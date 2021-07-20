Основна причина - алкоголь: з початку липня на водоймах України загинуло 265 осіб, з початку року - 808
Із початку року на водоймах України загинули 808 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, тільки з початку липня на водоймах країни загинули 265 громадян, із них 36 дітей.
"Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинули 166 осіб (із них 16 - неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді в країні цього року", - сказано в повідомленні.
Водночас у ДСНС зазначають, що навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей: люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді, а найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.
Рятувальники вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді.
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Що ж за держава така, що навіть не намагається з цим боротися. Лише статистикою вихваляється. Мимоволі повіриш в масонську змову
А те про шо ви написали- якраз найперші державні функції.
У можновладців все добре. Їм фіолетово (вірніше зелено). А народ дичавіє під квартал і свати
У нас море людей не вміє плавати - оце основна причина!
Відсутні басейни і ціни до них - величезні; в цьому плані у нас ситуація гірша в порівнянні з Західною Європою десь 30-40 разів. Ось вам і причина.