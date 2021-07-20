Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі командира взводу однієї з військових частин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
За даними слідства, старший лейтенант отримав 1800 доларів США хабаря за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішень щодо сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу.
Кошти офіцер отримав двома траншами: 10 липня 2021 року – 500 доларів США та 18 липня – 1300 доларів США.
Топ коментарі
+5 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар20.07.2021 00:40 Відповісти Посилання
+4 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар20.07.2021 00:49 Відповісти Посилання
+3 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар20.07.2021 00:57 Відповісти Посилання
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в военкомат - вход по пропускам? Если такое и есть, то это что-то новое. В последний раз я был в нашем районном военкомате где-то в 2008-09 (сказали, что старлея присвоили, но ошиблись) - никаких пропусков, вход свободный.
В общем, он, когда позвонил, я ему рассказал, что нацгвардия - это он может оказаться на майдане, где в него будут стрелять, на востоке, где его поставят охранять от штурма какое-нибудь управление СБУ и где тоже могут стрелять. Или конвоировать зэчьею которое может прирезать. В общем, мое описание перспектив было столь ярким, что родственник выпрыгнул со второго этажа, благо там не было решеток, еще два квартала бежал от бегущих за ним военных. Благо, занимался спортом, не бухал, поэтому вьспринте военных сделал. Потом пару лет ожидания, благо жил не по прописке, а когда к маме приходили менты, она говорила, что он на заработки уехал, куда не знает. После наступления непризывного возраста пришел в военкомат и получил военник. И никаких взяток не потребовалось.
яться такі ж самі хитрозроблені створіння,і десь будуть відсиджуватись під черговою спідницею...Підсумок-"Моя хата з краю,нічого не знаю"...
Общество / Видео 19-июл, 19:049 3 617 0
В Краснопольском районе Сумской области, на границе Украины с Россией, произошло ЧП: трое сотрудников местного отдела Службы безопасности Украины избили и разоружили пограничников. Однако подозрение собираются объявить только двум.
"Напали трое неизвестных"
Сообщение о нападении на пограничный наряд появилось на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье 18 июля. В ведомстве заявили, что трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.
ЧП произошло около 2 часов ночи воскресенья. Двое пограничников, 20-летние младший сержант и солдат-срочник, несли службу недалеко от села Рясное Краснопольского района Сумской области.
Они находились в служебном Renault Duster, когда подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт - вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись предположительно на своем Toyota RAV4.
Затем сбушники выбросили автоматы в кукурузное поле (их нашли около 5 утра), а два магазина с патронами бросили на газон возле автомобильной стоянки перед отделом инспекторов пограничной службы "Славгород".
Когда просочилась информация, что нападение на пограничный наряд совершили именно сотрудники СБУ, в службе признали это и заявили, что двое "были отстранены и переданы правоохранительным органам". Но куда делся третий участник нападения?
"Назначили двух крайних"
Как утверждают источники, на самом деле в приграничном районе в тот момент находилось пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.
"Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое. Однако задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник МРО внезапно оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении", - утверждает источник.
По сообщению пресс-службы ГБР, в ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженного с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.3 ст. 262, ч.2 ст. 345 УК Украины).
Двум участникам нападения грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а вот третий сотрудник проходит как свидетель.
"Очень непростой и со связями"
Судя по всему, этот "свидетель" и есть тот начальник МРО, который вместе со своими подчиненными напал на пограничников, но "уже все порешали и назначили двух крайних".
"Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось", - утверждает источник.
Что на самом деле делали пятеро сотрудников СБУ на границе и действительно ли это связано с обычной пьянкой - утверждать трудно.
Говорят, что место, где произошел скандальный инцидент, очень "вкусное" для контрабандистов. Как бы то ни было, а расхождения официальной версии с реальным положением дел есть даже в мелочах.