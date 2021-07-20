"У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося": компанія Columb Trade, яка не взяла дівчину на роботу через українську мову, вибачилася і звільнила HR-менеджерку
У Києві ейчарка компанії Columb Trade відмовила дівчині в працевлаштуванні через те, що вона розмовляє виключно українською мовою.
Деталями інциденту поділилася блогерка з ніком Zamist Krovi, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24tv.ua.
Блогерка розповіла, що цей інцидент стався з її знайомою. Дівчина, якій відмовили у працевлаштуванні, - магістратур, психолог з дипломом КНУ імені Тараса Шевченка. Крім того, вона вже має кілька років стажу. Під час телефонної розмови дівчина запитала ейчарку, чи є причиною відмови те, що її мова не відповідає корпоративним вимогам фірми.
"Це навіть не відмова. Вам буде некомфортно в середовищі. У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося", - відповіла ейчарка.
Потім вона також заявила, що засновник фірми - білорус, який нібито не розуміє української мови.
"Київ. 7-й рік війни з Росією. Утиски україномовних. Зневаги до української мови від компанії Columb Trade", - підводить підсумок блогерка.
В результаті компанія Columb Trade повідомила про звільнення HR-менеджерки, яка потрапила в мовний скандал. Саме ця жінка заявила претендентці на роботу, що в компанії спілкування російською - це "корпоративна культура".
Як свідчить заява, причиною відмови стала таки українська мова.
Скандал через цю ситуацію набув такого розголосу, що вибачатися довелося і компанії, і самій менеджерці.
"Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження і коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, але і такі, що порушують українські закони", - висловилися в Columb Trade.
Дійсно, як уповноважена з прав людини Людмила Денісова нагадала, "зазначені дії спеціаліста управління персоналом є порушенням принципу недискримінації, закріпленого в статті 24 Конституції України, та вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Да, если переводчик требуется топу или очень квалифицированному и редкому спецу, то компания пойдет на такие затраты, а вот если переводчик нужен рядовому сотруднику... Это его личные проблемы.
Это вам не заведуюший отделом кадров!
У меня работники общаются между собой на 3-х языках. И ниразу небыло недопонимания друг друга.
Прикольно, когда белоруска переходит на родной с клиентами. Ни одной жалобы от клиентов!
Треба на таких подавати позови і стягувати компенсації.
Вата має платити.
Вот только у меня подозрение, что после сопоставления сумм и содержимого собственного кошелька количество "разгонятелей" резко приблизится к 0.
Заява компанії Columb Trade про звільнення з компанії HR менеджерки Панасюк Дарини Павлівни.
Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження та коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, а й ті, що порушують українські закони.
Сьогодні Панасюк Дарину Павлівну було звільнено.
Керівництво компанії Columb Trade дякує всім небайдужим за висвітлення ситуації та зауваження. Ми розуміємо суспільне обурення і проведемо роботу над помилками.
Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО та ООС і поділяємо їх цінності та дотримуємося українських законів.
Працюємо над помилками та розвиває.
Ну нічого собі провокація. Банально тупі і випадково проговорились.
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What happened?
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Русофобию затеять
Там хотят вот эти вот.
Доиграются вот эти
Эти самые ну вот.
© байкер "Херург" Дилдозадов, моторизированный гей-клуб "Волки позорные"
а вот рашизм и великодержавный шовинизм
семь лет воняет трупным ядом и захватом территории,
под видом борьбы с украинским национализмом ...
Аргумент людей про выезд из страны меня до сих пор ставит в тупик своей бессмыслицей. Проходить через бюрократический ад, вывозить технику за сумасшедшие деньги, ждать насколько лет чтобы получить паспорт иной страны - всё потому, что какая-то кучка людей триггерится от малейшего дуновения на их культуру и не даёт продвигать закон на два-три государственных языка, которые бы устроили культурные меньшинства, как это сделано во всех цивилизованных странах? Хорошо, допустим я сделал невозможное и перенес фирму в страну ЕС. На каком языке мне внутри фирмы общаться, если я захочу удаленно нанимать людей из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и так далее? На языке этой страны, или всё-таки на русском, для удобства коммуникации всех сотрудников? А если перенестись в прошлое когда фирма ещё была в Украине, то на каком языке всё-таки стоило общаться, на украинском, или всё же на русском, если внутри компании уже сложилась такая "корпоративная культура"? То-то же.
Ещё не встречал сайта где бы люди мыслили настолько узко, мол, в мире существует только Украина и Россия и политический конфликт между ними. Спокойно уходит в черный список моей новостной ленты.