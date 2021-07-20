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Новини
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Мер Тернополя Надал просить СБУ перевірити законність перебування російських виконавців на фестивалі "Файне місто"

Мер Тернополя Надал просить СБУ перевірити законність перебування російських виконавців на фестивалі

Міська рада Тернополя звернулася в Службу безпеки України з проханням перевірити законність перебування на території країни чотирьох груп з Росії, які беруть участь у фестивалі "Файне місто".

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба тернопільської міськради заявила, що днями "націоналістична організація міста звернула увагу громадськості на факт приїзду на музичний фестиваль "Файне місто" "декількох російських груп".

У зв'язку з цією ситуацією міська рада офіційно повідомила, що не є організатором цього заходу. Крім того, сам фестиваль проходить на території, що належить державному підприємству, і розташований за 7 км від обласного центру.

"Реагуючи на позицію націоналістичної організації, міська рада направила лист-звернення до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії та надіслала відповідний лист до Служби безпеки України та Національної поліції України в Тернопільській області, у якому просить здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні", - сказано в повідомленні.

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"Місто Тернопіль завжди стояло на захисті українських інтересів, української мови та української культури і надалі продовжуватиме захищати проукраїнські цінності. І музичний фестиваль "Файне місто", який за роки проведення став символом Тернополя, і цього року має підтвердити відданість національним принципам", - зазначили в міськраді.

Міський голова Сергій Надал також звернувся до організаторів фестивалю зі словами про неможливість участі груп з Росії.

Раніше в місцевій організації "Правого сектора" звернули увагу на те, що на фестивалі "Файне місто" виступлять чотири групи з країни-окупанта. Там зауважили, що одна з груп проводила концерт в окупованому Криму.

За даними організаторів фестивалю, цього року на фестивалі "Файне місто". заплановані виступи гуртів з Росії Louna, Anacondaz, "Порнофільми" і Wildways, які недавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

Цікаво, що "Порнофільми" вже виступали в Тернополі в 2017 і 2018 роках, а Wildways - в 2019-му.

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Згадана в заяві "Правого сектора" група, яка виступала в Криму - це Anacondaz. Після її виступу на окупованому півострові в 2017 році СБУ на три роки заборонила учасникам в'їжджати в Україну. Оскільки в минулому році термін цієї заборони завершився, організатори фестивалю запросили групу виступати в Тернопіль.

Фестиваль "Файне місто" відбудеться на території тернопільського іподрому 28 липня-1 серпня.

Автор: 

СБУ (12954) Тернопіль (403) фестиваль (135) Надал Сергій (45)


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Топ коментарі
+14
як в наших попсовиків це вкладається: "файне місто" і русняві "звьозди"?
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20.07.2021 10:58 Відповісти
+13
При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей."

Шейх Абдулла Аззам
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20.07.2021 10:59 Відповісти
+5
А чи варто звертатися в СБУ, до літінанта Баканова, який до того заробляв менеджером на таких от 'фестівалях" подібних же касапських груп в рамках шоу 95-го кварталу?
Конфлікт інтересів не мулятиме?
Втім, ці питання потрібно було задавати (і отримувати відповідь на них) 21.04.2019року...
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20.07.2021 11:00 Відповісти
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Ну, если в Киеве выступали, то значит Баканову уже занесли.
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20.07.2021 10:57 Відповісти
як в наших попсовиків це вкладається: "файне місто" і русняві "звьозди"?
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20.07.2021 10:58 Відповісти
Как я понял они позиционируют себя как рок-фестиваль.
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20.07.2021 11:54 Відповісти
А ти послухай пісні "Порнофільмів" такі як "Русскій Христос", "П'яний контракт" або "Ми вам нє вєрім". І все зрозумієш.
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20.07.2021 13:27 Відповісти
Да там много всего. И "Система", "Россия для грустных" и "Это пройдет", и "Чужое горе", и "Дядя Володя". Нормальная группа, никаких имперских амбиций там точно нет. А после того, как они отказались выступать на "Нашествии" из-за МО РФ, я их вообще зауважал.
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20.07.2021 21:26 Відповісти
При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей."

Шейх Абдулла Аззам
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20.07.2021 10:59 Відповісти
Шкода, що можу лише ОДИН раз поставити "лайк"!!!
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20.07.2021 11:04 Відповісти
"Порнофильмы" и Wildways

Wildways - это дорога паРаши
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20.07.2021 10:59 Відповісти
"Правильно думай,
Правильно чувствуй,
Сердцем в могиле -
Душой в тюрьме.
Это Россия - Россия для грустных,
Ни выбора, ни перемен!"

"Главный спонсор русского рока -
Министерство обороны страны
Пьяные хиппи прямо с Вудстока
Отправляются в ад войны..."

"...Победно скрасив россыпь икры
в обеденном блюде истошно кричит Крым..."

"Всё пройдёт, всё проходит когда-то
Будет год, будет день, будет миг
В одиночестве, в морге вчерашний диктатор
А теперь просто мёртвый старик"

Так, бандерівські вуйки згодні з усім цим і готові підписатися під кожним словом текстів "Порнофільмів"
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20.07.2021 13:37 Відповісти
А чи варто звертатися в СБУ, до літінанта Баканова, який до того заробляв менеджером на таких от 'фестівалях" подібних же касапських груп в рамках шоу 95-го кварталу?
Конфлікт інтересів не мулятиме?
Втім, ці питання потрібно було задавати (і отримувати відповідь на них) 21.04.2019року...
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20.07.2021 11:00 Відповісти
тебе..чемодан..вокзал..расея..
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20.07.2021 11:03 Відповісти
з під твого смугастого прапора лапті стирчать, товарищ !
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20.07.2021 11:14 Відповісти
борця, який викликав на бій Усика, мобілізували до армії
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20.07.2021 11:03 Відповісти
ну так мер города может спокойно запретить мероприятие при условии запрета выступа этих ватных ублюдков- в чем проблема?
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20.07.2021 11:09 Відповісти
Они не ватные
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20.07.2021 11:12 Відповісти
прочитай уважно інфу
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20.07.2021 11:15 Відповісти
при чому тут інфа?там де проводиться фестиваль немає ніякої влади?на території якоїсь громади фестиваль проводиться-
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20.07.2021 11:24 Відповісти
наскільки я розумію - на території облради, або сусідньої сільської райради
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20.07.2021 11:44 Відповісти
попу тобі мучає якійсь інший Вася , поки ти тут репетуєш !
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20.07.2021 11:39 Відповісти
"Порнофільми" - шикарна група. Справжні бандерівці за духом.
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20.07.2021 13:23 Відповісти
Зачем всех под одну гребенку? Порнофильмы в 2018 году пригласили на "Нашествие" - это довольно крутой кацапский рок-фестиваль. Узнав, что одним из спонсоров выступает МО РФ, они отказались от участия и открыто заявили о причине отказа. После этого им концерты в Рашке поотменяли. Только за это их можно принимать, как своих.
Ребята никогда не молчали, они в открытую высказывали отношение к ***** и его режиму.
https://www.youtube.com/watch?v=2oQZpxtqi08 - Это пройдет

https://www.youtube.com/watch?v=CnHNxaMTcGE - Система

https://www.youtube.com/watch?v=-3tMkLRbO3Y - Чужое горе

Думаю, что на "Файному місті" они точно лишними не будут... Тем более, что они туда каждый год ездят.
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20.07.2021 21:19 Відповісти
Кстати, солист не наркоман, не пьет, не курит. И уж точно не имперец.
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20.07.2021 21:27 Відповісти
 
 