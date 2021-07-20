Війська РФ за добу 4 рази зривали "тишу" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає
Минулої доби, 19 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.
Так, поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік від Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 20 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Так, в районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.
"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.
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Це "режим зеленськох тиші"?