Німеччина продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Шеремета, - посольство

Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Twitter у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не зловили. Сьогодні ми думками з ним та його сім'єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 липня 2021 року, в центрі Києва відбулася акція в пам'ять про вбитого журналіста Павла Шереметі, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

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