4 233 39
Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона
Глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna. Він закликає медичних працівників використовувати флакон із вакциною повністю.
Про це Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна.
В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13-15 доз, зазначив Ляшко.
"Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Звертаюся до медпрацівників із проханням ефективно використовувати цю вакцину і намагатися набирати 15 доз із флакона", - закликав він.
Топ коментарі
+11 Rhodesian
показати весь коментар20.07.2021 10:14 Відповісти Посилання
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.07.2021 10:44 Відповісти Посилання
+3 Welt Schmerz
показати весь коментар20.07.2021 10:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи просто цифра 15, а далі "чавой-та не по-нашему"?
на упаковке не может быть написано 13-15 доз !!! на упаковке всегда четкое конкретное число, без всяких условностей!! например на этом фото - 10 доз по 0,5 мл... и это значит 10 доз...а не 8-11... другое дело что может быть использован не весь флакон... но это другая история...
...
но это должно указываться на упаковке без от и до... а 13 или 14 или 15... это важно! и для отчетности между прочим тоже...
я не про само количество а про колебания от 13 до 15...это как-то удивляет.. или нет ??? какая разница?
но хотел сказать чуть-чуть про другое - про обозначение (указание) от производителя доз на флаконе (не сколько поднимет шприц или сколько сможет остаться) а именно строгое количество, указанное на упаковке...ну не захотите же вы использовать что-то без точного понимания (а тем более в медицине) объема-веса-миллилитров с амплитудой от-до...(в этом блистере от 9 до 11 таблеток)))) хоть и можно это контролировать шприцом - но это уже возможности потребителя а не контролируемая автоматикой дозировка от производителя...
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/280/Moderna-EUA-Amendments-42821
максимум - это максимум...а от 13 до 15 нигде не сказано не указано...
более того, уже в самом номере вакцины NDS 80777-273-15 или NDS 80777-273-10 заложено максимальное количество доз этого флакона (15 или 10)
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/280/Moderna-EUA-Amendments-42821
https://www.fda.gov/media/144637/download
стр. 3
и тем не менее не в инструкции а на упаковке вакцины нигде нет от 13 до 15..)))
а остальное только Ваша дотошность ( в смысле въедливость))))
(там компактно все самое важное, от дозировки до срока годности...)
( а что Вы мне хотите доказать?))))
ну да)) совпадение видать )))
и тем не менее не в инструкции а на упаковке вакцины нигде нет от 13 до 15..)))
https://censor.net/ua/comments/locate/3278062/0192143b-8d7a-7273-87c5-8a2ee22812b3
и самое смешное - что я не отказываюсь от этих строк )))
ибо на флаконе в кратком анонсе нет от 13 до 15 доз ))) есть - максимум 15 доз (т.е от 1 до 15 или от 10 до 15 или 14-15 )))
инструкция - описание, рекомендации, предостережения...
мы ж друг друга поняли (хоть и остались каждый при своем (по-своему верном) мнении
(и каждый (я так точно) что-то приобрел от этой дискуссии (во всяком случае - спасибо Вам за потраченное время (не зря, честно!)...
The Moderna larger volume vial may contain 15 0.5mL doses of vaccine. However, it will not always be possible to extract the 15th dose. This is based on the overfill in the vial and the type of syringes used to administer the vaccine. Therefore, vaccination providers should expect to withdraw 13-15 doses from each vial. • Each dose must contain 0.5mL of vaccine. • When the amount of vaccine remaining in the vial is not a complete 0.5mL dose, discard the vial and the residual vaccine regardless of the number of doses withdrawn. Do NOT save vials to combine residual vaccine from more than one vial to get a complete dose. An unextracted 15th dose does NOT count as waste (see wastage table below). • Vaccination sites should continue to reliably extract 10 doses from the current volume vial and plan to extract 14 doses from the new larger volume vial using the ancillary kit supplies provided.
https://moz.gov.ua/article/news/rozjasnennja-moz-schodo-vikoristannja-15-doz-iz-flakona-vakcini-moderna Зазначимо, що вакцина Moderna (кодова назва mRNA-1273 та торговельна назва Spikevax), яку Україна отримала 18 липня у межах глобальної ініціативи COVAX, постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз (це вказано в інструкції до препарату). Під час розподілу та передачі вакцини Moderna Україні, представники COVAX порахували по 14 доз у флаконі, взявши середнє число. За цими розрахунками, 18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини Moderna (якщо рахувати, що у флаконах по 14 доз). Водночас самоблокуючі шприци-0,5-LDV, Soloshot Mini, які застосовують в Україні, дають можливість використовувати ефективно всі 15 доз вакцини з кожного флакона. Це означає, що у нас є можливість спожити 142 860 додаткових доз.