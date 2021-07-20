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Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі командира взводу однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура 01

За даними слідства, старший лейтенант отримав 1800 доларів США хабаря за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішень щодо сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу.

Кошти офіцер отримав двома траншами: 10 липня 2021 року – 500 доларів США та 18 липня – 1300 доларів США.

Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура 02

На даний час вирішується питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу. Йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Автор: 

хабар (4730) Військова прокуратура (722) військкомат (432) Закарпатська область (2075)


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Топ коментарі
+5
Має бути повністю контрактна армія.
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20.07.2021 00:40 Відповісти
+4
Для этого нужен не трижды непризванный говнокомандующий. А ситуация действительно дебильная. Перепуганные родители лишь бы сынуля на передок не попал готовы на все что угодно, хотя срочников туда не отправляют.
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20.07.2021 00:49 Відповісти
+3
Строкова служба в Україні,мало чим відрізняється,від москальської.Це рабство і тюрма.В усіх аспектах,це рабство і тюрма.
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20.07.2021 00:57 Відповісти
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В условиях войны - на кол!👹👹👹
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20.07.2021 00:36 Відповісти
Якщо з контрактної служби звільняються.то хто хоче йти на призов?
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20.07.2021 00:39 Відповісти
Має бути повністю контрактна армія.
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20.07.2021 00:40 Відповісти
Для этого нужен не трижды непризванный говнокомандующий. А ситуация действительно дебильная. Перепуганные родители лишь бы сынуля на передок не попал готовы на все что угодно, хотя срочников туда не отправляют.
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20.07.2021 00:49 Відповісти
Строкова служба в Україні,мало чим відрізняється,від москальської.Це рабство і тюрма.В усіх аспектах,це рабство і тюрма.
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20.07.2021 00:57 Відповісти
Да их на руках носят, а то маме пожалуется. Вы когда служили, в 80-х?
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20.07.2021 00:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482448 Я не служив,але бував в частинах.Мені вистачило надивитися на все.Там багато хто стає дурнем,ну чесно.Я не проти армії,як такої.Вона потрібна.Але я проти призову.
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20.07.2021 01:01 Відповісти
Да ради бога, я тоже против. Статья эта не о том как устроена наша армия, а о дебильных родителях, позволяющих наживаться на себе из-за своих дебильных страхов и готовым совать бабло кому угодно за любимого сыночку. А срочников командиры вынуждены носить на руках и это не на пользу боеспособности армии.
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20.07.2021 01:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482448 Батьки нормальні і в більшості хочуть,щоб їх дітям було добре.Боєздатності армії,наша строкова служба не сприяє.
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20.07.2021 01:51 Відповісти
Многие еще до призыва мягко говоря "не в себе", остальных еще до призыва заботливые родители отмазывают. Вот не важно, где Вы работаете, но когда к Вам на работу берут необразованного селянина, родители которого не смогли оплатить нормальное образование, то поймете что это такое.
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20.07.2021 01:15 Відповісти
Якщо не служили, то не треба й триндіти. Зараз строкова служба це курорт, а в умовах війни кожен має вміти володіти зброєю і засвоїти основи армійської дисципліни.
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20.07.2021 09:33 Відповісти
І чим це курорт,бо їдять помиї? В нас війна гібридна.І стріляти з і зброї,це ще нічого не означає.
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20.07.2021 13:05 Відповісти
Одне діло дивитися,а зовсім інше бути учасником цього всього...(1978-1981 ЧФ )...
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20.07.2021 12:10 Відповісти
Мені вистачило дивитися.
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20.07.2021 13:15 Відповісти
При Януковиче в ВСУ срочную службу отменили, если что. Осталасььтолько во внутренних войсках и госспецслужбе транспорта. А потом, когда срочников ВВ, сразу после майдана, погнали на восток - выкупили, что это гораздо выгоднее, чем мотивировать служить контрактника. И намного дешевле. Так что, родители прекрасно понимают: это сейчас не отправляют срочников в АТО, но если вновь полыхнет, как весной 14-го, то нацгвардию отправят аж бегом. Да и, если новый майдан будет, или просто какой-нибудь дебил опять гранату кинет, как в 15-м... тогда ведь тоже срочники погибли.
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20.07.2021 07:53 Відповісти
Если что, то ее опять ввели после начала войны. И если что в АТО только контрактники добровольно по рапорту.
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20.07.2021 08:35 Відповісти
Это сейчас, когда не стреляют и количество желающих получить статус убд превышает количество нужных там человекоединиц. А, если начнется, как весной 14-го, тотпоедут срочники аж бегом, потому что дыры надо затыкать. Возможно, что ВСУ не поедут, а, вот, делать коридор в блокирующей колонну толпе, защищать отштурма здания и т. п. будет та самая нацгвардия,ькоторая на 70% из срочников и состоит
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22.07.2021 06:49 Відповісти
Для организации порядка после освобождения да. То есть для выполнения таких же функций как на всей Украине. Ну хоть согласились что срочная служба существует, уже плюс.
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22.07.2021 07:13 Відповісти
Срочник на передок попасть не может, молодые люди ссутся от самого слова "армия". Инфантильность ребятишек, боязнь матушек и горы слухов и домыслов о "дедовщине", "черпаках" и всякой дряни, которую ребятки черпают из российского медиаговна, делают свое дело
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20.07.2021 08:42 Відповісти
Абсолютно в точку. Если человек не хочет, то он не хочет. Поэтом или есть деньги откупиться, или нет денег и вынужденно отбывает номер.
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20.07.2021 00:53 Відповісти
З нього поганий військовий буде.За гучними лозунгами про захист країни,йде лицемірство і особиста користь.
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20.07.2021 00:59 Відповісти
А что, теперь освобождение от призыва во власти комвзвода?
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20.07.2021 00:53 Відповісти
Город маленький, все военные друг друга знают. Подошел к военкому, сунул ему 1,5 тыс баксов, 300 оставил себе... Эта схема работает во многих городах давно и успешно.
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20.07.2021 07:56 Відповісти
Это понятно, но зачем призывнику идти в какую-то воинскую часть (а туда еще и вход ограниченный, по пропускам) и искать там лейтенанта - комвзвода, когда можно попытаться порешать напрямую в военкомате, без посредников?
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20.07.2021 10:22 Відповісти
Потому что решают через знакомых. Если ты подойдешь просто так в военкомат (куда, кстати, тоже вход по пропускам) и скажешь "сколько будет стоить порешать?" то уже через пол-часа ты будешь давать показания в полиции в качестве фигуранта уголовного произовдства.
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22.07.2021 06:46 Відповісти
Да, логично. В сфере образования, как я слышал (сам не беру, и на нашей кафедре вообще этого нет), тоже есть термин "найти подход к данному преподавателю".
в военкомат - вход по пропускам? Если такое и есть, то это что-то новое. В последний раз я был в нашем районном военкомате где-то в 2008-09 (сказали, что старлея присвоили, но ошиблись) - никаких пропусков, вход свободный.
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22.07.2021 10:59 Відповісти
Вход был свободный, потому что в те годы служба в военкомате была... или местом отсидки перед пенсией, или если кто-то порешал себе место. Потому что выслуга идет, звания, все такое, а напряги, разве что, во время призыва. Доходило до смешного: когда военкоматы сокращали и еще и срочную службу в ВСУ отменили, то офицеры ишачили вместе с контрактниками на уборках и прочих работах, но не стремились переводиться в часть. Потому и службу дежурный нес на расслабоне. Вернее, смотря в каких городах, в нашем даже в те времена только через дежурку вход был. Потом, начиная с майдана, за это стали нещадно драть и появилось куча офицеров с правом занести коробку в военкомат, а потом сказать, что там "бомба". И лафа не то чтоб закончилась, но, все же, уже не та расслабуха, что прежде.
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22.07.2021 16:27 Відповісти
Его срочно повысить в должности и перевести в генштаб под руководство главнокомандуещего.
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20.07.2021 01:16 Відповісти
тупое и жадное государство не хочет платить своим защитникам а хочет как в совке -бесплатных рабов которых угорой тюрьмы тащат на службу.
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20.07.2021 06:03 Відповісти
Не повезло гражданину. Вот если бы его фамилия была зеленский...
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20.07.2021 06:48 Відповісти
Что за бред? Кто мог сдать если учесть что сделка была взаимовыгодная?
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20.07.2021 06:55 Відповісти
Напевно в останній момент жаба задавила. Або спецом підстава.
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20.07.2021 07:41 Відповісти
Мой родственник пришел в военкомат по повестке, веря что это растянется на медкомиссию, которую он не пройдет, повторный приход, получение военника с пометкой "негоден". Вместо этого ему тупо сразу после медкомиссии сказали что он годен и, как в знаменитом мэме, будет отправлен в нацгвардию. Причем, даже не дадут домой поехать, вещи собрать.
В общем, он, когда позвонил, я ему рассказал, что нацгвардия - это он может оказаться на майдане, где в него будут стрелять, на востоке, где его поставят охранять от штурма какое-нибудь управление СБУ и где тоже могут стрелять. Или конвоировать зэчьею которое может прирезать. В общем, мое описание перспектив было столь ярким, что родственник выпрыгнул со второго этажа, благо там не было решеток, еще два квартала бежал от бегущих за ним военных. Благо, занимался спортом, не бухал, поэтому вьспринте военных сделал. Потом пару лет ожидания, благо жил не по прописке, а когда к маме приходили менты, она говорила, что он на заработки уехал, куда не знает. После наступления непризывного возраста пришел в военкомат и получил военник. И никаких взяток не потребовалось.
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20.07.2021 08:05 Відповісти
Ну хай сидить цей "вуличний шварцнегер"у своєї мами під спідницею і сосе цицьку до пенсійного віку...
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20.07.2021 12:20 Відповісти
Да нет, он работает себе нормально на гражданке. Или ему надо было пойти на службу, чтоб вотвремя майдана его грохнули? Или чтоб его в Харькове с щитом и палкой заставили защищать здание СБУ от вооруженных сепаров? Или чтоб его во время этапа прирезал рецидивст?
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22.07.2021 06:44 Відповісти
Та ні,хай інші ідуть захищати країну,а він хай ходить на концерти мавпоштернів та йому подібних,він же розумний та хитрозроблений.Хай поїде на заробітки до мокшандії.Треба йому по життю берегтися,щоб ,не дай боже,десь палкою по дуже хитрій голові не огріли...І таких хитрож...х по країні більше ніж достатнньо...А від них наплод
яться такі ж самі хитрозроблені створіння,і десь будуть відсиджуватись під черговою спідницею...Підсумок-"Моя хата з краю,нічого не знаю"...
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22.07.2021 21:29 Відповісти
Так иди сам служить, если такой умный! Вы вначале создайте такую страну, чтоб ее паспорт хотел весь мир, чтоб, если на нее нападут, то человек шел защищать жту страну не потому, что его менты в наручниках в военкомат потащили, как в 14-м, а потому что он знал бы: он может свалить в другую страну, но там такого уровня жизни не будет. Создайте в армии, в полиции условия, чтоб туда очередь на контракт стояла и вам не придется заставлять пацана служить. Потому что все эти рассказы "пусть служит, а не на концерьы ходит", "мужик должен отслужить" - такое же темное прошлое, как и совок, который сконал.
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23.07.2021 07:43 Відповісти
Соплячок,ти мені не "тикай",я з тобою свиней не пас,.. Я свого часу вже відслужив,і діти мої відслужили,в тому числі і в АТО,а такі хитроср@кі як ти і твій дружок все чекають щоб їм зробили умови на все,тоді вони кудись підуть і все зроблять.Умови в країні-це результат от таких мокриць,як ви з своїм дружком в тому числі,а сидіти в погребі і чекати ,коли для вас все зроблять інші, то зразу надіньте сукні і поміняй ім"я на Вікторія...
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23.07.2021 20:20 Відповісти
Да мне насрать и на тебя, и на твоих сыновей. Если что, то я тоже в АТО был. И разговаривать с тобой буду так, как этого Я хочу.
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25.07.2021 09:19 Відповісти
Лаптєноге бидло,насери на свою маму і тата,які виховали таке тупе і недолуге створіння...(каторае тоже было в АТО )...Стиль спілкування вказує на те,що тим там виросло,а в2014 здриснуло,щоб тобі тут "УСЛОВІЯ СОЗДАЛИ", щоб плодити таких,як сам...Ну все,ватан",діалог закінчено,швидко повзи в підвал, (чтобы тебя какой то рецидивист не падрезал...)
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25.07.2021 22:55 Відповісти
О... вылезла твоя культура. То, о чем я и говорил: как бы ты ни пытался маскироваться под украинца, но внутренняя суть быдла все равно вылезет наружу. Вот поэтому нормальные люди и не идут служить срочку, потому что там куча такого быдла, как ты.
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26.07.2021 07:44 Відповісти
Без сторокової служби за призовом можна обійтись. Служив в СА 8 років, комісували. Є багато людей котрі хотять до війська, але не можуть потрапити - табель розпис медичних показань ще хрущовский, і чому багато посад офіцерських ?? Нахіба в штабних писарських службах майорські посади, зробіть сержантські - і не потрібно випускників ВУЗів, бо до армії в основному тягнеться проста молодь. А резерв утвориться з тих хто спробував один контракт і йому не сподобалось.
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20.07.2021 09:12 Відповісти
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников.
Общество / Видео 19-июл, 19:049 3 617 0

В Краснопольском районе Сумской области, на границе Украины с Россией, произошло ЧП: трое сотрудников местного отдела Службы безопасности Украины избили и разоружили пограничников. Однако подозрение собираются объявить только двум.

"Напали трое неизвестных"

Сообщение о нападении на пограничный наряд появилось на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье 18 июля. В ведомстве заявили, что трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.

ЧП произошло около 2 часов ночи воскресенья. Двое пограничников, 20-летние младший сержант и солдат-срочник, несли службу недалеко от села Рясное Краснопольского района Сумской области.

Они находились в служебном Renault Duster, когда подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт - вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись предположительно на своем Toyota RAV4.

Затем сбушники выбросили автоматы в кукурузное поле (их нашли около 5 утра), а два магазина с патронами бросили на газон возле автомобильной стоянки перед отделом инспекторов пограничной службы "Славгород".

Когда просочилась информация, что нападение на пограничный наряд совершили именно сотрудники СБУ, в службе признали это и заявили, что двое "были отстранены и переданы правоохранительным органам". Но куда делся третий участник нападения?

"Назначили двух крайних"

Как утверждают источники, на самом деле в приграничном районе в тот момент находилось пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.

"Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое. Однако задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник МРО внезапно оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении", - утверждает источник.

По сообщению пресс-службы ГБР, в ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженного с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.3 ст. 262, ч.2 ст. 345 УК Украины).

Двум участникам нападения грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а вот третий сотрудник проходит как свидетель.

"Очень непростой и со связями"

Судя по всему, этот "свидетель" и есть тот начальник МРО, который вместе со своими подчиненными напал на пограничников, но "уже все порешали и назначили двух крайних".

"Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось", - утверждает источник.

Что на самом деле делали пятеро сотрудников СБУ на границе и действительно ли это связано с обычной пьянкой - утверждать трудно.

Говорят, что место, где произошел скандальный инцидент, очень "вкусное" для контрабандистов. Как бы то ни было, а расхождения официальной версии с реальным положением дел есть даже в мелочах.
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20.07.2021 10:55 Відповісти
 
 