В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали

В Україні зафіксовано 598 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 13).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 279 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 540 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 459 осіб,

методом ІФА – 8 387 осіб,

експрес-тестами – 12 565 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 275 осіб;

одужало – 2 181 925 осіб;

летальних випадків – 52 756;

проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях", - розповіли в МОЗ.







