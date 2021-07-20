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Новини Агресія Росії проти України
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Камери спостереження спецмісії ОБСЄ в Золотому і на ДФС були обмежені протягом 2 годин через вплив лазерного випромінювання

Камери спостереження спецмісії ОБСЄ в Золотому і на ДФС були обмежені протягом 2 годин через вплив лазерного випромінювання

В ніч з 17 на 18 липня спостереження за допомогою камер СММ ОБСЄ в Золотому і на Донецькій фільтрувальній станції було обмежено на 2 години через вплив візуальних перешкод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ за 19 липня.

"В ніч з 17 на 18 липня можливості ведення спостереження за допомогою камер СММ, встановлених в н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) та на Донецькій фільтрувальній станції (15 км на північ від Донецька), були обмежені протягом 2 годин через вплив візуальних перешкод (за оцінкою, лазерного випромінювання)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, застосування оптичного або оптоелектронного обладнання заборонено Протоколом IV Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Стаття 1 Протоколу IV цієї Конвенції забороняє "застосовувати лазерну зброю, спеціально призначену для використання в бойових діях виключно або в тому числі для того, щоб викликати постійну сліпоту органам зору людини, яка не використовує оптичні пристрої, тобто незахищеним органам зору або органам зору, які мають пристрої для корекції зору". Сторони-підписанти, в тому числі Росія, взяли на себе зобов'язання не передавати таку зброю будь-якій державі або недержавному утворенню.

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Як повідомлялося, випадки застосування лазерної зброї з боку російських окупаційних сил на сході України фіксувалися і раніше.

12 травня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв про застосування окупантами спеціальних лазерних приладів оптико-електронної протидії з метою перешкоджання веденню візуального спостереження. За інформацією Наєва, не виключено, що противником застосовується лазерний прилад розвідки та протидії оптичним пристроям ПАПВ 1ПН47, яке є на озброєнні ЗС Росії.

Автор: 

ОБСЄ (3510) Донецька фільтрувальна станція (39) лазерна зброя (25) Золоте (206)


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Цікаво хто і для чого це "лазерне випромінювання" проводив що так "засліпив" і без того сліпе ОБСЄ? Чи не для того часом щоб ці камери не побачили чергове "бухалово" служителів ОБСЄ з бандитами *****!
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20.07.2021 08:15 Відповісти
Скільки ще можна "чмирити" те ОБСЄ! Чи останнім подобається бути "терпілами"?
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20.07.2021 08:32 Відповісти
а это ОБСЕ может применить приборы которые позволят засекать откуда и кто пускает лазерный луч?
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30.07.2021 17:14 Відповісти
 
 