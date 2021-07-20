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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона

Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона

Глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna. Він закликає медичних працівників використовувати флакон із вакциною повністю.

Про це Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна.

В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13-15 доз, зазначив Ляшко.

"Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Звертаюся до медпрацівників із проханням ефективно використовувати цю вакцину і намагатися набирати 15 доз із флакона", - закликав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відзавтра стартує 5-й етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення зможуть всі охочі, - Ляшко. ВIДЕО

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Moderna (63)


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Топ коментарі
+11
А если физраствором розбодяжить, то можно и 30 выкрутить =)
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20.07.2021 10:14 Відповісти
+4
что-то мелет ляшка не понятное !!!
на упаковке не может быть написано 13-15 доз !!! на упаковке всегда четкое конкретное число, без всяких условностей!! например на этом фото - 10 доз по 0,5 мл... и это значит 10 доз...а не 8-11... другое дело что может быть использован не весь флакон... но это другая история...
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона - Цензор.НЕТ 7630

...
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20.07.2021 10:44 Відповісти
+3
Перепрошую, а цифра 15 - це бізівно кількість доз?
Чи просто цифра 15, а далі "чавой-та не по-нашему"?
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20.07.2021 10:30 Відповісти
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А если физраствором розбодяжить, то можно и 30 выкрутить =)
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20.07.2021 10:14 Відповісти
Перепрошую, а цифра 15 - це бізівно кількість доз?
Чи просто цифра 15, а далі "чавой-та не по-нашему"?
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20.07.2021 10:30 Відповісти
В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 дозИсточник: https://censor.net/ru/n3278062
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20.07.2021 16:32 Відповісти
А если водой разбавить - то можно перевыполнить план на 200%, как когда-то в колхозах с молоком делали.
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20.07.2021 10:34 Відповісти
что-то мелет ляшка не понятное !!!
на упаковке не может быть написано 13-15 доз !!! на упаковке всегда четкое конкретное число, без всяких условностей!! например на этом фото - 10 доз по 0,5 мл... и это значит 10 доз...а не 8-11... другое дело что может быть использован не весь флакон... но это другая история...
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона - Цензор.НЕТ 7630

...
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20.07.2021 10:44 Відповісти
https://www.apteka.ua/article/582471 Компания «Moderna Inc.» 1 февраля заявила о своем предложении запол­нять флаконы дополнительными дозами вакцины против COVID-19, чтобы облегчить производственный процесс, поскольку компания приближается к производству почти миллиона доз в день. По сообщению «Reuters», в своем электронном письме «Moderna» отметила, что работает над проектом по заполнению флаконов дополнительными дозами вакцины, до 15 доз по сравнению с нынешними 10. Это важно из-за пропускной способности линии по заполнению флаконов.
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20.07.2021 11:22 Відповісти
не буду спорить...просто доза в мл и их количество всегда указываются точно...хоть 20...
но это должно указываться на упаковке без от и до... а 13 или 14 или 15... это важно! и для отчетности между прочим тоже...
я не про само количество а про колебания от 13 до 15...это как-то удивляет.. или нет ??? какая разница?
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20.07.2021 11:48 Відповісти
У каждого шприца есть мертвый объем. Если применять особые шприцы с уменьшеным мертвым объемом и персонал натренирован не набирать излишек, либо шприц самоблокируюшийся, то в мультидозовом млаконе вполне может остаться одна доп. доза. А если еще и дозатор на заводе настроить, чтоб больше наливал в каждый флакон - то и две.
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20.07.2021 11:53 Відповісти
и опять я не буду спорить...
но хотел сказать чуть-чуть про другое - про обозначение (указание) от производителя доз на флаконе (не сколько поднимет шприц или сколько сможет остаться) а именно строгое количество, указанное на упаковке...ну не захотите же вы использовать что-то без точного понимания (а тем более в медицине) объема-веса-миллилитров с амплитудой от-до...(в этом блистере от 9 до 11 таблеток)))) хоть и можно это контролировать шприцом - но это уже возможности потребителя а не контролируемая автоматикой дозировка от производителя...
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20.07.2021 12:04 Відповісти
Посмотрите изображения на стр.8 этого документа

https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/280/Moderna-EUA-Amendments-42821
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона - Цензор.НЕТ 1236
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20.07.2021 12:25 Відповісти
и тем не менее это совсем не противоречит ни сказанному Вами ни озвученному мной
максимум - это максимум...а от 13 до 15 нигде не сказано не указано...
более того, уже в самом номере вакцины NDS 80777-273-15 или NDS 80777-273-10 заложено максимальное количество доз этого флакона (15 или 10)
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20.07.2021 12:36 Відповісти
Посмотрите изображения на стр. 11 этого документа
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/280/Moderna-EUA-Amendments-42821
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20.07.2021 12:40 Відповісти
таблица отчетов по убыткам (потерям)...
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20.07.2021 12:48 Відповісти
И по большей дозировке там от 13-й до 15-й доз... Почему-то.
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20.07.2021 12:51 Відповісти
Документ
https://www.fda.gov/media/144637/download

стр. 3
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20.07.2021 13:06 Відповісти
ну да)) совпадение видать )))
и тем не менее не в инструкции а на упаковке вакцины нигде нет от 13 до 15..)))
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20.07.2021 13:02 Відповісти
Если максимум 15, то не максимум... можете взять помощь зала или звонок другу...
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20.07.2021 13:11 Відповісти
я ж знаю что Вы поняли что я хотел сказать )))
а остальное только Ваша дотошность ( в смысле въедливость))))
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20.07.2021 13:30 Відповісти
Если бы все, что написано в инструкции, можно было написать и на упаковке, то зачем тогда инструкция?
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20.07.2021 13:33 Відповісти
а зачем тогда там вообще какая-то информация? просто было бы название и все...
(там компактно все самое важное, от дозировки до срока годности...)
( а что Вы мне хотите доказать?))))
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20.07.2021 13:39 Відповісти
"а что Вы мне хотите доказать?" Что в Инструкции приводят больше информации, чем на упаковке.
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20.07.2021 13:55 Відповісти
а я спорил по этому поводу ? )))
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20.07.2021 14:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/371210

ну да)) совпадение видать )))
и тем не менее не в инструкции а на упаковке вакцины нигде нет от 13 до 15..)))
https://censor.net/ua/comments/locate/3278062/0192143b-8d7a-7273-87c5-8a2ee22812b3
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20.07.2021 14:20 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229

и самое смешное - что я не отказываюсь от этих строк )))
ибо на флаконе в кратком анонсе нет от 13 до 15 доз ))) есть - максимум 15 доз (т.е от 1 до 15 или от 10 до 15 или 14-15 )))
инструкция - описание, рекомендации, предостережения...
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20.07.2021 14:27 Відповісти
Можете подать в суд на производителя вакцин.
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20.07.2021 14:39 Відповісти
та ну... зачем...
мы ж друг друга поняли (хоть и остались каждый при своем (по-своему верном) мнении
(и каждый (я так точно) что-то приобрел от этой дискуссии (во всяком случае - спасибо Вам за потраченное время (не зря, честно!)...
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20.07.2021 14:45 Відповісти
и на стр 1 указано
The Moderna larger volume vial may contain 15 0.5mL doses of vaccine. However, it will not always be possible to extract the 15th dose. This is based on the overfill in the vial and the type of syringes used to administer the vaccine. Therefore, vaccination providers should expect to withdraw 13-15 doses from each vial. • Each dose must contain 0.5mL of vaccine. • When the amount of vaccine remaining in the vial is not a complete 0.5mL dose, discard the vial and the residual vaccine regardless of the number of doses withdrawn. Do NOT save vials to combine residual vaccine from more than one vial to get a complete dose. An unextracted 15th dose does NOT count as waste (see wastage table below). • Vaccination sites should continue to reliably extract 10 doses from the current volume vial and plan to extract 14 doses from the new larger volume vial using the ancillary kit supplies provided.
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20.07.2021 12:44 Відповісти
экий Вы неугомонный...
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20.07.2021 12:49 Відповісти
Кто ж виноват, что Вы читать не любите, а вот пишете много...
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20.07.2021 12:50 Відповісти
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20.07.2021 12:54 Відповісти
15 доз из флакона??? Тоже самое, что 10 шапок-ушанок из одной овечей шкуры.
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20.07.2021 10:53 Відповісти
так вам нужны шапки или тюбитейки?
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20.07.2021 11:07 Відповісти
Роз'яснення МОЗ щодо використання 15 доз із флакона вакцини Moderna

https://moz.gov.ua/article/news/rozjasnennja-moz-schodo-vikoristannja-15-doz-iz-flakona-vakcini-moderna Зазначимо, що вакцина Moderna (кодова назва mRNA-1273 та торговельна назва Spikevax), яку Україна отримала 18 липня у межах глобальної ініціативи COVAX, постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз (це вказано в інструкції до препарату). Під час розподілу та передачі вакцини Moderna Україні, представники COVAX порахували по 14 доз у флаконі, взявши середнє число. За цими розрахунками, 18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини Moderna (якщо рахувати, що у флаконах по 14 доз). Водночас самоблокуючі шприци-0,5-LDV, Soloshot Mini, які застосовують в Україні, дають можливість використовувати ефективно всі 15 доз вакцини з кожного флакона. Це означає, що у нас є можливість спожити 142 860 додаткових доз.
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20.07.2021 11:13 Відповісти
 
 