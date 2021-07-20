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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали
В Україні зафіксовано 598 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 19 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 13).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 279 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 540 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 459 осіб,
- методом ІФА – 8 387 осіб,
- експрес-тестами – 12 565 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 275 осіб;
- одужало – 2 181 925 осіб;
- летальних випадків – 52 756;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях", - розповіли в МОЗ.
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Yuriy Smith
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