Мер Тернополя Надал просить СБУ перевірити законність перебування російських виконавців на фестивалі "Файне місто"
Міська рада Тернополя звернулася в Службу безпеки України з проханням перевірити законність перебування на території країни чотирьох груп з Росії, які беруть участь у фестивалі "Файне місто".
Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба тернопільської міськради заявила, що днями "націоналістична організація міста звернула увагу громадськості на факт приїзду на музичний фестиваль "Файне місто" "декількох російських груп".
У зв'язку з цією ситуацією міська рада офіційно повідомила, що не є організатором цього заходу. Крім того, сам фестиваль проходить на території, що належить державному підприємству, і розташований за 7 км від обласного центру.
"Реагуючи на позицію націоналістичної організації, міська рада направила лист-звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії та надіслала відповідний лист до Служби безпеки України та Національної поліції України в Тернопільській області, у якому просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні", - сказано в повідомленні.
"Місто Тернопіль завжди стояло на захисті українських інтересів, української мови та української культури і надалі продовжуватиме захищати проукраїнські цінності. І музичний фестиваль "Файне місто", який за роки проведення став символом Тернополя, і цього року має підтвердити відданість національним принципам", - зазначили в міськраді.
Міський голова Сергій Надал також звернувся до організаторів фестивалю зі словами про неможливість участі груп з Росії.
Раніше в місцевій організації "Правого сектора" звернули увагу на те, що на фестивалі "Файне місто" виступлять чотири групи з країни-окупанта. Там зауважили, що одна з груп проводила концерт в окупованому Криму.
За даними організаторів фестивалю, цього року на фестивалі "Файне місто". заплановані виступи гуртів з Росії Louna, Anacondaz, "Порнофільми" і Wildways, які недавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві.
Цікаво, що "Порнофільми" вже виступали в Тернополі в 2017 і 2018 роках, а Wildways - в 2019-му.
Згадана в заяві "Правого сектора" група, яка виступала в Криму - це Anacondaz. Після її виступу на окупованому півострові в 2017 році СБУ на три роки заборонила учасникам в'їжджати в Україну. Оскільки в минулому році термін цієї заборони завершився, організатори фестивалю запросили групу виступати в Тернопіль.
Фестиваль "Файне місто" відбудеться на території тернопільського іподрому 28 липня-1 серпня.
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Шейх Абдулла Аззам
Wildways - это дорога паРаши
Правильно чувствуй,
Сердцем в могиле -
Душой в тюрьме.
Это Россия - Россия для грустных,
Ни выбора, ни перемен!"
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Министерство обороны страны
Пьяные хиппи прямо с Вудстока
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"...Победно скрасив россыпь икры
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Будет год, будет день, будет миг
В одиночестве, в морге вчерашний диктатор
А теперь просто мёртвый старик"
Так, бандерівські вуйки згодні з усім цим і готові підписатися під кожним словом текстів "Порнофільмів"
Конфлікт інтересів не мулятиме?
Втім, ці питання потрібно було задавати (і отримувати відповідь на них) 21.04.2019року...
Ребята никогда не молчали, они в открытую высказывали отношение к ***** и его режиму.
https://www.youtube.com/watch?v=2oQZpxtqi08 - Это пройдет
https://www.youtube.com/watch?v=CnHNxaMTcGE - Система
https://www.youtube.com/watch?v=-3tMkLRbO3Y - Чужое горе
Думаю, что на "Файному місті" они точно лишними не будут... Тем более, что они туда каждый год ездят.