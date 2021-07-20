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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали

В Україні зафіксовано 598 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 13).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 279 осіб;
  • летальних випадків – 25;
  • одужало – 540 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 21 459 осіб,
  • методом ІФА – 8 387 осіб,
  • експрес-тестами – 12 565 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 245 275 осіб;
  • одужало – 2 181 925 осіб;
  • летальних випадків – 52 756;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 598 нових випадків зараження, 540 осіб одужали 04

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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в Британии вроде в сто раз больше заболели, но склеили ласты только 41. с неделю вназад, щас может и поболее. короче Эйнштейн бы поехал кукухой, стараясь всю эту статистику привести в какую то закономерность
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20.07.2021 08:23 Відповісти
По планете волны ковида, как круги на воде от брошенного кирпича идут во все стороны. Наверное думали, что если бросить половинку кирпича, то тогда круги пойдут только в одну сторону.
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20.07.2021 08:26 Відповісти
тогда почему в китае нет ничего?
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20.07.2021 08:45 Відповісти
Думаешь Китайцы бросили пол кирпича?
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20.07.2021 08:47 Відповісти
80 лет средний возраст умерших от ковида в Европе. Все хватит брехать и переводить стрелки. Вас судить будут коронобесы продажные.
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20.07.2021 08:49 Відповісти
А в кацапстані який середній вік?
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20.07.2021 09:08 Відповісти
 
 