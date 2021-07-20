УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13263 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 914 61

Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту"

Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі

Російські дипломати застерегли США від розміщення гіперзвукових ракет у Європі. За даними представників посольства, такі дії можуть призвести до "ненавмисного конфлікту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства РФ в США в Twitter

Так російські дипломати відреагували на слова представника Міноборони США Джона Кірбі, який виступив з приводу гіперзвукової зброї, що розробляється Москвою.

"Нагадуємо Джону Кірбі, що потенційне розгортання будь-яких гіперзвукових ракет в Європі було б надзвичайно дестабілізуючим фактором. Їх короткий час підльоту практично не залишить Росії часу для прийняття рішень і підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, 19 липня офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що нові російські гіперзвукові ракети "Циркон" можуть привести до дестабілізації обстановки, оскільки здатні нести ядерний заряд.

"Нові російські гіперзвукові ракети можуть потенційно вести до дестабілізації обстановки і створювати значний ризик, тому що вони можуть нести ядерний заряд. США, на відміну від цього, розвивають гіперзвукову зброю, яка не може застосовуватися в ядерному оснащенні", - повідомив Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон опублікував доповідь про ядерну зброю у потенційних противників: боєголовок у РФ та Китаю стало більше

У понеділок Міноборони РФ повідомило, що фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" успішно виконав стрільбу гіперзвукової ракети "Циркон" по наземній цілі на узбережжі Баренцевого моря, швидкість польоту становила сім Махів, дальність - понад 350 кілометрів.

Комплексом "Циркон" планується оснащувати підводні човни та надводні кораблі Військово-Морського флоту Росії.

Зазначимо також, що раніше в Пентагоні заявляли, що з 2010 року Росія продовжує розробляти нові ядерні бомби.

"Розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий планує апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", - повідомили в Пентагоні.

Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту 01

Автор: 

Пентагон (1437) США (23360) ядерна зброя (1171) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 5039
показати весь коментар
20.07.2021 09:36 Відповісти
+22
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 6053
показати весь коментар
20.07.2021 09:31 Відповісти
+14
Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту" - Цензор.НЕТ 3301
показати весь коментар
20.07.2021 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 6053
показати весь коментар
20.07.2021 09:31 Відповісти
Дурний і Боровий і ти! Бо Битва під Оршею була задовго до Івана Грозного
Казав же тобі : "Не грайся з "буковками" - не показуй людям, який ти тупий!!!
показати весь коментар
20.07.2021 09:38 Відповісти
Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту" - Цензор.НЕТ 3301
показати весь коментар
20.07.2021 09:49 Відповісти
Яка Орша, який Іван Жахливий, на момент битви під Оршею руські бились з московитами.
показати весь коментар
20.07.2021 09:52 Відповісти
І що ти хочеш цим сказать? Я, наприклад, ткнув провокатора кацапського носом у те, що ні він, ні Боровий (історик за освітою), історії Росії-Московії не знають! Бо агресивна війна Московії з Великим князівством Литовським була при Василі ІІІ - у 1514-му А Іван Грозний (номінально) править став з 1933-го і на протязі багатьох років рішення за нього приймали регенти, не допускаючи до самостійного правління!
показати весь коментар
20.07.2021 10:02 Відповісти
Хочу сказати що навіть конфлікти ВКЛ з Москвою при Олексії Тишайшому , звались русько-московські війни, а це було через 100 років після Ваньки татарчонка, з 1933 Сталін не погодиться.
показати весь коментар
20.07.2021 10:05 Відповісти
Сформулюй конкретно питання! Бо я не можу зрозуміть, чого ти хочеш і що саме хочеш довести? (Тільки без емоцій і пишності - мене цим "Святослав Сагайдачний" тут затрахує вже давно, тому я його коментарі читать перестав!)
показати весь коментар
20.07.2021 10:11 Відповісти
Якщо просто, то я тебе підтримав, просто розширив рамки часу.
показати весь коментар
20.07.2021 10:31 Відповісти
ясно
показати весь коментар
20.07.2021 10:35 Відповісти
1933 чи 1533?
показати весь коментар
20.07.2021 14:30 Відповісти
НУ? Розумні люди зрозуміли що була "технічна помилка" а до тебе "не доходить"?
показати весь коментар
20.07.2021 14:39 Відповісти
Я з паном на брудершафт не пив - так що "Ви". А свої технічні помилки виправляю сам. І Вам раджу. На все добре)
показати весь коментар
20.07.2021 17:45 Відповісти
А я з телепнями "на брудершафт" не п"ю А на "Ви" тобі ще заслужить тут треба - не доріс ще!
показати весь коментар
20.07.2021 19:46 Відповісти
Не таким невігласам, як ви, визначати, хто доріс, а хто ні.
показати весь коментар
20.07.2021 20:04 Відповісти
Ну судячи по реакції форумчан на твої коментарі,"невіглас" - саме ти з цим остолопом! (Мабуть - теж "ЗЕбіл") Бо елементарні "ази" історії знають навіть двієчники і їм відомо , що з 1917 року на території Росії монархія була ліквідована!
показати весь коментар
20.07.2021 20:38 Відповісти
А хто такому бидлу як Ви, на брудершафт наливатиме? Відповідь не потрібна. Вас, мабуть якийсь баран вчора покусав? І тут відповідь не потрібна. На добраніч, пане, можете того барана вночи у відповідь куснути, вас може попусте))) І ... не пишіть мені більше, все одно в спамі будете.
показати весь коментар
20.07.2021 20:32 Відповісти
Я ж сказав що до "ВИ" ти ще не доріс! Спочатку навчися правильно писать українською мовою, а то пишеш , як конюх з колгоспу - "вночи", "попусте" От тоді може й заслужиш "Ви"!
показати весь коментар
20.07.2021 20:41 Відповісти
Росія - Пентагону: Розгортання гіперзвукових ракет у Європі "підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту" - Цензор.НЕТ 6415
показати весь коментар
20.07.2021 11:42 Відповісти
https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит

Во время репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге столкнулись два военных корабля.Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 2817 Понарепетировали.

https://twitter.com/i/status/1417061574024572930 https://twitter.com/i/status/1417061574024572930
показати весь коментар
20.07.2021 09:32 Відповісти
Во бычье тупое, свое мы типа будем размещать, а вам нини. Но все равно свои пукалки могут засунуть только пыне в зад, уничтожить рашку можно и без оружия, нужна только политическая воля
показати весь коментар
20.07.2021 09:33 Відповісти
почему тупое? Москали всё прекрасно понимают, поэтому и очкуют дико, срутся под себя.
показати весь коментар
20.07.2021 10:54 Відповісти
Байден с Керри доигрались - РАША УЖЕ УГРОЖАЕТ ОТКРЫТО
показати весь коментар
20.07.2021 09:34 Відповісти
Ще Хрущ нахвалявся показать всьому світу кузькину мать.
показати весь коментар
20.07.2021 09:37 Відповісти
Конечно, и потому кацапы расползлись как тараканы по миру и везде теперь гадят 😀
показати весь коментар
20.07.2021 10:16 Відповісти
Сидіть в своїх мухосранських болотах і не пхайте своє рило до нас і все буде чікі-пікі.
показати весь коментар
20.07.2021 09:35 Відповісти
хатят ли руцкие вайны?
-спрасите вы у сатаны (кремлёвскага)
показати весь коментар
20.07.2021 09:35 Відповісти
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 300
показати весь коментар
20.07.2021 09:35 Відповісти
Та блин, скока можно повторять... Юля с зебиком так не говорят...
показати весь коментар
20.07.2021 12:31 Відповісти
В доверие втирается,падла...
показати весь коментар
20.07.2021 16:01 Відповісти
Россия - Пентагону: Развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность непреднамеренного конфликта" - Цензор.НЕТ 5039
показати весь коментар
20.07.2021 09:36 Відповісти
Чудово.
показати весь коментар
20.07.2021 09:38 Відповісти
А чого ще когось шукати, можна і без конкурсу.
показати весь коментар
20.07.2021 09:56 Відповісти
Не хвилюйтеся, недовго буде маятися старушка в високовольтних дротах.
показати весь коментар
20.07.2021 09:38 Відповісти
В Пентагоне прекрасно знают,что кроме мультфильмов кацапня ни на что не способна. Но создавать шумиху на тему "могучих рюзьге" очень выгодно для выбивания бабла на оборонку.
показати весь коментар
20.07.2021 09:39 Відповісти
Не обманюйте себе. Час іде. Модернізації проводяться. Створюються нови вироби.
показати весь коментар
20.07.2021 10:15 Відповісти
Ми вже бачили ці мультіплікаційні вироби)
показати весь коментар
20.07.2021 10:50 Відповісти
Мультиплікацію і спецефекти використовують у багатьох презентаціях.
Це скоріш питання хоче хтось вірити, чи ні.
У п.р. РФ здійснила 11 вдалих космічних пусків. Щорічно 20-30 пусків.
показати весь коментар
20.07.2021 15:56 Відповісти
20-30-50 пусков, иди отсюда, животное рашистское, лживое и подлое ! Только не пиши,гнида, что если пишешь мовой, то автоматом становишься украинцем ...
показати весь коментар
20.07.2021 16:05 Відповісти
Іди лісом, д ... л ...
Пуски це спроможність щось виробляти, а не тільки язиком ляпати і членом на роялі грати.
показати весь коментар
20.07.2021 20:44 Відповісти
11.20.
показати весь коментар
20.07.2021 18:38 Відповісти
Почему же, вероятность непредсказуемого конфликта эти ракеты как раз уменьшают.
показати весь коментар
20.07.2021 09:50 Відповісти
Хороший маскаль, дохлий маскаль.
показати весь коментар
20.07.2021 09:50 Відповісти
РФ сама начала стращать гиперзвуковыми ракетами, но когда США решили установить такой вид ракет в Европе, то тут же о возможном конфликте завопили. Уроды.
показати весь коментар
20.07.2021 09:53 Відповісти
Очканули, видать понимают, что мультиками против гиперзвука сильно не постращаешь.
показати весь коментар
20.07.2021 10:53 Відповісти
киселя с пыней в ядерный пепел
показати весь коментар
20.07.2021 11:15 Відповісти
Незрозуміло, а фуйло ракету, що 28 разів ********, не в Європі розміщає?
показати весь коментар
20.07.2021 09:55 Відповісти
***** свою ракету пока что в мультиках только размещает)
показати весь коментар
20.07.2021 10:52 Відповісти
Уписаться можно, совсем зассали трухлявые, собственной тени боятся.
показати весь коментар
20.07.2021 10:01 Відповісти
2021-07-19 Пуск российской "гиперзвуковой" ракеты «Циркон»
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post.html

(...) 454 - это не корабль. Это испытательная платформа "Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз" для испытаний и адаптации нового зенитно-ракетного комплекса к проектам кораблей различного типа.
"Врать нужно красиво и весело" говорил когда то Леонид Кучма.
Господа россияне - врете вы не красиво и не весело . Как обычно. Просто врете...
показати весь коментар
20.07.2021 10:03 Відповісти
454 - на фото з носовою гарматою. ???
Що це за платформа для випробування з гарматою ???

454 - это не корабль. Это испытательная платформа "Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз" для испытаний и адаптации нового зенитно-ракетного комплекса к проектам кораблей различного типа.



З іншого боку - дійсно старт був із стандартної шахти ЗРК корабля 454.
показати весь коментар
20.07.2021 10:26 Відповісти
Наоборот, их короткое время подлёта заставит тупоголового северного соседа, хотя бы иногда включать свои атрофированные мозговые извилины.)
показати весь коментар
20.07.2021 10:17 Відповісти
Якщо кацапня буде сидіти і не воняти то ніякого нєпрєдсказуємого кАнХВлікта не буде. Якби хтіли напасти на мордор то зробили б це ще в1991-му. Коли мордор був виснажений та голодний. Ведіть себе як люди і ніяких кАнХВліктів, а тимпаче нЄпрЄдсказуємих не буде.
показати весь коментар
20.07.2021 10:27 Відповісти
Так как РФерия размещает гиперзвуковые ракеты на Европейской части РФ,( а это и есть угроза континенту), то почему же другая сторона не должна делать того же. Странный подход..Очередная хер-я от "Борцов за мир во всем мире и братство народов"
показати весь коментар
20.07.2021 10:39 Відповісти
Если сложить одно с другим, то станет ясно, что ничего странного в подходе нет: кацапы же мультики размещают.
показати весь коментар
20.07.2021 10:56 Відповісти
Засцяли, падли лапотні,заскавутіли. Ну а як же ж,розміщення гіперзвукової зброї у Європі-це та палиця,якую так розуміють і якрї так бояться свинороси,бо більше вони нічого не розуміють і пхають своє паскудне рило у життя нормальних європейських країн.
показати весь коментар
20.07.2021 10:39 Відповісти
одна база НАТО (та нехай з тими же ракетами) під Маріуполем припинить війну
показати весь коментар
20.07.2021 10:43 Відповісти
Лищнехромосомные бояре сами указали, где их слабые стороны и чего боятся /не успеть добежать до бункера, придется жить в них, не хотят помереть в сортире пусть и во дворцах/! Нужно делать все наоборот, есть вероятность сбить спесь с москальских господ и сделать их более покладистыми и сговорчивыми!
показати весь коментар
20.07.2021 10:49 Відповісти
Очкуют маскали, чует пыня, где мультики, а где реальное гиперзвуковое оружие.
показати весь коментар
20.07.2021 10:51 Відповісти
Вот и сказке конетсь, кто слушал маладесь... тупые кацапы носились-носились со своим гиперзвуком, шо дурень со ступою. Пугали-пугали - допугались на свою голову... КОММУНОФАШИСТ, получи теперь гранату ... А ШО ДЕЛАТЬ... СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ.
показати весь коментар
20.07.2021 12:18 Відповісти
А отказ от развертывания повысит вероятность преднамеренного
показати весь коментар
20.07.2021 13:03 Відповісти
 
 