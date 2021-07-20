Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту"

Російські дипломати застерегли США від розміщення гіперзвукових ракет у Європі. За даними представників посольства, такі дії можуть призвести до "ненавмисного конфлікту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства РФ в США в Twitter

Так російські дипломати відреагували на слова представника Міноборони США Джона Кірбі, який виступив з приводу гіперзвукової зброї, що розробляється Москвою.

"Нагадуємо Джону Кірбі, що потенційне розгортання будь-яких гіперзвукових ракет в Європі було б надзвичайно дестабілізуючим фактором. Їх короткий час підльоту практично не залишить Росії часу для прийняття рішень і підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, 19 липня офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що нові російські гіперзвукові ракети "Циркон" можуть привести до дестабілізації обстановки, оскільки здатні нести ядерний заряд.

"Нові російські гіперзвукові ракети можуть потенційно вести до дестабілізації обстановки і створювати значний ризик, тому що вони можуть нести ядерний заряд. США, на відміну від цього, розвивають гіперзвукову зброю, яка не може застосовуватися в ядерному оснащенні", - повідомив Кірбі.

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У понеділок Міноборони РФ повідомило, що фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" успішно виконав стрільбу гіперзвукової ракети "Циркон" по наземній цілі на узбережжі Баренцевого моря, швидкість польоту становила сім Махів, дальність - понад 350 кілометрів.

Комплексом "Циркон" планується оснащувати підводні човни та надводні кораблі Військово-Морського флоту Росії.

Зазначимо також, що раніше в Пентагоні заявляли, що з 2010 року Росія продовжує розробляти нові ядерні бомби.

"Розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий планує апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", - повідомили в Пентагоні.