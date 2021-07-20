У Києві вшанували пам'ять журналіста Шеремета, убитого 5 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 20 липня 2021 року в центрі Києва пройшла акція в пам'ять про вбитого журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву вибухівки, підкладеної під автомобіль.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У центрі Києва, на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 5 років тому був підірваний автомобіль, в якому їхав Павло Шеремет, відбулася акція в пам'ять про загиблого журналіста. Активісти, близькі Шеремета та колеги-журналісти принесли на місце вбивства квіти. Також вони принесли плакат з написом: "Політична справа Павла Шеремета".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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Коммент мой удалили. Естестно с вашей помощью.
Значит я был прав.
Надеюсь вы запомнили, что там было написано.
Зеленский , Порошенко , как и Лукашенко - продукты совецкой эпохи. Им независимый журналист как кость в горле . Так что некоторые скатываются на "дорогэнька моя".
Поэтому руками таких как вы, вернее словами, пытаются дискредитировать таких журналистов. В открытую , перед всем миром такое сказать не прилично. США и ЕС и главное их послы не поймут. А как же Порошенко без послов?😀
Продолжай в том же духе "натурально рожденный". Пались за два цента.😀
Сопереживаю беларуским журнализдам. Пусть едут в Швецию, там лучше.
Мой сортиры или по посуду лучше. Не отвлекайся.
Приклад справжньої української журналістики !
Аваковский Боцман лучше всех в теме.
https://litkritika.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?fbclid=IwAR0QBDXC18G3LXnGMppBm38_G3jroMXUX3fJrLU9BdbRgGngaGZ20mPFshc