідність заміни комплектуючих потрібно проводити окрему дослідно-конструкторську роботу і підтверджують випробування. А це час і гроші", - зазначив він.

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За словами головного конструктора "Зірки", процес розробки і виготовлення гальмує бюрократія. "На узгодження технічних завдань, на жаль, йдуть роки. Ілон Маск, думаю, дізнавшись, який ланцюжок погоджень потрібно, просто б посміявся над нами. Існуюча система узгоджень і затверджень не дозволяє нам оперативно реагувати, випускати нову продукцію. Все в'язне в бюрократичному болоті", - заявив Поздняков.

За словами конструктора, коли заданий ресурс скафандра закінчиться, після додаткових перевірок можуть дозволити його використовувати ще для двох-трьох виходів у відкритий космос. "Але це вже не гарантійний період. Завжди потрібна сміливість для прийняття таких рішень", - підкреслив він. З резервних "Орлан-МК" один скоро буде частково розібраний і утилізований, додав Поздняков.