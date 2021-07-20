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"У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося": компанія Columb Trade, яка не взяла дівчину на роботу через українську мову, вибачилася і звільнила HR-менеджерку

У Києві ейчарка компанії Columb Trade відмовила дівчині в працевлаштуванні через те, що вона розмовляє виключно українською мовою.

Деталями інциденту поділилася блогерка з ніком Zamist Krovi, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24tv.ua.

Блогерка розповіла, що цей інцидент стався з її знайомою. Дівчина, якій відмовили у працевлаштуванні, - магістратур, психолог з дипломом КНУ імені Тараса Шевченка. Крім того, вона вже має кілька років стажу. Під час телефонної розмови дівчина запитала ейчарку, чи є причиною відмови те, що її мова не відповідає корпоративним вимогам фірми.

"Це навіть не відмова. Вам буде некомфортно в середовищі. У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося", - відповіла ейчарка.

Потім вона також заявила, що засновник фірми - білорус, який нібито не розуміє української мови.

Також читайте: Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови

"Київ. 7-й рік війни з Росією. Утиски україномовних. Зневаги до української мови від компанії Columb Trade", - підводить підсумок блогерка.

В результаті компанія Columb Trade повідомила про звільнення HR-менеджерки, яка потрапила в мовний скандал. Саме ця жінка заявила претендентці на роботу, що в компанії спілкування російською - це "корпоративна культура".

Як свідчить заява, причиною відмови стала таки українська мова.

Скандал через цю ситуацію набув такого розголосу, що вибачатися довелося і компанії, і самій менеджерці.

"Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження і коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, але і такі, що порушують українські закони", - висловилися в Columb Trade.

Дійсно, як уповноважена з прав людини Людмила Денісова нагадала, "зазначені дії спеціаліста управління персоналом є порушенням принципу недискримінації, закріпленого в статті 24 Конституції України, та вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Автор: 

робота (1246) скандал (628) звільнення (2690) українська мова (836) мова (742)


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Топ коментарі
+79
Білорус, який не розуміє української мови- кацап.
Лише вони не розуміють української та білоруської.
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20.07.2021 11:12 Відповісти
+65
Основатель фирмы - белорус, не понимающего украинского языка... А белорусский язык он знает?
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20.07.2021 11:11 Відповісти
+60
Нічого собі корпоративна культура В УКРАЇНІ - цуратися мови?
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20.07.2021 11:10 Відповісти
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Придурок, есть запись, девке отказано именно за то что говорит только на украинском
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20.07.2021 14:20 Відповісти
До речі - вчора бачив відео з коментарем когось там з керівників цієї компанії... до речі, хлопець АТОвець. Він сам був у шоці, коли дізнався про цей інцидент. Тоді ж і пообіцяв звільнити ту чувирлу!
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20.07.2021 16:10 Відповісти
И вроде бы как - да, но в тоже время в странах европы довольно много компаний, где языком общения внутри компании является английский и если ты его не знаешь, тебя не возьмут.
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20.07.2021 13:13 Відповісти
Не бреши
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20.07.2021 14:21 Відповісти
так i є
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20.07.2021 16:05 Відповісти
Когда не берут на работу, любую, за то, что разговариваешь на государственном языке - такую компанию закрывают в 24 часа в любой более-менее нормальной стране...
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20.07.2021 14:23 Відповісти
Не за то, что разговариваешь на государственном, а за то, что не разговариваешь на языке клиентов, контрагентов и остальных работников.

Да, если переводчик требуется топу или очень квалифицированному и редкому спецу, то компания пойдет на такие затраты, а вот если переводчик нужен рядовому сотруднику... Это его личные проблемы.
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20.07.2021 16:01 Відповісти
ВродєбикаквЄвропінемаєвійнизАнгілєю.
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21.07.2021 07:28 Відповісти
В нормальній країні цю компанію закрили б вже наступного дня. В Україні вона ще працює?
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20.07.2021 13:16 Відповісти
нiфiга. коли компанiя пишe мову у вакансii то всe законно
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20.07.2021 16:06 Відповісти
Сейчас если не можешь говорить на украинском языке или увольняют или не берут на работу. И это считается нормальным, а тут такой кипиш.Девочка решила попиарится или что б не насильно взяли в компанию? То есть когда на работу не берут из-за того что говоришь на русском это хорошо, а как не взяли такую как она сразу по всем газетам.
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20.07.2021 13:23 Відповісти
Про що ти пишеш? Який основний посил? Чи, хоча б, не основний?)))
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20.07.2021 13:29 Відповісти
воно не в змозі викласти свою думку. руссскає
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20.07.2021 13:31 Відповісти
Это же вроде только для чиновников, требование знать украинский, а не для настоящей работы.
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20.07.2021 14:07 Відповісти
у тeбe каша у головi
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20.07.2021 16:09 Відповісти
Скоріше, вата .
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20.07.2021 23:34 Відповісти
опыт с Окружной?
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21.07.2021 07:37 Відповісти
эйчар, твою мать!

Это вам не заведуюший отделом кадров!
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20.07.2021 14:00 Відповісти
Хорошо потыкали палкой в кубло рашопетушни.Но это все равно не решает проблему.Нужно вводить институт негражданина для таких вот заезжих белорусов,кацапов и прочей нечисти.
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20.07.2021 14:24 Відповісти
i як то вирiшить питання про прийом на роботу в даному випадку?
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20.07.2021 16:10 Відповісти
Ограничение в правах в том числе экономических отсеет из Украины много ватной заробитчанской шоблы.
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20.07.2021 16:29 Відповісти
маразм городиш. узькомозглi вiдкривають своi фiрми в Нiмeччинi нe знаючи нiмeцьку i обслуговують лишe своiх узькокакающих. для спiлкування з нiмцьким потустороннiм свiтом завжди є пiд рукою якась курка яка знає мову аборигeнiв
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20.07.2021 17:12 Відповісти
Это в Германии,а в Прибалтике,например,вести бизнес будучи негражданином очень тяжело.Епут через налоговую,санитарные и прочие службы за каждый косяк так чио аж гай шумит.
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21.07.2021 02:19 Відповісти
На Донбассе еще до 2014 за украинский язык могли побить или еще хуже. А на русском пол Львова разговаривало и все нормально. Так какой язык реально нуждается в защите?
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20.07.2021 14:34 Відповісти
Очередная блохерша высосала сенсацию из ***.
У меня работники общаются между собой на 3-х языках. И ниразу небыло недопонимания друг друга.
Прикольно, когда белоруска переходит на родной с клиентами. Ни одной жалобы от клиентов!
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20.07.2021 15:00 Відповісти
Та прикро, що дискримінація за мовною ознакою не сенсація.
Треба на таких подавати позови і стягувати компенсації.
Вата має платити.
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21.07.2021 07:31 Відповісти
цe "пiдняття тeми" для обговорeння. для виховання новоi свiдомостi
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20.07.2021 16:13 Відповісти
А чи сильно постраждає Україна, якщо розжене попід три хери отую компанію Columb Trade із сугубо російським внутрішнім спілкуванням її працівників? А розігнати таки треба,щоби україномовні громадяни України могли працювати в Україні там де схочуть!
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20.07.2021 16:20 Відповісти
Предлагаю разгонятелям просчитать сумму платежей в бюджеты всех уровней и в ПФУ такой себе корпорации "Интерпайп", распределить данную сумму между собой и внеся хотя бы годовой аванс разогнать данную корпорацию к чертям.
Вот только у меня подозрение, что после сопоставления сумм и содержимого собственного кошелька количество "разгонятелей" резко приблизится к 0.
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20.07.2021 16:40 Відповісти
Цю шоблу з перегонки авто потрібно додавити і закрити нахер. Що іншим не повадно було.
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20.07.2021 17:17 Відповісти
Про невмешательство государства в частных бизнес, ты совок наверно не слышал.
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20.07.2021 22:28 Відповісти
https://www.facebook.com/columbtrade/
Заява компанії Columb Trade про звільнення з компанії HR менеджерки Панасюк Дарини Павлівни.

Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження та коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, а й ті, що порушують українські закони.

Сьогодні Панасюк Дарину Павлівну було звільнено.

Керівництво компанії Columb Trade дякує всім небайдужим за висвітлення ситуації та зауваження. Ми розуміємо суспільне обурення і проведемо роботу над помилками.

Просимо з розумінням поставитися до того, що іноді спрацьовує людський фактор. Ми пишаємося, що в нашій команді працюють учасники бойових дій АТО та ООС і поділяємо їх цінності та дотримуємося українських законів.

Працюємо над помилками та розвиває.

Ну нічого собі провокація. Банально тупі і випадково проговорились.
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20.07.2021 17:16 Відповісти
Яке гарне українське прізвище і ім"я по-батькові:Панасюк Дарина Павлівна. Та от біда: про коріння своє українське забула геть "скацапилась" на нінащо. Із цього приводу на думку приходять слова із гуморески Андрія Сови:-Отака сама біда і в нашої корови; має,бідна язика, та не знає мови!
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20.07.2021 20:34 Відповісти
Обісрались...
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20.07.2021 21:05 Відповісти
Все проблемы решили - осталось с не украинцами разобраться, и наступит рай в Украине.
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20.07.2021 16:50 Відповісти
А вам хотілось би щоб ми спершу вирішили всі проблеми і лише потім зайнялися ворогами? У нас війна, придурок. Доки кацапи хвіст задирають в Україні проблем менше не стане. Тому дубасити агресивну кацапню священний обов'язок кожного українця.
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20.07.2021 17:37 Відповісти
Прікінь - все як в ващій паРащі, як що не розмовляєш на по руцкі то ти за людину не вважаєшься )
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20.07.2021 20:19 Відповісти
Компанію позбавити ліцензій і заблокувати рахунки. Дівчині виплатити за "моральні збитки" пару мільйонів.
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20.07.2021 17:34 Відповісти
Правильно! Бюджет все одно ти сам наповнюєш податками, ти ж мільярдер, наскільки я пам"ятаю. Решта платників - то так, крапля в морі. Хоч і всіх порозганяй, країна не постраждає, головне, щоб ти залишився...
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20.07.2021 21:11 Відповісти
Не переймайтесь за бюджет. Компанія торгує авто"битками" з США. Це звичайні бариги-спекулянти які нічого взагалі не виробляють а лише перепродують чуже втридорога. Таких як вони сотні... Окрім цього весь прибуток іде "білорусу" (!) який категорично не розуміє української...
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20.07.2021 22:31 Відповісти
така біда, така біда
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What happened?
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20.07.2021 17:59 Відповісти
проксей балуешься ? цензор защищаеться .
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21.07.2021 00:24 Відповісти
А тааріщ кац з не"нашого" попереджав, що скоро почнуться рєпрєсіі на "язикавой" почує. І ось МАЄМО перший. Так, дивись, скора і етіку карпаратівную під закон прийдеться змінювати
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20.07.2021 18:43 Відповісти
А петушня чмошная чёта кукарекает про "притяснения рузкапесдящих"...
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20.07.2021 18:59 Відповісти
Нарід … Треба опустити рейтінг цієі рузгащелепноі кампаніі
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20.07.2021 19:37 Відповісти
То есть когда компания требует знание английского потому что внутри говорят на английском, это нормально. А когда компания требует знание русского потому что внутри говорят на русском - всё, измена, всех уволить. Национализм процветает.
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20.07.2021 19:59 Відповісти
І не кажи. Аш трісьот )))0))0))

Русофобию затеять
Там хотят вот эти вот.
Доиграются вот эти
Эти самые ну вот.

© байкер "Херург" Дилдозадов, моторизированный гей-клуб "Волки позорные"
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20.07.2021 20:07 Відповісти
не угадал ни разу...
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20.07.2021 20:26 Відповісти
национализм это очень гуд,
а вот рашизм и великодержавный шовинизм
семь лет воняет трупным ядом и захватом территории,
под видом борьбы с украинским национализмом ...
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20.07.2021 21:09 Відповісти
Був би в Украіні хоча б намьок на націоналізм то ця кацапсько біларузга кампанія разом і з тобою разом збирали курва б шишки десь у кацапському Мухосранську
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20.07.2021 22:12 Відповісти
Государственный язык в Украине украинский , не брать человека на работу за то что тот говорит на официальном языке страны нонсенс . Да еще с обьяснением что глава конторы дескать по украински ни бум бум . Это нарушение закона и должно строго караться . Я бы еще харю разбил владельцу за хамство . Живешь ***** в Украине , уважай культуру , законы , обычаи и язык . Не нравиться издуй на историческую родину .
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21.07.2021 00:22 Відповісти
Какой закон регулирует то, на каком языке должна общаться частная фирма? Это не государственная контора. Я могу открыть фирму и принимать только людей говорящих на каком-нибудь эсперанто. То, что у меня в фирме не будет работать на одного человека кроме меня самого, это уже моя проблема. Единственное что я обязан делать - это вести не-внутреннюю документацию на украинском языке, например, документы в налоговую.

Аргумент людей про выезд из страны меня до сих пор ставит в тупик своей бессмыслицей. Проходить через бюрократический ад, вывозить технику за сумасшедшие деньги, ждать насколько лет чтобы получить паспорт иной страны - всё потому, что какая-то кучка людей триггерится от малейшего дуновения на их культуру и не даёт продвигать закон на два-три государственных языка, которые бы устроили культурные меньшинства, как это сделано во всех цивилизованных странах? Хорошо, допустим я сделал невозможное и перенес фирму в страну ЕС. На каком языке мне внутри фирмы общаться, если я захочу удаленно нанимать людей из Украины, России, Белоруссии, Казахстана и так далее? На языке этой страны, или всё-таки на русском, для удобства коммуникации всех сотрудников? А если перенестись в прошлое когда фирма ещё была в Украине, то на каком языке всё-таки стоило общаться, на украинском, или всё же на русском, если внутри компании уже сложилась такая "корпоративная культура"? То-то же.

Ещё не встречал сайта где бы люди мыслили настолько узко, мол, в мире существует только Украина и Россия и политический конфликт между ними. Спокойно уходит в черный список моей новостной ленты.
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21.07.2021 01:57 Відповісти
Так дві третини киян може сказати (не тільки ця фірмочка): такая культура, на русском общаемся. До чого ця вся буча. Гібриди отримали гібридну війну. Путін прийшов захищати російськомовність, яку він всіляко підживлював як частину стратегії із захоплення України. А те, що там прокльони, обзивання, насміхання - то це для нього музика, при умові, що населення не переходить з російської на українську.
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20.07.2021 20:03 Відповісти
Українофобам квиток на паРашу
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20.07.2021 20:20 Відповісти
О це телефон того Колумба трєйда , хтось захоче може подзвонити , висловити все що ви за цей кацапізм думаєте - - +380673726440
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20.07.2021 22:18 Відповісти
Закрыть контору , основателя выслать на историческую родину . Предварительно дать по морде .
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21.07.2021 00:15 Відповісти
Украинизацией Украины занимаются враги Украины....,и ваще ....Украину Путлер отменил.... Белорусь отменил.....на очереди Турция и Казахстан с Азербайджаном и АрмениейХряк Мавзолейный знает что делать...он Ысторик мирового уровня....
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21.07.2021 02:19 Відповісти
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