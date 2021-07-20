Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу

Перуанський виборчком офіційно проголосив главу ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо переможцем президентських виборів, що відбулися 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Комісія затвердила результат, згідно з яким Кастільо підтримали 50,12% виборців.

Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення.

За нього проголосували 8,8 мільйона осіб.

Представниця правопопулістської партії "Народна сила", дочка експрезидента Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за організацію "ескадронів смерті" і корупцію, - Кейко Фухіморі, яка продовжує політику батька, - відстала від Кастільо приблизно на 44 тисяч голосів, набравши близько 49,9%.

Її спроби оскаржити результати виборів успіху не принесли.

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Після того, як журі оголосило свій вердикт, Кастільо виступив з промовою в столиці країни Лімі.

"Ми збираємося працювати разом і об'єднати цю країну. Ми збираємося відкинути все, що йде проти демократії", - сказав він.

Як повідомлялося, шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах в Перу.