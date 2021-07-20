Ляшко закликав медиків ефективно використовувати вакцину Moderna: намагайтеся набирати 15 доз із флакона

Глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna. Він закликає медичних працівників використовувати флакон із вакциною повністю.

Про це Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна.

В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13-15 доз, зазначив Ляшко.

"Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Звертаюся до медпрацівників із проханням ефективно використовувати цю вакцину і намагатися набирати 15 доз із флакона", - закликав він.

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