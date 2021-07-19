Перший вирок у справі про штурм Капітолію: прихильник Трампа проведе у в'язниці 8 місяців

Суд в США дав 38-річному жителю Флориди Полу Ходжкінсу 8 місяців ув'язнення за участь в штурмі Капітолію. Це перший реальний термін за заворушення у Вашингтоні, що відбулися 6 січня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Ходжкінс визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу. Зокрема, він погодився, що його дії вплинули на затвердження результатів виборів, яке перервали саме через штурм прихильників Дональда Трампа.

Ходжкінс визнав, що впадав в ейфорію, коли наближався до Капітолія, а потім пішов за натовпом безпосередньо у будівлю Конгресу.

"Якби я знав, що протест загостриться, я б ніколи не пішов далі тротуару Пенсильванія-авеню. Це було дурне рішення з мого боку", — сказав Ходжкінс під час засідання суду.

Прокуратура хотіла, щоб Ходжкінс отримав 18 місяців ув'язнення. Вона наполягала, що обвинувачений, "як і кожен з бунтарів, зробив свій внесок у колективну загрозу демократії". Натомість адвокат Патрік Н. Ледук просив помилувати Ходжкінса та не давати йому реальний тюремний термін. Він наполягав, що достатнім покаранням для чоловіка буде ганьба, яку він відчуватиме решту життя.

Також Ледук зазначив, що дії Ходжкінса під час штурму Капітолія не надто відрізнялися від дій Анни Морган-Ллойд, якій наприкінці червня дали три роки умовного ув'язнення.

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Зрештою суддя Рендольф Мосс хоч і засудив дії Ходжкінса, але наголосив, що той заслуговує невеликої поблажливості, оскільки швидко визнав себе винним і не був причетним до насилля.

Нагадаємо, 6 січня 2021-го в Конгресі США проходило формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.