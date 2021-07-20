З початку року знешкоджено понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед них майже 300 авіабомб, - ДСНС

Від початку року піротехніки ДСНС вилучили і знищили в Україні понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. З них - 297 авіаційних бомб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС

"Всього з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знищили 41 тисячу 387 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 297 авіаційних бомб", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що протягом минулої доби, 19 липня, піротехніками було здійснено 63 виїзди, в ході яких виявлено 713 боєприпасів.

За інформацією ДСНС, з метою запобігання нещасним випадкам серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється:

торкатися підозрілого предмету або пересувати його;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

У ДСНС нагадують, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це по телефону "101" або "102" і в жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси.

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