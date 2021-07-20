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Новини Газова війна
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Держдепартамент США направляє радника для обговорення з Україною і Польщею питань "Північного потоку-2"

Держдепартамент США направляє радника для обговорення з Україною і Польщею питань

Радник Державного департаменту США Дерек Шоллє цього тижня відвідає Київ і Варшаву для обговорення питань взаємодії, в тому числі щодо газопроводу Nord Stream 2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дерек Шоллє продовжить наш дипломатичний діалог з Україною й Польщею у цілому переліку питань, включно з нашими спільними занепокоєннями щодо газопроводу Nord Stream 2, енергетичної безпеки загалом, а також поточних реформ", - зазначили в Держдепі.

Уточнюється, що в Києві Шоллє зустрінеться з представниками влади для обговорення підтримки зусиль України у протидії російській агресії, а також просування економічних та антикорупційних реформ. Крім того, представник американського уряду матиме можливість обговорити з членами ділової спільноти економічний розвиток України.

Також читайте: Зеленський наголошує на відсутності конкретних кроків лідерів США та Німеччини щодо протидії загрозам від запуску "Північного потоку - 2", - Никифоров

У Варшаві радник Держдепартаменту також обговорить з вищими урядовцями, представниками громадянського суспільства й бізнесу стратегічні двосторонні й регіональні питання, спільну прихильність демократичним цінностям та інституціям.

Автор: 

газопровід (1550) Держдепартамент США (1648) США (23360) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+6
Госдепартамент США направляет советника для обсуждения с Украиной и Польшей вопросов "Северного потока-2". Создается впечатление, что Госдепартамент США заинтересован в пуске СП-2 даже больше чем рашка.
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20.07.2021 01:21 Відповісти
+5
_Это Украине от гарантов за отказ от ЯО: сперва эмбарго на зброю, а после СП-2. Кто собирается в ответ написать что-то про формальности (т. н. меморандум) - ПНХ!
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20.07.2021 01:07 Відповісти
+4
Какой советник!? Какое обсуждение !? Коллективный запад по дороге в крови от МН17 проложили СП2 и готовят его к запуску !!! .. как говорят кацапы - ипонутся как лапти гнутся
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20.07.2021 01:09 Відповісти
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кстати Карлсон это один из немногих оставшихся вменяемых на телеящику
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20.07.2021 02:59 Відповісти
Угу, на стороне дикарей в Украино - русской войне. Для дикой русни - да, вменяемое, свое. Как пореченков.
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20.07.2021 03:05 Відповісти
пореченков - враг
дикая русня - враг
Карлсон свободное слово - друг
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20.07.2021 03:10 Відповісти
пореченков - враг
дикая русня - враг

Карсон сам признался, шо в конфликте Украина-дикая русня, он на стороне дикой русни. Чем Карсон отличается от пореченкова?
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20.07.2021 03:12 Відповісти
Каролон провоцирует думать
своей головой а не из ящика
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20.07.2021 03:18 Відповісти
Ну так. Как же иначе? Он просто искренне,всей душей болеет за русню. Совершенно бесплатно.
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20.07.2021 03:20 Відповісти
сории но его мысли тождественны моим
это плохо? наши отцы основатели считвли что это ок
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20.07.2021 03:34 Відповісти
Хммм. т.е., ты на стороне страны-помойки. Почему я не удивлен.....
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20.07.2021 03:36 Відповісти
совершенно нет
я за 25 лет в штатах выдавил из себя совка
и смотрю на мир свободно широко раскрытыми глазами
не заангажированными продажными СМИ
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20.07.2021 03:48 Відповісти
Но с карсоном, по твоим же словам, ты согласен. Т.е., ты - на стороне дикарей, как и карсон.
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20.07.2021 03:52 Відповісти
Who the hell is Trump?
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20.07.2021 01:52 Відповісти
Trump is the guy who makes Dems to wet their pants even after he left the office.
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20.07.2021 02:13 Відповісти
Не тот трумп, которому срок светит за уклонение от налогов?
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20.07.2021 02:16 Відповісти
Если бы bookies брали ставки на результат такого дела я бы поставил тысяч десять.
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20.07.2021 02:19 Відповісти
Угу. Для человелоподобных из страны-помойки их фюрер тоже безгрешен.
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20.07.2021 02:21 Відповісти
Я думал мы говорим о людях а не о свинособаках.
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20.07.2021 02:48 Відповісти
А разве wannabe fuhrer трумп не безгрешен в глазах трампоидов?
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20.07.2021 02:59 Відповісти
при нем я меньше платил налогов и это все что меня интересует
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20.07.2021 03:03 Відповісти
А я при нем вообще не платил федеральных налогов. И уже снова начал легальный процесс.....looks like I ain't gonna be paying no fed.taxes anymore. Fuck'em!
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20.07.2021 03:15 Відповісти
мені особисто Байдена нічого на дала
ніяких виплат
це адміністрація шаріукових також як адмінісистрація Зеленського
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20.07.2021 03:30 Відповісти
я патриот Америки независимо от партий
сегоднешнего дня
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20.07.2021 03:41 Відповісти
Много вас таких, которые поддерживают ***** в Украинско-московитской войне...
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20.07.2021 03:44 Відповісти
А те кто с удовольствием поддержал бы ***** на вилах? С теми как?
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20.07.2021 05:38 Відповісти
Welcome to 47% of leeches.
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20.07.2021 05:40 Відповісти
_Это Украине от гарантов за отказ от ЯО: сперва эмбарго на зброю, а после СП-2. Кто собирается в ответ написать что-то про формальности (т. н. меморандум) - ПНХ!
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20.07.2021 01:07 Відповісти
А от мені дико цікаво: хоча хтось із "гарантів" виконав свої ж,на бумазі зафіксовані гарантії безпеки України за відмову від ЯЗ від 1992 року?! Чи оті документи є просто туалетним папером,яким,після підписання можна просто,вибачте,підтертися і викинути його у сміттєвий кошик. Тепер Україні оті "гаранти" ставлять умови: спершу виконайте те,а потім -оте, а потім-те,те,те, а вже тоді ми вам може,і допоможемо у боротьбі із агресором. Та вже у 14 році отії паскудники мали би звернути козломордії карк виконуючи надані у Будапешті забов"яззання щодо безпеки і територіальної цілісності України. Паскудники,і,вибачайте,окрім матюків у їхню сторону,на язик більше нічого не навертається.
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20.07.2021 10:11 Відповісти
Какой советник!? Какое обсуждение !? Коллективный запад по дороге в крови от МН17 проложили СП2 и готовят его к запуску !!! .. как говорят кацапы - ипонутся как лапти гнутся
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20.07.2021 01:09 Відповісти
Успокоительный укольчик привезет тот Шоль.
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20.07.2021 01:14 Відповісти
В отличие от Вашингтона, Киев и Варшава не имеют никаких рычагов противодействия СП-2. С таким же успехом можно вопросы Антарктиды обсуждать с Албанией.
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20.07.2021 01:14 Відповісти
Госдепартамент США направляет советника для обсуждения с Украиной и Польшей вопросов "Северного потока-2". Создается впечатление, что Госдепартамент США заинтересован в пуске СП-2 даже больше чем рашка.
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20.07.2021 01:21 Відповісти
Потому что тов. Камала и ко собрались целоваться взасос с евробюрократами.
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20.07.2021 01:24 Відповісти
А вы бы как поступили, если - это дармовой объект, который можно, в случае чего, оттяпать у ааленей за долги, снизь тока еще раз цены на нефть.
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20.07.2021 01:26 Відповісти
ГрязьПром обязали наполнять Северное дерьмо №1 всего на 50 % мощности,остальное идет через Украину...
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20.07.2021 05:30 Відповісти
Байден слово сдержал мавзолейные Хмыри поплачьте...
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20.07.2021 05:32 Відповісти
Северное дерьмо №2 заполнят также на 50%....,игра Путлера с ценами на газ закончится Крахом....или прахом,каже финансовый и энергорыночный аналитик дядя Миша Крутихин...
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20.07.2021 05:34 Відповісти
Помню как ты Дядю Степана Демуру боготворил.
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20.07.2021 06:28 Відповісти
Типа в декабре 2014 года РЖУБль и гривна упали в 3 раза?Это был не я,а покойный отец...,дядя Киев Рулячий...
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20.07.2021 06:55 Відповісти
Упали то они упали. Но падение для страны импортёра, и страны экспортёра, это две большие разницы. И ты с Мишей Крутихиным ошибаешься точно так же как твой покойный отец ошибался со Степаном Демурой. Пока газ не кончится, он будет держать мир в равновесии. Всем нужна энергия и сырьё для химиков.
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20.07.2021 07:13 Відповісти
Кстати, Джон Керри и Курт Волкер, тоже наши кореша, ныне работают на Рашку. Только открыто.
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20.07.2021 06:01 Відповісти
Правит свободным миром предмет платы за продукцию или услуги. Раз уж этот предмет главнее всего в мире, значит этот мир не такой уж и свободный. Этот предмет для своего роста и размножения держит в рабстве всё человечество.
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20.07.2021 06:39 Відповісти
Это несколько человек держащих трубу будуражит всю Украину и в то-же время блокируя в стране развитие добычи газа,нефти,электричества так как в это надо вкладывать деньги.А туба уже есть и чем больше через нее прокачают тем больше девидентов получат нифига не делая и не производя.
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20.07.2021 07:00 Відповісти
Я же о деньгах и говорю. Так этот свободный демократический мир устроен, купить подешевле а продать подороже. Главное это поступление денежных средств. Жизнь как в курятнике, клюнуть ближнего и обосрать нижнего. Истинные коммунисты, давно мечтали сменить мировую экономическую модель. Но эта идея утопическая, совершенно не реализуемая.
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20.07.2021 07:22 Відповісти
Будут обсуждать все и ничего,увеселительная прогулка представителя США.
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20.07.2021 06:56 Відповісти
Мавзолейных говноедов Путлера опустили ниже погреба,но это паБЕДА Путлера он даже Гитлера пабедил 80 лет назад...
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20.07.2021 07:01 Відповісти
Украинский блогер hrendiabliki вбросил в Ютьюб 3 часовый видос о вяличии РАБссии,ржали вчера всей семьей...
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20.07.2021 07:04 Відповісти
Що тут обговорювати?
І так всім зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано.
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20.07.2021 07:27 Відповісти
Внимание, вопрос. Не риторический.

Какое, собственно, дело украинским гражданам без американского гражданства кто в Америке президент? Что подвигает модераторов цензора вытирать комментарии о персоналиях американских президентов?
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20.07.2021 07:42 Відповісти
Дуже велике. Ну, діло.

Громадяни України на ЦН (і не лише) обрали президента Штатів - а то ніби Ви не в курсі.
І писати про нього те, що не вписується в їхню парадигму - ніззя.

До речі, це стосується не тільки =персоналій американських президентів=.
Якщо комент - абсолютно коректний і реально відображає позицію дописувача (але, чорт, не співпадає з думкою чергового) потруть і ще й забанять.
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20.07.2021 08:06 Відповісти
Так же как и какое собственно дело президенту США до какого то там газопровода в далёкой Европе.
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20.07.2021 08:29 Відповісти
Далеких мест на Земле уже нет. Самое удаленное - 15 часов коммерческим рейсом или 20 минут баллистической ракетой. Плюс, президент США (и премьер Британии) кое что пообещали давным давно и стараются держать слово. Потому что брехнею світ перейдеш а назад не вернешся.
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20.07.2021 09:19 Відповісти
Вишь ты. Вон какие скоростя. А что ты думаешь, еслиб случилось долетит до Киева из-за океана кошелёк если его кинет президент США? И если долетит, то с какой скоростью? Сумление не риторическое, переживает народ за американского президента.
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20.07.2021 11:20 Відповісти
В комментариях есть цель, но вы ее не осознали. Ну ниче, вспомните об этой дискуссии в 2024 году.
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20.07.2021 09:34 Відповісти
я полагаю, своих ,американских, президентов нужно обсуждать в американских СМИ, а не иностранных. Вы засоряете наши СМИ ненужными нам вашими комментами. Поэтому вас и спамят
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20.07.2021 09:36 Відповісти
Пора Зе вынимать из ящика стола компромат на байдена и его сына и помахать им на камеру ТВ и намекнуть что Трамп готов за эти документы заплатить Украине любые деньги
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20.07.2021 09:19 Відповісти
Проблема в том что если Зе выймет компромат на Байдена, то потом хирургам придется доставать этот компромат глубоко из задницы зе.
Хантер вот уже прямо открыто https://www.theartnewspaper.com/blog/hunter-biden-s-dealer-pens-deal-with-white-house-to-keep-art-buyers-anonymous миллионные взятки берет картины своего авторства продает анонимным покупателям и шо? Правильно, а ничего.
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20.07.2021 09:24 Відповісти
Це "обговорення" виглядатиме так - "шерхан" доведе до "табакі" свою волю і проведе інструктаж стосовно подальших їхніх дій.
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20.07.2021 11:05 Відповісти
У Киплинга, Маугли заступился ха Акеллу, и старый волк остался вожаком своей стаи. Шерхан и Табаки остались ни с чем. Мы как раз наблюдаем как Акелла промахнулся с СП2. Далее по сказке.
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20.07.2021 11:41 Відповісти
 
 