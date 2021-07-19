Перший вирок у справі про штурм Капітолію: прихильник Трампа проведе у в'язниці 8 місяців
Суд в США дав 38-річному жителю Флориди Полу Ходжкінсу 8 місяців ув'язнення за участь в штурмі Капітолію. Це перший реальний термін за заворушення у Вашингтоні, що відбулися 6 січня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Ходжкінс визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу. Зокрема, він погодився, що його дії вплинули на затвердження результатів виборів, яке перервали саме через штурм прихильників Дональда Трампа.
Ходжкінс визнав, що впадав в ейфорію, коли наближався до Капітолія, а потім пішов за натовпом безпосередньо у будівлю Конгресу.
"Якби я знав, що протест загостриться, я б ніколи не пішов далі тротуару Пенсильванія-авеню. Це було дурне рішення з мого боку", — сказав Ходжкінс під час засідання суду.
Прокуратура хотіла, щоб Ходжкінс отримав 18 місяців ув'язнення. Вона наполягала, що обвинувачений, "як і кожен з бунтарів, зробив свій внесок у колективну загрозу демократії". Натомість адвокат Патрік Н. Ледук просив помилувати Ходжкінса та не давати йому реальний тюремний термін. Він наполягав, що достатнім покаранням для чоловіка буде ганьба, яку він відчуватиме решту життя.
Також Ледук зазначив, що дії Ходжкінса під час штурму Капітолія не надто відрізнялися від дій Анни Морган-Ллойд, якій наприкінці червня дали три роки умовного ув'язнення.
Зрештою суддя Рендольф Мосс хоч і засудив дії Ходжкінса, але наголосив, що той заслуговує невеликої поблажливості, оскільки швидко визнав себе винним і не був причетним до насилля.
Нагадаємо, 6 січня 2021-го в Конгресі США проходило формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.
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Зараз чорні стріляють чорних (регулярно новини) - нема вереску. Як питають журналісти: то що, тепер / більше життя чорних не важливі ?
Не їли. Нападали на білих жінок, бо знають, що жінки слабші і не зможуть дати здачі.
Одних примушували стати на коліна, коли відмовлялися - з розмаху били в обличчя. В церкву навіть забігли, маленька літня пані прибирала біля вівтаря, вони по-звірячому її вдарили і вона впала на підлогу.
Как не мальчика в трусиках, так девочку монтажной пеной. И тоже всех насилуем и едим, если они хайльгитлер не кричат.
Предпочту быть живым и здоровым ковидофашистом.
Российское духовное величие!
Вот выйдет и развесит по столбам
Друг друга - за малейшее отличие!"
(И Губерман)
Вам з "Веданою не здається, що ви морально нагадуєте подібних персонажів?
Его чернозадая прокурор Kim Foxx отказалась закрывать только потому что он черный, чтобы черных не было задох*я в КПЗ.
https://cwbchicago.com/2021/06/man-accused-of-terrorizing-downtown-with-violent-attacks-on-women-murder.html
Хотя нет. Для пущих страстей лучше, чтобы бабушка в церкви была беременным ветераном сталинградской битвы.
Да и вобще, чего только неинайдешь...
Но бабушка в церкви - это реально находка. Это даже круче мусульман насилующих немку посреди площади.
ПыСы: Если ты не в курсе, в США с определенной периодичностью полиция валит какогонить нигера, а потом цветные устраивают дебоши. А вот Капитолий после войны за независимость не штурмовали.
Штаты переживут и блм, и садистов-полицаев. Причем эти проблемы тесно связаны.
И еще одно. Белый полицейский убивающий нигера - это конечно находка. Бо по свидетельствам в штатах желающих вломить мутному нигреру среди чернокожих полицейских гораздо больше.
Будь проще и хай сами разбираются.
Я тут бачила на фб. Товариш поширив.
https://cwbchicago.com/
"Ворог" України називає путлєра вбивцєю, якщо що. Побільше б таких впливових "ворогів" нам.
Мавхолейные бакланы...вы даже не БАРАНЫ...вы хуже...,со взятием Парижа летом 1940 года товаристч Сралин поздравлял Гитлера теллеграммой ПОЗЖЕ...кажись в конце июня 1940 года...
Да он будет бахвалиться до конца жизни в каждом баре как он нагнул демократов.
когда они перелезли за ограду. Они собирались взять в заложники сенаторов-демократов и они бы никого не пожалели.
Вы серьезно думаете что люди идут свергать власть в костюме викинга?
Просто так как-то вышло, что эти ублюдки апервые за 200 лет учудили такое, что Игилу и Талибам не снилось - захватили второе по значимости в США государственное здание.
Надо было для пущей важности еще Декларацией независимсти задницу подтереть.
А Конгресс, вообще то, публичное место. Имеем право входить, за наши деньги содержится.
Вася, посмотрим, что ты запоешь, когда Госдуру захватят.
А госдуру пусть лучше сожгут к ипеням, вместе с кремлем нахер. Я запою только тогда когда в Москве пиво будет по семь гривен.
А ВРЫВАТЬСЯ - нет !
А політики, які це розкрутили і розкручують далі ?
Починаючи від =животворящого= ?
Хто нею керує і дав їм такий наказ ?
Чому туди, де =горіло= найбільше - не покликали НацГвардію, за винятком одного (не пам*ятаю назви) ?
Хто ж не дозволив охороняти Капітолій достатній кількості поліції, коли про маніфестацію було відомо заздалегідь ?
Символа демократии.
https://www.youtube.com/watch?v=WAUi5pGAT-4
https://www.youtube.com/watch?v=PFSXnbjHf0U
https://www.youtube.com/watch?v=-g-UEDP74CE
А это вообще рядом с домом.
https://www.youtube.com/watch?v=rTt9C5GLqQg&t=97s
Неудивительно что количество заявок на право владения оружия в Иллинойсе выросло в три(!) раза с 166 тыс. до 455 тыс. Это только новых владельцев В штате, на секундочку, 13 млн. человек, как треть Украины.
Но по всем зомбоящикам чувак с рогами на голове, мирно сидящий в кресле спикера и это должно нас волновать?
Который с 80-х был завербован КГБ.
Трамп не довіряв американській розвідці, але довіряв кремлю.
Трамп переніс посольство в Ієрусалим - Америці це все було потрібно ?
Розкажи нам "невбогий."
Так вам шашечки чи їхати?
Бгг.
А можеш розповісти трохи детальніше про те, як саме він "блокував"?
А то про це ніхто у світі не знає, окрім тебе.
"Савпадєніє? Нє думаю." ©
- Нашей партии было легче встать на сторону Трампа и желать ему победы, потому что и мы с ним похожи, и избиратели у нас схожие: мы за простых людей и мы тоже не хотим никому помогать! А победу у него не отберут. Трамп - президент на 8 лет! А потом сын пойдет. Мы поддержим! (https://www.kp.ru/daily/26604/3621229/ звідси )