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Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу

Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу

Перуанський виборчком офіційно проголосив главу ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо переможцем президентських виборів, що відбулися 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Комісія затвердила результат, згідно з яким Кастільо підтримали 50,12% виборців.

Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення.

За нього проголосували 8,8 мільйона осіб.

Представниця правопопулістської партії "Народна сила", дочка експрезидента Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за організацію "ескадронів смерті" і корупцію, - Кейко Фухіморі, яка продовжує політику батька, - відстала від Кастільо приблизно на 44 тисяч голосів, набравши близько 49,9%.

Її спроби оскаржити результати виборів успіху не принесли.

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Після того, як журі оголосило свій вердикт, Кастільо виступив з промовою в столиці країни Лімі.

"Ми збираємося працювати разом і об'єднати цю країну. Ми збираємося відкинути все, що йде проти демократії", - сказав він.

Як повідомлялося, шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах в Перу.

Автор: 

вибори (6720) Перу (26) Президент (815)


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Топ коментарі
+19
посмотрим сколько инфляции он родит.
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20.07.2021 10:49 Відповісти
+17
Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу - Цензор.НЕТ 648
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20.07.2021 10:57 Відповісти
+15
Тоже насмотрелись голобородьки?
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20.07.2021 10:53 Відповісти
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посмотрим сколько инфляции он родит.
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20.07.2021 10:49 Відповісти
Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу - Цензор.НЕТ 648
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20.07.2021 10:57 Відповісти
Брати!
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20.07.2021 13:51 Відповісти
Он хотя бы обещал...
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20.07.2021 10:55 Відповісти
аяяя-ййй дядя Саша ай-яяя-й дядя Саща вступать в интимную связь с перуанской и по итогу ублюдок братец типа Вовочки..у Пэру....
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20.07.2021 10:56 Відповісти
Тоже насмотрелись голобородьки?
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20.07.2021 10:53 Відповісти
Школьный учитель Кастильо, раздававший популистские социальные обещания, официально провозглашен президентом Перу - Цензор.НЕТ 1337

...
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20.07.2021 10:54 Відповісти
Голобородько 2?
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20.07.2021 10:54 Відповісти
зарплатню вчителям у 4К$, зниження тарифів, боротьбу з олігархами та корупцією, кінець епохи бідності..?
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20.07.2021 10:55 Відповісти
И все-таки греет душу мысль, что где-то в далекой латинской америке живут такие же идиоты, как у нас...
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20.07.2021 11:00 Відповісти
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 830
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20.07.2021 11:07 Відповісти
Видимо КАЛомойский является тайным учеником Геббельса, если ему так легко удалость 13,5 млн украинцев сделать тупым быдлом, выбравших клоуна.
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20.07.2021 11:15 Відповісти
Бабломойський на Г+Г лише слухняно використовцвав те, що присилали з *******, а "мудрий" нарід жер.
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 3756
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20.07.2021 13:14 Відповісти
Як казала наша викладачка літератури: "Ви телеідіоти".
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 9807
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20.07.2021 11:04 Відповісти
Дураков, допустим, надо учить!
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20.07.2021 11:08 Відповісти
Ему противостояли правопопулисты находящиеся при власти, значит это плюс...
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20.07.2021 11:12 Відповісти
Педро Кастильо - made in Ukraine ! .
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 6477 .
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20.07.2021 11:13 Відповісти
ь
У зеленского конкутент. Надеюсь тот настоящий учитель и не является наркоманом.
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20.07.2021 11:13 Відповісти
Жаль, что так получилось в Перу. Но там есть определённый успех в укреплении демократии и институтов власти. Один экс-президент сидит в тюрьме за корупцию, один- застрелился во время ареста, два были вынуждены уволится после обвинений в корупции. Я долго смеялся. То в чём их обвиняли-детские игры по сравнению с мафиозными многоходовочками в Украине. В стране очень много инвестиций из Китая, Японии, США, и ЕС. Учителя получают от 1000 до 1500 дол. Почти все школы частные. Врачи 2-3000 долларов. Много врачей из СНГ.
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20.07.2021 11:14 Відповісти
Оказывается, не только такие конченные дебилы , выбравшие президентом клоуна , водятся у нас, а еще и в Перу.
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20.07.2021 11:18 Відповісти
Любой школьный учитель априори умнее криворожского КВН-щика, и уж точно его зрителей\избирателей.
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20.07.2021 11:19 Відповісти
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 6273
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20.07.2021 11:24 Відповісти
В Перу песца точно никогда не видели. А вот тушки морских свинок продаются на базарах лучше чем птица. Жаренная морская свинка отличное порционное блюдо на одного человека, проверено древними инками.
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20.07.2021 11:34 Відповісти
Ну, по южноамерикански возможно это будет выглядеть как "жирная капибара"!
Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу - Цензор.НЕТ 1256
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20.07.2021 11:41 Відповісти
Этих уже не покушаешь. Они там защищены законом. Любят в воде резвиться.
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20.07.2021 11:58 Відповісти
Виборців Зеленського у нас називають - зебіли ,, то як будуть називати виборців того Педро ,, -******* , чи що ?? .
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20.07.2021 11:25 Відповісти
Наши насмешки над Перу выглядит дико. Перу по ВВП на душу населения на 88 месте в мире, Украина на 111 месте. Как у Гоголя: Над кем смеетесь? Над собой смеетесь.
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20.07.2021 11:26 Відповісти
Большинство тех, кому не нравится суть демократии - выбор большинства, сами будут лишены голоса, если вернется эпоха голосования только избранных. В Австралии к примеру вообще участие в выборах обязательно, если только не предоставить уважительную причину отсутствия. Вам не нравится как развивается Австралия?
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20.07.2021 12:07 Відповісти
Профессор Преображенский сказал ,- Пропало паровое отопление! Утверждение о том ,что количество дураков в каждом народе не менее 70% ,а чаще и более ,получило подтверждение в Перу. Очередной Голыйбородько отнимет у народа годы на развитие и добьет экономику. Идиотизм не лечится.
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20.07.2021 12:33 Відповісти
Перуанський Галабаротька.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Зе вчився у Трампа: "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2819280-persa-rozmova-trampa-j-zelenskogo-pereklad-stenogrami-ukrainskou.html Ви були для нас прикладом. "
Імовірно, Кастільо вчився у Зе.
Кругообіг лайна у природі.
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20.07.2021 14:13 Відповісти
Гундявый уже с визитом в Перу собирается, к гадалке не ходить. Голобородьки всех стран соединяйтесь
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20.07.2021 14:19 Відповісти
Статья примитизует нового президента Перу. И ботофермы подтявкивают. Это у нас все политики популисты и подлые брехуны, не только наш клоун.
Кастильо ничего общего с Голобородько не имеет. Похоже, что он действительно серьезный политик. Ясно, что не без недостатков. Коротко о нем можно прочитать здесь:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Педро_Кастільо/
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20.07.2021 14:52 Відповісти
Ну. Типичный левый популист ,последователь Мадуры и балобол. "Пропало паровое отопление!"
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20.07.2021 15:00 Відповісти
Мадуро может быть. Но с Зе ничего общего. Зе из сериала выскочил, а Педро имеет довольно длительную историю действий. Например "З 1980-х років Кастільо служив у місцевому загоні «Ронда Кампесинас[en]» - патрулів, створених перуанськими селянами для захисту від бойовиків «Сендеро Луміносо»". Кстати это его довольно хорошо характеризует. А вы говорите что он балабол.
Кстати, скоро и у нас появятся боевики, которые будут отнимать землю у селян. Они не просто появятся, наверняка их уже готовят.
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20.07.2021 19:08 Відповісти
Уже одно имя за себя многое говорит!
Главный писюнист оманский, продал свой недосериал в перу?
Интересно сколько он просидит в кресле припизидента.
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20.07.2021 16:39 Відповісти
Когда Беня вернулся из длительного пребывания в Израиле, то вспомнилась песня 7-40:
https://m.youtube.com/watch?v=EO76v5ErAKM
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20.07.2021 19:40 Відповісти
 
 