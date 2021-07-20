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"Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель

У своїй книзі "Кожен з нас президент" ексречниця Зеленського Юлія Мендель не так багато розповідає про закулісні події, скільки дає особистих оцінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

"Наприклад, називає егоцентричним експрем'єра Олексія "Два метри сексу" Гончарука ("треба було подорослішати, а це складно давалося хлопчикові"), ексглаву Офісу президента Андрія Богдана називає "сп'янілим від влади" ("хамуватий люмпен"). І навіть раптово згадує Сергія Стерненка, пояснюючи, що для неї він – швидше вбивця, ніж жертва", - йдеться в повідомленні.

Журналіст прочитав книгу Мендель і виділив найцікавіші моменти.

Мендель розповіла, що Зеленський ніколи не слухає тільки одну людину: "У спілкуванні з парламентом Зеленський відразу виявив блискучу рису своєї удачі, він насправді слухав усіх, ніколи не слухався поради тільки однієї людини і дозволяв людям приймати рішення".

Зеленський, пише Мендель, хотів будувати державу за бізнес-моделю."За моделлю успішної компанії, де кожен повинен виконувати свою роль, де була б здорова конкуренція і кар'єрне зростання".

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Крім того під час переговорів з міжнародними партнерами іноді переходив на російську. "Один єврокомісар знав російську мову. І Зеленський в якийсь момент запропонував говорити нею, щоб між співрозмовниками не було проміжної ланки – перекладача – і його інтерпретацій... Перехід на російську з людьми, які її знають, у світі, де панує англійська, створює атмосферу спорідненого контакту. І час від часу Зеленський вдавався до цього".

Водночас, зазначає Мендель у своїй книзі, турборежим міг бути швидшим. Деякі радники президента радили близько 70 законопроєктів проголосувати з порушенням регламенту, а інші радники наполегливо рекомендували діяти повільніше, щоб не порушувати правила.

"Зеленський прийшов на зустріч з парламентом і просто попросив депутатів зробити вибір підняттям рук. Більшість було за більш повільний процес", - пише експрессекретарка Зеленського.

Згадала в книзі Мендель і експрем'єра Гончарука. За її словами, він пропонував багато реформ, але прийняли їх лише завдяки Зеленському.

"Два метри сексу". Так називала тридцатип'ятирічного голову уряду моя подруга. Він запам'ятався працьовитістю, амбітністю, швидкою зміною масок, колосально накопиченою агресією, яку щедро вилив на парламент, а також періодом найбільшої активності в пропонуванні та голосуванні реформ... Але заслуга їхнього ухвалення все-таки належить президенту, а не прем'єру, як міг помилково подумати Захід. Це Зеленський особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни", - йдеться в книзі.

Мендель пише, що звільнили Гончарука не через злиту прослушку: "В цілому Гончаруку просто треба було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, більше години грався на приставці в офісі партії".

За словами ексречниці Зеленського, Андрій Богдан забороняв відповідати на запити ЗМІ: "Андрій Богдан і його заступник з інформаційної політики Кирило Тимошенко були налаштовані проти співпраці з медіа... Вони вважали, що і в іпостасі президента інтерв'ю і коментарі зайві... Ще болючіше по пресслужбі били внутрішні закони, встановлені Богданом. Нам довелося пережити заборону відповідати на запити медіа, відмову від усіх інтерв'ю".

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Також, пише Мендель, що розмови Єрмака і Богдана були не для слабкодухих: " Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на шаленість тезка. Так, наприклад, пройшов переліт у США, який тривав понад 10 годин".

Перемогу Зеленського в другому турі президентських виборів Мендель вважає революцією: "Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж по суті своїй були революцією. Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть... Перша по-справжньому електоральна революція України".

Крім того, експрессекретарка заявила, що Зеленський насправді скоротив кортеж до двох машин: "Своєї і охорони. Повірте мені як прессекретарю".

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Зеленський Володимир (24318) книги (448) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1383) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+60
В очередной раз хабалка обслужила со всех сторон своих работодателей и облила грязью Майдан.

"Победу Зеленского во втором туре президентских выборов Мендель считает революцией:

"Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией.
Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых столетий...
Первая по-настоящему электоральная революция Украины".

Источник: https://censor.net/ru/n3278053
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20.07.2021 09:47 Відповісти
+44
Аллочка, совершенно с вами согласен- тупая ватная хабалка ,ненавидящая Украину и украинцев, с таким же туповатым марионеточным ************, явным агентом кремля и ставленником реальных олигархов, оба ненавидящие Майдан и людей связанных с Майданом и с сопротивлением рашке - волонтеров, бойцов АТО и активистов, с подачи рабского, тупого мудрого нарида, мечтающего о постоянной халяве, со сватами головного мозга и полным нежеланием что- то в принципе делать для улучшения жизни в стране - кроме вытья ,что весь мир им что-то должен, вот она на сегодня- реальная характеристика дел в стране, и ,увы, возможно, предтеча краха страны из за вот таких "деятелей".
Блин, я хренею с этой твари, которую за ее первые же изречения о стране и людях еще в 2019 году нужно было лишать гражданства и отправлять в воронеж, где все как она любит. А оно еще и рассуждает о судьбах мира!
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20.07.2021 10:06 Відповісти
+42
Боже, яке ж воно тупе...
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20.07.2021 09:42 Відповісти
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Тупа , дегенеративна підстилка.
Разом з переважною більшістю зЕ-команди.
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20.07.2021 11:33 Відповісти
Мемуари із-під поли халата.Наступного разу на Майдан одягнемось з бутіків,щоб виглядати гламурно -так згодиться,воша зелена?
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20.07.2021 11:44 Відповісти
Ждем свежую книгу от Черновол и Нади Савченко, они все из одной палаты.)))
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20.07.2021 11:52 Відповісти
ти розумний як Менделіха, якщо ставиш поряд тупу кобилу Надюху і Чорновол
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20.07.2021 12:31 Відповісти
Абсолютно не здивований - я й так вважав її трохи "здвинутою".
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20.07.2021 11:59 Відповісти
мендельский опус - всего лишь мнение полковой проститутки. Можно было бы и не реагировать на ее характеристики своих партайгеноссе, НО! Эта ТП то-то там вякает про палатки на майдане. Интересно какое издательство печатало это?
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20.07.2021 12:08 Відповісти
Ой тупа, переплюнула в тупизні і хахляцтві свого бувшого шефа
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20.07.2021 12:32 Відповісти
Эта безграмотная тварь-Мендель. которая делает три ошибки в двух словах, как всегда нагло и цинично врёт!! Лучше бы рассказала как дралась с журналистами, охраняя недоступное тело Зеленского!!!
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Ермак-"родовитый аристократ". От одной рожи этого хмыря тошнит. Эта тупая ж2 такую ересь несёт, нет слов.
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20.07.2021 13:15 Відповісти
на то она и жидовка
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20.07.2021 13:52 Відповісти
Ермак "аристократ" для таких "леди" как Мендель.Кому и кобыла невеста.
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20.07.2021 15:19 Відповісти
После того как Зелешвондер поназначал по национальному признаку на все ключевые должности своих друзей и знакомых это украинофобное семитское у.бище женского рода будет шипеть про честную конкуренцию и карьерный рост? Она не больная на голову, как многие здесь пишут, это и есть наглое искривленное видение определенных процессов (так называемая альтернативная "правда"), а так же принципиальная позиция еврейской хабалки по отношению к украинцам и к украинским интересам. Они там ВСЕ ТАКИЕ, вся зебильная шелупонь это Мендель в одном рыле.
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20.07.2021 14:11 Відповісти
такі да. Більш досвідчені та поважні представники цієї нації ще десь намагаються це ставлення маскувати, а у молодої порослі без мізків це проривається мимо волі
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20.07.2021 15:11 Відповісти
Ослаблять.
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20.07.2021 14:23 Відповісти
кортеж из двух машин. остальных за машиной охраны просто не видно. и вообще мало кто там сзади едет.
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20.07.2021 15:05 Відповісти
"Первая по-настоящему электоральная революция" - це заслуга Порошенка, а не вашого табору пройдисвітів
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20.07.2021 15:09 Відповісти
Та, Менделыха просто стебется над всеми. Привлекает вниманиние к Голоборотькам ,обьявляя всех окромя Зеленского канешна), недоумками)
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20.07.2021 17:54 Відповісти
73 % во втором туре был верх глупости украинского общества
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20.07.2021 19:15 Відповісти
Психіатри є на сайті? Який діагноз у цієї пацієнтки?
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20.07.2021 22:59 Відповісти
Никакой "электоральной революции" не было, было массовое помешательство недалекого быдла))), а насчет %, так в первом туре зеленый лох набрал 30%, а Порох в 14 году набрал 54%, во втором могло быть и 80 и 90% у Пороха легко, т.к. от страха у лохтората было временное просветление мозгов, но телевизор это быстро исправил...
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21.07.2021 00:46 Відповісти
про богдана - правда.
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21.07.2021 05:54 Відповісти
Гончарук "до того, как его кандидатуру представил президент, более часа игрался на приставке в офисе партии". А ведь таких "фахівців" в Раде большинство. "без грязных палаток, разгромленного Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть побитым, снесенным водометами или опрысканным газом" - таким Майдан видят большинство граждан Украины на востоке и юге. Книгу надо было назвать "Записки секретарши"
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22.07.2021 11:06 Відповісти
Назначать премьером человека ничего не смыслящего в экономических процессах - чистая авантюра,так у зельки везде,рейдер - значит юрист высшей квалификации,специалист по офшорам должен командовать созданием экономических законов,журналист айситиви и интера - значит будешь у президента прессечкой.
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24.07.2021 09:52 Відповісти
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