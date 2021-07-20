Зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм. Хвилі спеки в Україні відбуватимуться дедалі частіше, - метеоролог Балабух

Потужні хвилі тепла близько +35 градусів і вище будуть дедалі частіше повторюватися в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі Радіо НВ заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її даними, із середини 1990-х років минулого століття в Україні почали помічати істотне зростання температури повітря.

"Останні 30 і особливо п'ять останніх років є спекотними. І це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення цих кліматичних змін. Такі процеси характерні не тільки для України, але і в цілому для нашої планети, північної півкулі також", - пояснила метеоролог.

За її словами, хвилі спеки в Україні відбуватимуться все частіше.

"На жаль, вони дійсно будуть все частіше і частіше. Тобто це підвищення температури, яке у нас спостерігалося, воно буде і надалі, і цей процес стає більш інтенсивним. Все частіше і частіше ми говоримо про рекорди, і саме рекорди, пов'язані з аномально високою температурою", - розповіла вона.

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За даними фахівця, причиною цих змін є людська діяльність, зокрема викиди парникових газів.

"Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи", - резюмувала Балабух.