"У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося": компанія Columb Trade, яка не взяла дівчину на роботу через українську мову, вибачилася і звільнила HR-менеджерку

У Києві ейчарка компанії Columb Trade відмовила дівчині в працевлаштуванні через те, що вона розмовляє виключно українською мовою.

Деталями інциденту поділилася блогерка з ніком Zamist Krovi, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24tv.ua.

Блогерка розповіла, що цей інцидент стався з її знайомою. Дівчина, якій відмовили у працевлаштуванні, - магістратур, психолог з дипломом КНУ імені Тараса Шевченка. Крім того, вона вже має кілька років стажу. Під час телефонної розмови дівчина запитала ейчарку, чи є причиною відмови те, що її мова не відповідає корпоративним вимогам фірми.

"Це навіть не відмова. Вам буде некомфортно в середовищі. У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося", - відповіла ейчарка.

Потім вона також заявила, що засновник фірми - білорус, який нібито не розуміє української мови.

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"Київ. 7-й рік війни з Росією. Утиски україномовних. Зневаги до української мови від компанії Columb Trade", - підводить підсумок блогерка.

В результаті компанія Columb Trade повідомила про звільнення HR-менеджерки, яка потрапила в мовний скандал. Саме ця жінка заявила претендентці на роботу, що в компанії спілкування російською - це "корпоративна культура".

Як свідчить заява, причиною відмови стала таки українська мова.

Скандал через цю ситуацію набув такого розголосу, що вибачатися довелося і компанії, і самій менеджерці.

"Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження і коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, але і такі, що порушують українські закони", - висловилися в Columb Trade.

Дійсно, як уповноважена з прав людини Людмила Денісова нагадала, "зазначені дії спеціаліста управління персоналом є порушенням принципу недискримінації, закріпленого в статті 24 Конституції України, та вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".