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Епідзонування України: в двох областях низка показників не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. Так, Одеська та Тернопільська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Станом на 20 липня в Одеській і Тернопільській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: в Одеській області він становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській - 88,9%.
Зазначимо, що ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки для того, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менш як два показники.
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иван иван #489633
показати весь коментар20.07.2021 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Гундяй Крестовоздвиженский
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Eugen Mk
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молодой рабочий
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