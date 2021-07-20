У Києві вшанували пам'ять журналіста Шеремета, убитого 5 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 липня 2021 року в центрі Києва пройшла акція в пам'ять про вбитого журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ



У центрі Києва, на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 5 років тому був підірваний автомобіль, в якому їхав Павло Шеремет, відбулася акція в пам'ять про загиблого журналіста. Активісти, близькі Шеремета та колеги-журналісти принесли на місце вбивства квіти. Також вони принесли плакат з написом: "Політична справа Павла Шеремета".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".