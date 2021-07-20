За добу у світі виявили 420 тис. нових випадків COVID-19, померли 6,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 191,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 липня у світі зареєстрували 420 258 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 858 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 191 725 149 випадків інфікування, з них 420 258 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 112 929 осіб, з них 6 858 за минулу добу.

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Побороли хворобу і вилікувалися 174,5 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 88-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 21-шу, за летальними випадками - 77-му і 10-ту позицію відповідно.