УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3699 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 014 4

Війська РФ за добу 4 рази зривали "тишу" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає

Війська РФ за добу 4 рази зривали

Минулої доби, 19 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.

Так, поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік від Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ відкривали вогонь біля Павлополя, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - штаб ООС

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 20 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, в районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.

Автор: 

Міноборони (7472) обстріл (29105) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
продам балалайку без струн и дуду без волосов не дорого
показати весь коментар
20.07.2021 07:58 Відповісти
https://twitter.com/zloy_odessit

https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит

Во время репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге столкнулись два военных корабля. Понарепетировали.

https://twitter.com/i/status/1417061574024572930 https://twitter.com/i/status/1417061574024572930
показати весь коментар
20.07.2021 09:23 Відповісти
Зірвали. Відновили. Зірвали. Відновили. Зірвали. Відновили. Зірвали. Відновили.
Це "режим зеленськох тиші"?
показати весь коментар
20.07.2021 09:56 Відповісти
сколько еще Украинцы будут терпеть эту малоПИД,,,роскую, бенину, нарко-Падаль которая в трусах старой бурятской жопы обколотой ботаксом ищет "мира" и ради своих киностудий и хаты в Крыму сдает интересы страны и привело к власти кремлевских крыс???
показати весь коментар
20.07.2021 10:39 Відповісти
 
 