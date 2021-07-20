Німеччина продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Шеремета, - посольство
Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Twitter у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.
"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не зловили. Сьогодні ми думками з ним та його сім'єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні, 20 липня 2021 року, в центрі Києва відбулася акція в пам'ять про вбитого журналіста Павла Шереметі, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухівки, підкладеної під автомобіль.
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І правильно робить.
https://www.facebook.com/OOStepura/posts/1535805429825858?__cft__[0]=AZVpkHaQy_lctWkY-o0l_CP-TVd1BqXMC508ZRYtAnYEo_8vP_UQwaGjZ9rSY-eaXffj8KuiYyXqFz9GEoCRKA97SLSysbBSsx5Yetble1-BV2YMtQOElKSuxChr_O_4Hd8u5OvG91oF3W13C110x-d2cw62ee2upot6MOVSTeGfpg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 12 травня 2017 р. · https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/111227078906045?__cft__[0]=AZVpkHaQy_lctWkY-o0l_CP-TVd1BqXMC508ZRYtAnYEo_8vP_UQwaGjZ9rSY-eaXffj8KuiYyXqFz9GEoCRKA97SLSysbBSsx5Yetble1-BV2YMtQOElKSuxChr_O_4Hd8u5OvG91oF3W13C110x-d2cw62ee2upot6MOVSTeGfpg&__tn__=%2CP-y-R Київ ·
Павел Шеремет про майбутнє України в Таможенному Союзє.
«Такие страны как Белоруссия и Украина - это слабые звенья в Таможенном союзе.
Украина - потенциальный член Таможенного союза, Белоруссия уже реальный член Таможенного союза.
Эти страны, которые, как та обезьяна, мечутся между двух групп: между умными и красивыми.
Они мечутся между Западом и Востоком, они мечутся между Россией и Европой. Сейчас деньги для них - на Востоке, но все мысли их, амбиции - на Западе…
Они тешат себя иллюзиями, что они европейцы, что они лучше, чем россияне, что они цивилизованнее.
И вот эти мифы присутствуют в государственной идеологии Белоруссии и Украины.
Или элиты переработают у себя в голове эти мифы и смогут как-то отделить экономику от своих амбиций, тогда Таможенный союз заработает.
В противном случае России придется переплачивать за нахождение вокруг себя определенного клуба.
Или нам придется отрезать этот близкий моему сердцу маленький кусочек общего пространства.
Белоруссия от России никогда никуда не денется. Экономически, культурно Белоруссия очень завязана на Россию. Если бы не было там Лукашенко, а был бы какой-то вменяемый человек, то уже половина белоруской экономики находилась бы в руках российских олигархов…
Всегда можно найти в элите тех, на кого можно опереться.
Но элита это просто несколько человек. Нужно опираться на социальные и культурные группы, и такое влияние России в Белоруссии и Казахстане очень велико…
Нужно не давить этих людей, а поощрять.
Сколько битв прошло на Украине, чтобы вот только сейчас с Януковичем, что-то более-менее стало получаться. И то не факт, что это будет бесконечно долго и что через год Янукович не станет нас обманывать, как обманывает президент Лукашенко.
Все не так просто. Но если вы великая держава, если вы претендуете на роль главной державы региона, то так придется действовать все время: где-то кнутом, где-то пряником".
Зараз це відео недоступне.
Хтось цілеспрямовано підчищає незручне для "світлого образу" Шеремета.
За одно - поинтересоваться каким образом завод Дорнье переехал на ПМЖ в Комсомольск на амуре .
А агента гру шеремета кто-то грохнул, ну и хрен с ним