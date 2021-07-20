"Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель

У своїй книзі "Кожен з нас президент" ексречниця Зеленського Юлія Мендель не так багато розповідає про закулісні події, скільки дає особистих оцінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

"Наприклад, називає егоцентричним експрем'єра Олексія "Два метри сексу" Гончарука ("треба було подорослішати, а це складно давалося хлопчикові"), ексглаву Офісу президента Андрія Богдана називає "сп'янілим від влади" ("хамуватий люмпен"). І навіть раптово згадує Сергія Стерненка, пояснюючи, що для неї він – швидше вбивця, ніж жертва", - йдеться в повідомленні.

Журналіст прочитав книгу Мендель і виділив найцікавіші моменти.

Мендель розповіла, що Зеленський ніколи не слухає тільки одну людину: "У спілкуванні з парламентом Зеленський відразу виявив блискучу рису своєї удачі, він насправді слухав усіх, ніколи не слухався поради тільки однієї людини і дозволяв людям приймати рішення".

Зеленський, пише Мендель, хотів будувати державу за бізнес-моделю."За моделлю успішної компанії, де кожен повинен виконувати свою роль, де була б здорова конкуренція і кар'єрне зростання".

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Крім того під час переговорів з міжнародними партнерами іноді переходив на російську. "Один єврокомісар знав російську мову. І Зеленський в якийсь момент запропонував говорити нею, щоб між співрозмовниками не було проміжної ланки – перекладача – і його інтерпретацій... Перехід на російську з людьми, які її знають, у світі, де панує англійська, створює атмосферу спорідненого контакту. І час від часу Зеленський вдавався до цього".

Водночас, зазначає Мендель у своїй книзі, турборежим міг бути швидшим. Деякі радники президента радили близько 70 законопроєктів проголосувати з порушенням регламенту, а інші радники наполегливо рекомендували діяти повільніше, щоб не порушувати правила.

"Зеленський прийшов на зустріч з парламентом і просто попросив депутатів зробити вибір підняттям рук. Більшість було за більш повільний процес", - пише експрессекретарка Зеленського.

Згадала в книзі Мендель і експрем'єра Гончарука. За її словами, він пропонував багато реформ, але прийняли їх лише завдяки Зеленському.

"Два метри сексу". Так називала тридцатип'ятирічного голову уряду моя подруга. Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ... Але заслуга їхнього ухвалення все-таки належить президенту, а не прем'єру, як міг помилково подумати Захід. Це Зеленський особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни", - йдеться в книзі.

Мендель пише, що звільнили Гончарука не через злиту прослушку: "В цілому Гончаруку просто треба було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, більше години грався на приставці в офісі партії".

За словами ексречниці Зеленського, Андрій Богдан забороняв відповідати на запити ЗМІ: "Андрій Богдан і його заступник з інформаційної політики Кирило Тимошенко були налаштовані проти співпраці з медіа... Вони вважали, що і в іпостасі президента інтерв'ю і коментарі зайві... Ще болючіше по пресслужбі били внутрішні закони, встановлені Богданом. Нам довелося пережити заборону відповідати на запити медіа, відмову від усіх інтерв'ю".

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Також, пише Мендель, що розмови Єрмака і Богдана були не для слабкодухих: " Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин".

Перемогу Зеленського в другому турі президентських виборів Мендель вважає революцією: "Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж по суті своїй були революцією. Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть... Перша по-справжньому електоральна революція України".

Крім того, експрессекретарка заявила, що Зеленський насправді скоротив кортеж до двох машин: "Своєї і охорони. Повірте мені як прессекретарю".