Офіцера затримано на хабарі 1800 дол. за сприяння у звільненні від строкової служби, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі командира взводу однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, старший лейтенант отримав 1800 доларів США хабаря за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішень щодо сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу.

Кошти офіцер отримав двома траншами: 10 липня 2021 року – 500 доларів США та 18 липня – 1300 доларів США.

На даний час вирішується питання щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу. Йому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).