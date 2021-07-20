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Зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм. Хвилі спеки в Україні відбуватимуться дедалі частіше, - метеоролог Балабух

Зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм. Хвилі спеки в Україні відбуватимуться дедалі частіше, - метеоролог Балабух

Потужні хвилі тепла близько +35 градусів і вище будуть дедалі частіше повторюватися в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі Радіо НВ заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її даними, із середини 1990-х років минулого століття в Україні почали помічати істотне зростання температури повітря.

"Останні 30 і особливо п'ять останніх років є спекотними. І це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення цих кліматичних змін. Такі процеси характерні не тільки для України, але і в цілому для нашої планети, північної півкулі також", - пояснила метеоролог.

За її словами, хвилі спеки в Україні відбуватимуться все частіше.

"На жаль, вони дійсно будуть все частіше і частіше. Тобто це підвищення температури, яке у нас спостерігалося, воно буде і надалі, і цей процес стає більш інтенсивним. Все частіше і частіше ми говоримо про рекорди, і саме рекорди, пов'язані з аномально високою температурою", - розповіла вона.

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За даними фахівця, причиною цих змін є людська діяльність, зокрема викиди парникових газів.

"Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи", - резюмувала Балабух.

Автор: 

спека (107) клімат (180) синоптики (28)


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Топ коментарі
+30
Это не планета, это Украина позеленела, и не за 100 , а за последние 2 года.
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20.07.2021 09:05 Відповісти
+21
Какие нахрен выбросы, леса и растительность перестаньте уничтожать.
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20.07.2021 08:43 Відповісти
+18
Спекотніще стало відтоді, як у кацапів почали горіти дупи.
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20.07.2021 08:47 Відповісти
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Якби із-за парникових газів не заборонили би їзду на велосипедах.
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20.07.2021 09:29 Відповісти
Увеличивается количество автомобилей!
Каждый автомобиль выбрасывает в среднем 25 кг парникового газа на 100 км.
Двигатель 100 квт., это обогрев окружающей среды. 100 квт=50 бытовых калориферов.
4 млн. авто = 100 000 000 калориферов.
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20.07.2021 09:34 Відповісти
А зоря під назвою Сонце взагалі не при ділах. Те що воно росте як бє не враховується 😂😂😂
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20.07.2021 10:02 Відповісти
Чем дальше от лампочки, температура падает в геометрической прогрессии.
Чем выше от земли - тем холоднее.
Обогрев происходит от вторичной эмиссии тепла при взаимодействии фотонов с парниковыми газами!
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20.07.2021 10:26 Відповісти
Сам космос холодний. Нагрівання йде від площини. Кількість впливає! І через 50 тис років буде ще гарячіше.і лісів не буде
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20.07.2021 12:48 Відповісти
Солнце как раз сейчас самое холодное и спокойное за всю историю наблюдений за ним астрономами. Так что про Солнце - аргумент мимо кассы. Солнце, конечно, зажарит и испарит в плазму Землю. Но не скоро, пару миллиардов лет у нас ещё есть в запасе.
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20.07.2021 15:52 Відповісти
За всю історію спостережень! Але чомусь всі відомі спостереження проводились практично в екваторіальних поясах. Де завжди тепло. Я наприклад жодного разу не чув що якоїсь відомий якутський астроном......
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20.07.2021 18:19 Відповісти
Вася!
Солнце, оно одно и тоже, наблюдай его хоть с экватора, хоть с Северного полюса! И нет, ты не угадал, очень долго "астрономическими ведущими державами" были Англия и Голландия. И им, если вдруг ты и географию знаешь так же, как и остальное, до экватора далековато. Да и сейчас США, Германия и Япония - тоже вовсе не экваториальные страны. А именно они являются лидерами в теоретической науке.
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20.07.2021 18:29 Відповісти
Розмова йде в порівнянні 1000 років, в моєму розумінні. Шумери єгиптяни. Європа в теперішній дискусії завжди холодніше була і є тому причина. Вулкани
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20.07.2021 19:15 Відповісти
Шумеры измеряли светимость Солнца? Да тебе фантастику только писать. Хотя не, скорее фэнтези. Знаешь, чем они отличаются?
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21.07.2021 00:59 Відповісти
Математик, точно 100 млн?
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20.07.2021 10:17 Відповісти
Проверяю, кто понимает то, о чем читает.
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20.07.2021 10:23 Відповісти
А что это за двигатели у вас такие на 100кВт = 136000 лошадиных?
Среднее авто на 100 км сжирает 8 литров бензина как оно может выбрасывать 25 кг парникового газа? А как же закон сохранения энергии?
Батенька вы из какой палаты все это постите? Перечитайте и пересчитайте, и наполеон пусть проверит ваши расчеты еще раз.
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20.07.2021 12:36 Відповісти
Анекдот на тему: Техас. Школа ковбоев. В класс заходит учитель, раскуривает сигару и, флегматично повернувшись к окну, вызывает:
- Джон!
Джон вскакивает и стреляет. Пуля потушила спичку.
- Сэм!
Сэм стреляет. Пуля пепел сигары.
- Билл!
Выстрел. Учитель хватается за глаз.
-Ух!!! Проклятый двоечник!!!
****

100кВт = 136л/с
BMW 3 Series Sedan 2021г.
Расход топлива в л/100 км (в смешанном цикле): 7.5
Выбросы CO2 в г/км (в смешанном цикле): 172
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20.07.2021 14:19 Відповісти
Батенька, а вам в школу срочно, вы видно все учебники скурили. И физики, и химии.
По существу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 про лошадиную силу надо было в школе учить, и про то, что такое молярная масса, и сколько требуется кислорода и сколько получается углекислого газа при сгорании литра (или 0.75 килограмма) бензина. Подсказка: типичная реакция горения бензина, это что-то типа C8H18 +17O2 => 8CO2 + 9H2O Дальше сможешь массы рассчитать, или в школу таки пора?
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20.07.2021 16:04 Відповісти
Мне уже не в школу а о вечном пора задуматься )))
Тапки готовить...
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20.07.2021 19:26 Відповісти
Да я тоже как бы в школе химию проходил во времена, когда юный Билл Гейтс создавал Microsoft, но что-то я не пишу здесь явных глупостей.
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21.07.2021 00:57 Відповісти
Сорри - признаю свой косяк ))
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21.07.2021 20:58 Відповісти
Любой организм пытается защититься от паразитов...
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20.07.2021 09:35 Відповісти
Клоун уже посадил 1 000 000 000 деревьев и парков или как всегда перднул в лужу и на том все закончилсь.
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20.07.2021 09:48 Відповісти
а с каких пор в Украине 35 граусов новость? не 45 или 48 же как в средней азии...
нормальные летние температуры.
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20.07.2021 09:56 Відповісти
Отож. После позапрошлой зимы все горе-метеорологи твердили, что снега в Украине больше не будет.
Лет 5 назад летом даже ночью было по 30 градусов. Но почему-то все это забывают...
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20.07.2021 09:59 Відповісти
Вот вот. Не заметил чего-то экстранеординарного. Бывало и поболее и подольше.
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20.07.2021 10:02 Відповісти
Лет 50 назад Одесса +36,а море +10,из глубин холодняк поднялся...правда интернета не было....
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20.07.2021 10:31 Відповісти
у нас третий день в тени + 45,ночью +30
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20.07.2021 18:42 Відповісти
Задолбали своими пугалками. Цикличность солнечной активности? Не, не слышали.
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20.07.2021 09:57 Відповісти
І я про це. Зоря розвивається, а те що ми є свідками цього цим їкспертам не дано зрозуміти.
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20.07.2021 10:04 Відповісти
Что поделаешь, кли*мат. Он паскуда виноват.
А по мнению экспертов почитай первейший гад.
Да погода это враг, не поймешь ее ни как,
Нет стабильности в погоде, не погода, а бардак.
Надо что-то предпринять, может быть Закон принять.
Чтобы это безобразье хоть немного обуздать.
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20.07.2021 10:04 Відповісти
Вчера ехали из Кириловки!!!! Тысячи машин в пробке которые едут на Море!!! 38 градусов жары дорогу тупо перекрыли кладут асфальт не раньше не позже - именно когда тысячи ашин с детьми с вещами едут на море!!!
Это не ремонт дороги - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ!!!! ВЫ ИЗВЕРГИ!!!!!!
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!!
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20.07.2021 10:06 Відповісти
Нічого там робити на тому морі серед медуз і нетипових комарів. Особливо з дітьми і особливо в Кирилівці.
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20.07.2021 10:48 Відповісти
а шо в кириловке,медузы есть?
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20.07.2021 10:49 Відповісти
Що за примітивна психологія у людей, вирубали ліси і гаплик, 100 років назад хочеш зігритись взимку - рубай, хочеш приготувати їсти цілий рік - рубай, хочеш помитись - рубай, електрики і Газпрому нема, хочеш побудуватись - рубай, цегельних заводів не вистачає, то коли блін більше рубали?
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20.07.2021 10:15 Відповісти
Кстати, в инете видел много старых фоток Карпат, времён Австро-Венгрии, так на них такие залысины, что нынешним и не снилось. Они тогда прокладывали железные дороги в горах и очень активно рубили лес под них. Правда знакомый, который живёт в Микуличине, который за Яремче, говорил, что нынче уже своим леса не хватает даже запастись дровами на зиму. Приходится покупать в другом районе. Тут играет роль фактор того, что много леса рубят именно на экспорт, или другие современные нужды, а раньше рубили только для себя, и, немаловажный фактор о котором он упомянул, что народу раньше в горах жило поменьше, оттого и потребности были ниже.
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20.07.2021 10:50 Відповісти
що за примітивізм, багато ти зрубаєш дерев сокирою та пилкою "дружба" ?.
хати не будувались по 100 та більше метрів.
п.с. 100 років тому якби тебе в лісі(в карпатах) побачили за пилянням дерева то отримав би у кращому випадку пару разів по хребту від лісника. Хворост так ніхто не забороняв збирати, ним і грілись зимою.
п.п.с. після війни Карпати були голі, все йшло на відновлення будівель
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20.07.2021 11:12 Відповісти
1.5% углекислого газа в атмосфере от деятельности человека .один вулкан за пару дней даёт больше выброса чем всё человечество за год а их действующих около 1000
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20.07.2021 10:20 Відповісти
да ладно. Одна ТЭЦ за зиму сколько выбросов углекислого газа дает? А сколько их в Украине, в т.ч. у Ахметова?
Промышленность (опять же посчитай, сколько заводов в крупном городе и сколько в мире) - просто невероятное количество вредных выбросов в атмосферу, реки и окружающие земли дает. И не только углекислого газа, но и ядовитых веществ и соединений. Пластик, свалки, захоронения радиоактивных и ядовитых веществ - это колоссальный вред для экологии.
Вулкан по сравнению с ними - это как котельня в небольшом райцентре.
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20.07.2021 15:14 Відповісти
Додайте ще фреон та природній газ - найвредніші парникові гази
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20.07.2021 15:50 Відповісти
Вообще то углекислый газ это еда для всех зеленых растений . Как раз таки вулканы имеют гораздо большее влияние .
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21.07.2021 01:28 Відповісти
это всё бляхеры навезли ******** с вырезанными катами...
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20.07.2021 10:22 Відповісти
Лучше бы не лето было таким жарким ( хватило бы в пиковые моменты и 28 -29 градусов), а зима была теплой..( сколько там по нормам для включения отопления три дня подряд с среднесуточной температурой 7 градусов кажется .. так вот , согласны на зимние среднесуточные температуры плюс 8- 10.. А то с такими ценами на отопление ( а их еще и собираются повышать, что бы обогнать " драконовские тарифы попередников"),многим нашим гражданам и африканский климат был бы в радость...
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20.07.2021 10:32 Відповісти
Які викиди парникових газів на Україні? Що їх викидатиме? Вщент зруйнована промисловість? Навіть корів і тих майже всіх вирізали.
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20.07.2021 10:45 Відповісти
На земле преиодически происходят волны похолодания и потепления. И даже ледниковые периоды и глобальные наводнения (потопы). Надо просто приспосабливаться и стараться нормально жить, прежде всего не плевать близким и соседям в карман.
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20.07.2021 11:20 Відповісти
бубачка вавсьом винават. Нада переголосовать.
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20.07.2021 11:24 Відповісти
Вмикаю кондиціонер , виставляю потрібну температуру і не парюся .
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20.07.2021 11:33 Відповісти
А если зимой +35,то шо тогда делать Газпрому?
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20.07.2021 13:33 Відповісти
Поставлять газ в Германию, на тепловые электростанции, которые производят электроэнергию для кондиционеров, холодильников и электромобилей. АЭС то в Германии закрыли, теперь только газ из Кацапии.

Да, там по газу еще и мутки непонятные, так как цена растёт и при этом газохранилища в ЕС опустели - явно проплаченная Кремлём гадость.
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20.07.2021 14:36 Відповісти
Більшого брєда ніж вираз "парнікові гази" не існує.
До речі - більшу частину вуглекислого газу вбирає планктон світового океану, а температура бідвищується завдяки активізації Сонця, а не діяльності людей
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20.07.2021 20:31 Відповісти
Ні ні ні , тільки не це( Я не витримаю...
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20.07.2021 21:22 Відповісти
Земля готовится к сожжению! Так написано в Библии! Так что готовтесь к пеклу, атеисты!
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20.07.2021 22:25 Відповісти
Узкоглазые и рашисты палят и вырубают леса. Отсюда и все проблемы. Тают ледники, н не хватает растительности, чтобы удерживать воду. Отсюда у одних жара, а у других бешеные ливни
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20.07.2021 22:43 Відповісти
Парникові гази доказано на основі зміщення ізотопного складу вуглецю в атмосфері в бік органічного вуглецю за останні кілька десятиліть. Тому це безперечний факт. Ясно, що планета, як і будь-яка система, намагається чи намагатиметься зберегти рівновагу. Тільки в нову рівновагу порушена система також буде входити кілька десятиліть. Тобто, пересічна людина тої зміни на протязі життя того процесу може й не помітити. А от всезагальне засиралово - то помітно. Але в Європі й Японії справились. Ну, там же нормальні люди живуть.
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20.07.2021 22:51 Відповісти
скажіть ученому, що лише приблизно років 160 як закінчився малий льодовиковий період.
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21.07.2021 00:39 Відповісти
Лет 15 назад я на цензоре давал такие данные....Если Глобальное потепление охватит хотя бы половину Земного шара и всего на 1-2 градуса тепла,будет катастрофа....,таяние Ледников принесет много горя и всяких катаклизмов...
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21.07.2021 03:48 Відповісти
На сегодня в Якутской Тайге горят леса на площади 2 млн гектаров...
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21.07.2021 03:50 Відповісти
с такой погодой только заниматься покупками сидя дома , есть классный интернет магазин Crafters.com.ua, где много качественных продуктов
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22.07.2021 15:44 Відповісти
Евросеть еще работает ?
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26.07.2021 23:43 Відповісти
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