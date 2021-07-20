Основна причина - алкоголь: з початку липня на водоймах України загинуло 265 осіб, з початку року - 808

Із початку року на водоймах України загинули 808 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, тільки з початку липня на водоймах країни загинули 265 громадян, із них 36 дітей.

"Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинули 166 осіб (із них 16 - неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді в країні цього року", - сказано в повідомленні.

Водночас у ДСНС зазначають, що навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей: люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді, а найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.

Рятувальники вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді.

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