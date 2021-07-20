Держдепартамент США направляє радника для обговорення з Україною і Польщею питань "Північного потоку-2"
Радник Державного департаменту США Дерек Шоллє цього тижня відвідає Київ і Варшаву для обговорення питань взаємодії, в тому числі щодо газопроводу Nord Stream 2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дерек Шоллє продовжить наш дипломатичний діалог з Україною й Польщею у цілому переліку питань, включно з нашими спільними занепокоєннями щодо газопроводу Nord Stream 2, енергетичної безпеки загалом, а також поточних реформ", - зазначили в Держдепі.
Уточнюється, що в Києві Шоллє зустрінеться з представниками влади для обговорення підтримки зусиль України у протидії російській агресії, а також просування економічних та антикорупційних реформ. Крім того, представник американського уряду матиме можливість обговорити з членами ділової спільноти економічний розвиток України.
У Варшаві радник Держдепартаменту також обговорить з вищими урядовцями, представниками громадянського суспільства й бізнесу стратегічні двосторонні й регіональні питання, спільну прихильність демократичним цінностям та інституціям.
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дикая русня - враг
Карлсон свободное слово - друг
дикая русня - враг
Карсон сам признался, шо в конфликте Украина-дикая русня, он на стороне дикой русни. Чем Карсон отличается от пореченкова?
своей головой а не из ящика
это плохо? наши отцы основатели считвли что это ок
я за 25 лет в штатах выдавил из себя совка
и смотрю на мир свободно широко раскрытыми глазами
не заангажированными продажными СМИ
ніяких виплат
це адміністрація шаріукових також як адмінісистрація Зеленського
сегоднешнего дня
І так всім зрозуміло, що цей газопровід буде добудовано.
Какое, собственно, дело украинским гражданам без американского гражданства кто в Америке президент? Что подвигает модераторов цензора вытирать комментарии о персоналиях американских президентов?
Громадяни України на ЦН (і не лише) обрали президента Штатів - а то ніби Ви не в курсі.
І писати про нього те, що не вписується в їхню парадигму - ніззя.
До речі, це стосується не тільки =персоналій американських президентів=.
Якщо комент - абсолютно коректний і реально відображає позицію дописувача (але, чорт, не співпадає з думкою чергового) потруть і ще й забанять.
Хантер вот уже прямо открыто https://www.theartnewspaper.com/blog/hunter-biden-s-dealer-pens-deal-with-white-house-to-keep-art-buyers-anonymous миллионные
взятки береткартины своего авторства продает анонимным покупателям и шо? Правильно, а ничего.