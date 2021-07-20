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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в двох областях низка показників не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в двох областях низка показників не відповідає

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. Так, Одеська та Тернопільська області не відповідають "зеленій" зоні за одним із показників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Станом на 20 липня в Одеській і Тернопільській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: в Одеській області він становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській - 88,9%.

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Зазначимо, що ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки для того, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менш як два показники.

Епідзонування України: в двох областях низка показників не відповідає зеленій зоні, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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они думают, что шоколад
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20.07.2021 11:06 Відповісти
а можно фоточки з їхніх маршруток та супермаркетів подивитись?
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20.07.2021 10:41 Відповісти
Если вы о масочках, то напремер в Херсонской области их токо в АТБ носять. На бороде.
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20.07.2021 10:45 Відповісти
в маршрутках еще деньги все время мацать передавая..
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20.07.2021 10:54 Відповісти
 
 