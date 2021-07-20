Епідзонування України: в двох областях низка показників не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. Так, Одеська та Тернопільська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Станом на 20 липня в Одеській і Тернопільській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: в Одеській області він становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській - 88,9%.

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Зазначимо, що ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки для того, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менш як два показники.