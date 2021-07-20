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Новини Газова війна
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США і Німеччина найближчими днями оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2": однією з її складових буде збільшення інвестицій в Україну, - Reuters

США і Німеччина найближчими днями оголосять про угоду щодо

Сполучені Штати і Німеччина в найближчі дні оголосять про угоду щодо врегулювання їхнього давнього спору навколо російського газопроводу "Північний поток- 2".

Про це в понеділок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з переговорами Вашингтона і Берліна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свої розбіжності з приводу трубопроводу під час зустрічі минулого тижня у Вашингтоні, але погодилися, що Москві не можна дозволяти використовувати енергетику як зброю проти сусідів.

Один зі співрозмовників агентства, який говорив на умовах анонімності, оскільки переговори все ще тривають, сказав, що майбутня угода "виглядає добре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США направляє радника для обговорення з Україною і Польщею питань "Північного потоку-2"

"Ми очікуємо, що ці розмови (переговори між обома сторонами щодо газопроводу. – Ред.) знайдуть рішення найближчими днями", - зазначило джерело агентства.

Друге джерело заявило, що в ході дискусій сторони наближаються до угоди, яка дозволить запобігти відновленню скасованих зараз санкцій США проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора.

Деталі щодо угоди не відомі, але однією з її ключових складових буде збільшення інвестицій обох країн, спрямованих на підтримку енергетичної трансформації України, її енергоефективності та енергетичної безпеки, зазначають джерела.

Не зрозуміло, чи обидві країни заявлять про значні державні інвестиції, чи намагатимуться залучити приватні інвестиції в Україну, наголошує агентство.

Як повідомлялося, радник Державного департаменту США Дерек Чолле відвідає Київ і Варшаву в найближчі дні, щоб обговорити "Північний потік-2".

Автор: 

газ (10493) газопровід (1550) Німеччина (7475) США (23360) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+12
Никто никаких инвестиций не даст пока их будет разворовывать банда зеленого клоуна!
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20.07.2021 09:58 Відповісти
+11
Потом инвесторы скажут,что работать здесь невозможно,на этом все и закончится.
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20.07.2021 09:59 Відповісти
+7
« нате Вам денег и отцепитесь»????

И мучайтесь с российской оккупацией сами ???

Классно придумали под диктовку российских спецслужб
Рекомендую передачу Березовца Тараса с мнением американски- азербайджанского эксперта
https://youtu.be/HdsKjgi8Mzs
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20.07.2021 09:59 Відповісти
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Никто никаких инвестиций не даст пока их будет разворовывать банда зеленого клоуна!
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20.07.2021 09:58 Відповісти
« нате Вам денег и отцепитесь»????

И мучайтесь с российской оккупацией сами ???

Классно придумали под диктовку российских спецслужб
Рекомендую передачу Березовца Тараса с мнением американски- азербайджанского эксперта
https://youtu.be/HdsKjgi8Mzs
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20.07.2021 09:59 Відповісти
Украине Молдове Грузии - странам , страдающим от российской агрессии , надо объединиться в Новый военный союз с Азербайджаном и Турцией, тогда ЕС И НАТО начнут считаться с этими странами
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20.07.2021 10:01 Відповісти
А чим Ердоган відрізняється від Путіна? Тільки відсутністю ядерної зброї! Туреччина в НАТО - "ситуативний" член, Її в НАТО взяли для того, щоб одягти на "російського ведмедя" "намордник - Босфор, який, фактично, "запер" Чорноморський флот СРСР в Чорному морі І все А так - той самий диктатор-азіат!
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20.07.2021 10:16 Відповісти
Вот ситуативный союз с Турцией и Украине не помешает , бо раша лезет везде как оголтелая
Не хочет жить в своих комариных болотах
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20.07.2021 10:18 Відповісти
Турция - демократическое государство и Эрдоган там не султан. Там есть реальная оппозиция и выборы, в отличии от рашки.
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20.07.2021 10:29 Відповісти
Вірю! От прямо "плачу, але вірю!" "Ердоган" у подібній ситуації - не фізична людина! Це відображення менталітету турків (яу Путін - відображення менталітету росіян!) Не Ердоган, як людина, посилав війська на окупацію Північного Кіпру (між іншим - члена НАТО), а "ердоган" - як втілення поглядів турків на свій статус в регіоні! А те, що там є " реальная оппозиция и выборы" - так це тимчасове явище! В Німеччині - до 1933 вони теж були!
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20.07.2021 10:42 Відповісти
В турків на відміну від кацапів з менталітетом не все так просто. Ердоган відображає менталітет провінційного населення, яке є прихильником консервативних мусульманських цінностей. А от у жителів того ж Стамбула і інших великих міст менталітет майже європейський.
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20.07.2021 10:58 Відповісти
Я ж сказав - ВІРЮ!!! Як євреї з Бердичева, яким їх співвітчизник - колишній солдат царської армії, що побував у полоні у німців у І Світову, казав у 1941 році: "И шьто ви переживаете? Немцы - культурная нация! Еврей Гейне - это немецкий Шевченко!"
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20.07.2021 11:06 Відповісти
Ви дещо перебільшуєте. Не тяне Ердоган на Гітлера, навіть до каудільйо Франко йому далеко.
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20.07.2021 11:23 Відповісти
Ага! Гітлер на початку своєї кар"єри теж вважав себе "учнем Муссоліні" ! А з Ердоганом і турками? Я не прибічник курдів - ще ті придурки! Саме вони кілька століть були основною ударною силою турецьких "башибузуків", однак турки навіть не хочуть думать про те, щоб знайти з ними хоч якийсь компроміс! Їх курс - асиміляція курдів! Чим це відрізняється від створення "единава рассейскава народа"?
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20.07.2021 11:32 Відповісти
А Bandera Rosa даремно висловлював занепокоєння, що його податки "підуть" Бені, виявляється - Аметову.
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20.07.2021 10:24 Відповісти
а вы хотите чтоб наши проблемы другие решали? да кому мы нахер нужны? и с какой стати ктото это будет делать, если мы сами с кацапами торгуем и пытаемся за их транзит зацепиться.
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20.07.2021 23:01 Відповісти
Дадут бабок Ахметову
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20.07.2021 09:59 Відповісти
А он их потратит на новую виллу за 200 Лимонов в Европе - вот деньги в Европу и вернуться 😀
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20.07.2021 10:03 Відповісти
Потом инвесторы скажут,что работать здесь невозможно,на этом все и закончится.
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20.07.2021 09:59 Відповісти
збудують ще один перехід сепарам ?
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20.07.2021 10:03 Відповісти
40 тонн гуманітарки відправлять до Лугандона..
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20.07.2021 11:53 Відповісти
Как только шмарклю уйдём появятся запланированные инвестиции.
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20.07.2021 10:03 Відповісти
Святий наів ) …. Думаєш разом з ним підуть рейдерські захоплення , коррупція , продажні суди і тд. ?? А з такими складовими жоден інвестор не прийде в Украіну
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20.07.2021 11:59 Відповісти
Зря. Откупятся от Украины, а тут всё покрадут и похерят. Путин добился своего.
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20.07.2021 10:04 Відповісти
И будет очередной распил ,зеленые пиявки потирают рученки ..
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20.07.2021 10:04 Відповісти
строілі-строілі - і наконєц построілі, ура!
як сидіти на трубі та бачити, як гризуться та розпродають за неї Україну, то, може, воно і на краще
побачим
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20.07.2021 10:05 Відповісти
США витратили на демократію в Україні 10 млрд доларів, а на Афганістан 850 млрд! - цікава аналітика від Алексей Кущ на вкрай актуальну для нас тему:
«Ложь и эгоизм как основа мировой геополитики. Или, что можно было сделать в Украине за 800 млрд. дол.
Еще весной в своих статьях я прогнозировал "разворот" политики США, вызванный его долгосрочной стратегией сдерживания Китая.
Наши политические элиты возложили на Байдена совершенно ложные ожидания.
Когда Вам говорят о том, что нет никакого "коллективного Запада" в части единых целей - то явно лукавят.
Да, тактические цели развития у Германии и США могут отличаться.
Но есть одная общая стратегическая задача - сохранение места в "золотом миллиарде человечества". И осознание того факта, что нынешнего природного потенциала не хватит на появления второго "золотого миллиарда" в Азии.
Нынешний цикл сдерживания Китая рассчитан примерно на 10-15 лет, до 2050-го года. К этой дате, Китай либо станет технологической сверхдержавой, как и запланировано в его партийной стратегии, либо нет (как и намечено в неформальных "партийных стратегиях" двух американских партий).
Для достижения этой цели, США будет "дружить" с РФ и Индией против Китая, как когда-то "дружила" с Китаем против СССР (кстати, тот цикл тоже был рассчитан примерно на 10-15 лет).
Индия вообще очень важный пазл в этой игре (я об этом тоже писал). Ждем "майдан в Мьянме, обострение на Тайване и в Гонконге.
Но основную черную работу выполнят другие: Афганистан, который в бижайшее время окажется под контролем талибов.
У Америки есть опыт использования националистических и фундаменталистских движений в бедных, третьих странах, для борьбы со своими врагами, как это было во время поддержки моджахедов в войне против СССР.
Афганистан талибов должен создать давление на Синьцзян-Уйгурский автономынй район, недаром "исламское движение Восточный Туркестан" недавно было исключено администрацией в Вашингтоне из перечня террористических организаций.
Американцы находились в Афганистане 20 лет и за это время по оценкам минобороны США потратили там почти 800 млрд. дол. (без учета 2020-2021 годов). Плюс прямые инвестиции в афганскую инфраструктуру и экономику на 44 млрд. дол.
Нам часто говорят о том, что коррупция является препятствием для оказание помощи Украине в более значительных масштабах. И чтобы получить деньги - нужно почти полностью демонтировать свой суверенитет.
Как вы думаете, 44 млрд. дол. прямых дотаций в афганскую экономику были осуществлены американцами после полной победы над местной коррупцией в Кабуле?
Что можно было сделать в Украине за 800 млрд. дол., которые американцы потратили в Афгане? Ответ - все.
Я не пытаюсь говорить о "месте в очереди" за деньгами. Я лишь констатирую факт - если это в сфере американских стратегических интересов - то Вашингтон будет готов потратить триллион долларов без каких-либо предварительных условий.
Мы часто дисскутируем на тему ядерного статуса Украины, но даже здесь нет рациональной позиции: одни - за, другие - против.
А должен был быть третий вариант - отдать ядерный статус и оружие в обмен на пакет финансовой помощи.
Наше разоружение было в фокусе стартегических интересов Америки. Значит за него нужно платить. Так поступила бы любая рационально мыслящая страна.
В свое время, Нуланд заявила, что на "демократию в Украине" США потратили 5 млрд. дол. (до 2014-го). За последние семь лет в эту копилку добавилось еще примерно столько же.
В любом случае - это не более 10 млрд. дол. За 30 лет.
Это и есть настоящий барометр стратегического партнерства.
Сравните с 850 млрд. дол., потраченных в Афганистане за последние 20 лет.
А теперь главный вывод: потратив 850 млрд. дол., Вашингтон за считанные дни принял решение о выходе из этой страны, бросив тысячи местных жителей, представляющих компрадорскую прослойку общества.
Даже не пообещав оным вид на жительство в США и не обеспечив эвакуацию.
Сотни афганских военных, расстрелянных после сдачи в плен талибам, уже никогда не смогут расскаказать нам о своих мыслях в отношении "союзников" в последний миг жизни.
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20.07.2021 10:05 Відповісти
А есть ли в Украине политические элиты ? Можно ли скупленных олигархами депутатов , получающих зарплату в конвертах за лоббирование их интересов , считать ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЙ?
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20.07.2021 10:10 Відповісти
Яка там еліта, - політичні відходи!
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20.07.2021 10:28 Відповісти
Что за бред?
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20.07.2021 10:13 Відповісти
Из тех 850 млрд. которые американцы потратили на Афганистан, 840 млрд афганцы получили в виде бомб на свою голову. Так что не спешите завидовать.
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20.07.2021 10:35 Відповісти
Прикол в тому,що урядових військ в Афгані на порядок більше, ніж талібів. І, якщо при цьому вони "сдаются в плєн", то, може, правильно американці від них відмежувались?
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20.07.2021 13:41 Відповісти
самим разобрать часть трубы прилегающую к мордеру, а все поля засадить медицинской коноплей, делать из нее лекарства и продавать, думаю, что это с лихвой компенсирует отсутствие транзита газа.
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20.07.2021 10:05 Відповісти
Раз так стоит вопрос , то « не промахнись , Асунта» - Польше дали 50 млрд и без российской агрессии. .
Может стоит рискнуть выставить счёт на 100 млрд ?

Говорят , чем больше вкладывают денег в женщину , тем больше боятся ее потерять 😀😀😀
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20.07.2021 10:06 Відповісти
подождите,если Зеля не дорвется на следующий срок...будут они искать эту "женщину" иже с ним где то в кацапии вместе со своими деньгами.
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20.07.2021 10:09 Відповісти
Да, согласна . Беня сидит на двух стульях и деньги с двух сторон ворует 😀
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20.07.2021 10:11 Відповісти
мало всё таки Германию подтопило...мало!
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20.07.2021 10:08 Відповісти
Ніякі гроші не покриють високі ризики військового втручання рф в Україну.
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20.07.2021 10:13 Відповісти
Что, предложат построить еще больше ветряков и солнечных панелек и населению покупать электричество по зеленому тарифу 3.6 грн за квт.ч ? Или дадут кредит государству чтобы пан Ахметов бесплатно себе ТЭС обновил ?
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20.07.2021 10:16 Відповісти
Розумне населення продає електрику державі по 6 грн. квт.г. Вже понад 30000 сімей. Але, ти в їх число не входиш, факт)))
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20.07.2021 13:43 Відповісти
Украина должна предложить КИТАЮ и Германии - совместное предприятие по управлению ГТС
Вот тут начнется ТАКОЕ-ееее!!
Хотел бы посмотреть как РФ попробует отрубить нашу ГТС если там китайский интерес?
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20.07.2021 10:18 Відповісти
Кацапы и так не отрубят газ, им выгодно иметь под рукой запасной газопровод на случай аварииюй на СП1 и СП2 или увеличения спроса в Европе. Другое дело что они оставят 10-15 миллиардов кубов транзита , что вынудит нас заглушить часть ГТС.
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20.07.2021 10:31 Відповісти
вот именно, прибыли никакой, хватит только что бы поддерживать трубу, оно нам нужно?
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20.07.2021 10:35 Відповісти
нужен, потому что 15 млрд только нам нужно по реверсу, а там еще молдова словакия, румыния с венгрией, а не будет транзита даже маленького, у нас реверс уже не фига не виртуальный будет, и цена будет крутоватая
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20.07.2021 23:04 Відповісти
совпадєніє?
США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по "Северному потоку-2": одной из его составляющих будет увеличение инвестиций в Украину, - Reuters - Цензор.НЕТ 5742
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20.07.2021 10:21 Відповісти
Хе хе...кто будет вкладывать инвестиции в страну, которую постепенно отдают на сьедение северному бабуину?
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20.07.2021 10:21 Відповісти
Точнее: Увеличение инвестиций в нужных людей в Украине.
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20.07.2021 10:27 Відповісти
Слипый казав - побачимо!
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20.07.2021 10:33 Відповісти
Виділять "інвестиції" для виробництва водню або для будівництва терміналів під зріджений газ.
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20.07.2021 10:39 Відповісти
Все происходит как учил "великий" путлер-*****, перевели все в бабки ! При чем от этих "инвестиций" не будет ни кому пользы кроме как действующей при них власти, которая их разворует ! К безопасности в Европе и к сдерживанию рашистской диктатуры это решение не будет иметь ни какого отношения ! Прискорбная действительность !
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20.07.2021 10:44 Відповісти
"Инвестиции" - это дадут кредит на постройку ветряков ?
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20.07.2021 10:58 Відповісти
По причине неадекватности нынешней украинской власти было принято решение, с этими веселыми ребятами, ведущими себя как наркоманы на вечеринке посвященной большому пианино-дела не иметь.
Итого, обицянки-цяцянки для лохов:
1. Инвестиции делают не правительства, а частный бизнес. Не пойдет Сименс или Локхид делать инвестиции в страну, где правом рулят как велосипедом после перепою.
2. Главный фактор, а именно фактор безопасности Украины, если по ее территонию не будет транзита росгаза был просто проигнорирован. По видимому решили- у них там есть "гениальные актеры"- пусть они с этим и скачут.
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20.07.2021 11:01 Відповісти
На сегодня по СП-2 35 км осталось.

По поводу договоренностей США и ФРГ. Газпром предлагает сохранить транзит через Украину в объеме до 50 млрд кубов в год, но на условиях, которые Нафтогаз сегодня не принимает. Германия поддерживает вариант Газпрома, видимо, хотят вместе с США давить, чтобы Украина приняла российское предложение. Среди условий Газпрома - прямой контракт на поставку газа и отказ от финансовых претензий.
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20.07.2021 12:34 Відповісти
Тільки не давайте гроші в руаи зеленському...
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20.07.2021 13:10 Відповісти
Дебилы,разруливать потом полномасштабную войну в Европе обойдется в десятки раз дороже чем прибыль от этого потока и поддержка немчурой американцев в борьбе с Китаем.
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20.07.2021 14:36 Відповісти
Україні залишилось місяці півтора, щоб підготуватись. Потім почнеться
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20.07.2021 16:25 Відповісти
 
 