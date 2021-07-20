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Новини Убивство Шеремета
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У Києві вшанували пам'ять журналіста Шеремета, убитого 5 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 липня 2021 року в центрі Києва пройшла акція в пам'ять про вбитого журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ


У центрі Києва, на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 5 років тому був підірваний автомобіль, в якому їхав Павло Шеремет, відбулася акція в пам'ять про загиблого журналіста. Активісти, близькі Шеремета та колеги-журналісти принесли на місце вбивства квіти. Також вони принесли плакат з написом: "Політична справа Павла Шеремета".

Також читайте: Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко

У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 01
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 02
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 03
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 04
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 05
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 06
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 07
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 08
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 09
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 10
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 11
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 12
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 13
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 14
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 15
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 16
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 17
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 18
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 19
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 20
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 21
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 22
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 23
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 24
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 25
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 26
У Києві вшанували память журналіста Шеремета, убитого 5 років тому 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: 

пам’ять (1190) вбивство (3109) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+9
Александр, перечитайте биографию Шеремета, начиная с российского периода, которого он потом сдыдился, а затем и украинского. Что он хорошего сделал для Украины, работая в различных изданиях, начиная с Правды Украины? Он в общем то решал свои проблемы. Водил экскурсии по Майдану. Да просто спасал свою задницу от Лукашенко и совсем это не было борьбой против савецких колхозников.
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20.07.2021 10:34 Відповісти
+6
КГБ-ники всё крутят...
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20.07.2021 09:24 Відповісти
+6
Меня умиляет эта способность Украины сразу же возводить в ранг «героев-борцов» разных мутных чуваков, которых рашка убирает для раскачки. Этого типа особо никто знать не знал до его убийства, и тут он сразу стал великим журналистом, прямо таки Гонгадзе-2. А ничего что он на ОРТ в Москве работал, не?
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20.07.2021 10:29 Відповісти
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КГБ-ники всё крутят...
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20.07.2021 09:24 Відповісти
Где звук на видео???
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20.07.2021 09:25 Відповісти
Скорей ватан это ты. А Павел борец против таких савецких колхозников как Лукашенко.
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20.07.2021 09:51 Відповісти
Вот и боролся бы у себя на родине.
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20.07.2021 09:53 Відповісти
Чья бы корова мычала.
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20.07.2021 09:55 Відповісти
Александр, перечитайте биографию Шеремета, начиная с российского периода, которого он потом сдыдился, а затем и украинского. Что он хорошего сделал для Украины, работая в различных изданиях, начиная с Правды Украины? Он в общем то решал свои проблемы. Водил экскурсии по Майдану. Да просто спасал свою задницу от Лукашенко и совсем это не было борьбой против савецких колхозников.
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20.07.2021 10:34 Відповісти
Шеремет боровся проти Луки, ставлячи йому в провину, що той "доїть росію" і не хоче швидко і повністю лягти під Кремль.
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20.07.2021 11:26 Відповісти
Він не був патріотом України, як ви. Але на відміну від багатьох тих, хто тут народився, одразу намагався вчити мову і спілкуватися українською.
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20.07.2021 11:39 Відповісти
Я так понял мое мнение вас оскорбило до глубины души.
Коммент мой удалили. Естестно с вашей помощью.
Значит я был прав.
Надеюсь вы запомнили, что там было написано.
Зеленский , Порошенко , как и Лукашенко - продукты совецкой эпохи. Им независимый журналист как кость в горле . Так что некоторые скатываются на "дорогэнька моя".
Поэтому руками таких как вы, вернее словами, пытаются дискредитировать таких журналистов. В открытую , перед всем миром такое сказать не прилично. США и ЕС и главное их послы не поймут. А как же Порошенко без послов?😀
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20.07.2021 21:31 Відповісти
Я, в отличие от, натурально рожденный гражданин Украины. Имею полное право вставлять свои два цента.
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20.07.2021 19:30 Відповісти
Насмешил. Сидит такой "натурально рожденный" в США , и за два цента учит других , где и как им работать. "Натурально рожденный" не догадывается ,что в Беларуси независимых журналистов , которые критикуют Лукашенко убивают. Или они просто исчезают не известно куда.
Продолжай в том же духе "натурально рожденный". Пались за два цента.😀
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20.07.2021 21:22 Відповісти
Как говорят в Америке, not our circus, not our monkeys.
Сопереживаю беларуским журнализдам. Пусть едут в Швецию, там лучше.
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20.07.2021 23:20 Відповісти
Как нибудь без тебя журналисты решат когда и куда им ехать. Мнение правительства США и ЕС на убийство Шеремета известно. Ботам с прокси USA просьба не беспокоиться и не кипешевать.
Мой сортиры или по посуду лучше. Не отвлекайся.
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21.07.2021 14:38 Відповісти
Очень сытая у него была борьба надо признать.
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20.07.2021 11:23 Відповісти
Оце Мусаєва видала ! Рубонула правду й про Шеремєта,й про Зєлєнского з Єрмаком.
Приклад справжньої української журналістики !
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20.07.2021 09:34 Відповісти
Поэтому такие и неудобны любой власти. Поэтому таких и убивают.
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20.07.2021 09:53 Відповісти
Шо, думаешь и ее убьют?
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20.07.2021 11:32 Відповісти
Поэтому такие и неудобны любой власти. Поэтому таких и убивают.
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20.07.2021 09:54 Відповісти
Убитого лукашенковскими ФСБ/КГБ-шниками.
Аваковский Боцман лучше всех в теме.
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20.07.2021 09:45 Відповісти
Что-то я не вижу на акции авакова с зеленским...
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20.07.2021 10:21 Відповісти
Похоже, висяк.
https://litkritika.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?fbclid=IwAR0QBDXC18G3LXnGMppBm38_G3jroMXUX3fJrLU9BdbRgGngaGZ20mPFshc
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20.07.2021 10:27 Відповісти
Меня умиляет эта способность Украины сразу же возводить в ранг «героев-борцов» разных мутных чуваков, которых рашка убирает для раскачки. Этого типа особо никто знать не знал до его убийства, и тут он сразу стал великим журналистом, прямо таки Гонгадзе-2. А ничего что он на ОРТ в Москве работал, не?
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20.07.2021 10:29 Відповісти
А після переїзду в Україну співпрацював з проросійським холдингом "Вєсті".
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20.07.2021 12:00 Відповісти
Журналистом он был заурядным. Но это конечно не повод его убивать.Земля пухом.
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20.07.2021 10:45 Відповісти
не вірю в щирість Мусаєвої та Притули.
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20.07.2021 11:07 Відповісти
Гадаєте, це вони його вбили?
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20.07.2021 11:33 Відповісти
цікаво, хто ці всі почтуни, чи почтітєлі?
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20.07.2021 13:17 Відповісти
 
 