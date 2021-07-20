Держдепартамент США направляє радника для обговорення з Україною і Польщею питань "Північного потоку-2"

Радник Державного департаменту США Дерек Шоллє цього тижня відвідає Київ і Варшаву для обговорення питань взаємодії, в тому числі щодо газопроводу Nord Stream 2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дерек Шоллє продовжить наш дипломатичний діалог з Україною й Польщею у цілому переліку питань, включно з нашими спільними занепокоєннями щодо газопроводу Nord Stream 2, енергетичної безпеки загалом, а також поточних реформ", - зазначили в Держдепі.

Уточнюється, що в Києві Шоллє зустрінеться з представниками влади для обговорення підтримки зусиль України у протидії російській агресії, а також просування економічних та антикорупційних реформ. Крім того, представник американського уряду матиме можливість обговорити з членами ділової спільноти економічний розвиток України.

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У Варшаві радник Держдепартаменту також обговорить з вищими урядовцями, представниками громадянського суспільства й бізнесу стратегічні двосторонні й регіональні питання, спільну прихильність демократичним цінностям та інституціям.