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Новини
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Основна причина - алкоголь: з початку липня на водоймах України загинуло 265 осіб, з початку року - 808

Основна причина - алкоголь: з початку липня на водоймах України загинуло 265 осіб, з початку року - 808

Із початку року на водоймах України загинули 808 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, тільки з початку липня на водоймах країни загинули 265 громадян, із них 36 дітей.

"Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинули 166 осіб (із них 16 - неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді в країні цього року", - сказано в повідомленні.

Водночас у ДСНС зазначають, що навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей: люди ігнорують елементарні правила поведінки на воді, а найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.

Рятувальники вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді.

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нещасний випадок (274) смерть (6777) ДСНС (5150) вода (1184)


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Топ коментарі
+3
Ніяка чудова робота https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjekPHnkPHxAhVBtIsKHY1oC1QQjBAwAXoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fdp.dsns.gov.ua%2F&usg=AOvVaw2pwmQzLosPcvSqyiQxHWc6 ДСНС не виправить вроджений дебілізм і алкоголізм населення. Я б не заважав, природний відбір має працювати безперешкодно і ефективно.
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20.07.2021 10:33 Відповісти
+2
Ну нажрался сядь в душе и плескайся. Так нет же, надо на бровях в речку или ставок лезть
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20.07.2021 10:22 Відповісти
+1
РЕДАКТОР , это не рекордная статистика - ЭТО ПОЗОРНАЯ СТАТИСТИКА работы ГСЧС
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20.07.2021 10:24 Відповісти
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Ну нажрался сядь в душе и плескайся. Так нет же, надо на бровях в речку или ставок лезть
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20.07.2021 10:22 Відповісти
пьяный до посинения может и в душе утонуть
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20.07.2021 10:59 Відповісти
РЕДАКТОР , это не рекордная статистика - ЭТО ПОЗОРНАЯ СТАТИСТИКА работы ГСЧС
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20.07.2021 10:24 Відповісти
Ніяка чудова робота https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjekPHnkPHxAhVBtIsKHY1oC1QQjBAwAXoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fdp.dsns.gov.ua%2F&usg=AOvVaw2pwmQzLosPcvSqyiQxHWc6 ДСНС не виправить вроджений дебілізм і алкоголізм населення. Я б не заважав, природний відбір має працювати безперешкодно і ефективно.
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20.07.2021 10:33 Відповісти
Але потім сиротам держава платить пенсії, потім нас лише 41 млн, потім нікому внески в пенс.фонд платити, потім батькам горе...
Що ж за держава така, що навіть не намагається з цим боротися. Лише статистикою вихваляється. Мимоволі повіриш в масонську змову
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20.07.2021 11:26 Відповісти
В большинстве случаев это естественный отбор...
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20.07.2021 10:59 Відповісти
цифра ужасает!!!!(( 808 утопленников ...ещё не закончен сезон-год...тоесть до конца года получается перевалит за тысячу...(( капец..... война даже отдыхает по количеству смертей на воде...а + сколько на дорогах гибнет водителей ,и пешеходов .ещё больше..... я понимаю что на воде бывают не предсказанные несчастные случаи...водовороты и течения остановка сердца и другое .но когда животные напиваются и нажираются и прутся в воду бухие... то туда им и дорога безмозглым....а прыгуны сопливые всякие и просто дятлы ныряющие с высот вниз своей башкой не умеющие это делать и не проверив куда прыгают....дети без присмотра на воде взрослых...потому что водяру жрут сидят...печальная статистика...((мойтесь ото в тазике лучше .живее будете...
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20.07.2021 10:37 Відповісти
для этого государственные институции и существуют - чтобы защитить граждан от самих себя..., чтобы дебилы не поубивали друг друга на железных тачках, придумали ПДД, там светофоры, знаки, разметка и патрули, а что на воде? - а ничего..., ни правил, ни разметки, ни знаков, ни спасателей..., да места не оборудованы, так надо оборудовать или не пускать никого...., или придумать правила, штрафы или еще что-нить ограничительное...
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20.07.2021 10:40 Відповісти
От втручання державних структур у природні процеси і призводить до зрозтання розумово неповноцінних і, в кінечному рахунку, деградації і здичавленню суспільства.
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20.07.2021 10:52 Відповісти
А від кварталу і сватів відбувається інтелектуальний розквіт нації))
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20.07.2021 11:27 Відповісти
У нас на жаль бутафорська держава.
А те про шо ви написали- якраз найперші державні функції.
У можновладців все добре. Їм фіолетово (вірніше зелено). А народ дичавіє під квартал і свати
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20.07.2021 11:29 Відповісти
И главное всем по фигу и дальше тонут.
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20.07.2021 10:45 Відповісти
Менше алкашів - менше вати.
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20.07.2021 10:50 Відповісти
Хтось вважає, що держоргани можуть завадити дев'ятьом дорослим алкашам засунути сімох власних дітей у багажник невеличкого авто? НЕ ЗАВАДЯТЬ, немає такої можливості. Держава повинна пілкуватись лише про те, щоб ці дорослі алкаші ніколи не отримували водійські права і навіть не мали змогу придбати авто.
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20.07.2021 10:56 Відповісти
І то лише тому, що можуть становити загрозу іншим громадянам.
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20.07.2021 10:57 Відповісти
Дуже сумно, но факт! Пити треба менше! Якщо врахувати ще ДТП і Ковід, то стає зовсім сумно. І війни нетреба!
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20.07.2021 12:41 Відповісти
Це все брехня!!!
У нас море людей не вміє плавати - оце основна причина!
Відсутні басейни і ціни до них - величезні; в цьому плані у нас ситуація гірша в порівнянні з Західною Європою десь 30-40 разів. Ось вам і причина.
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20.07.2021 13:01 Відповісти
 
 