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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Обіцяв "вирішити питання" в суді: на Дніпропетровщині затримали патрульного на одержанні 27,5 тис. грн хабаря. ФОТОрепортаж

Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали на одержанні неправомірної вигоди патрульного Дніпропетровщини. Поліцейський пообіцяв жінці, яка керувала автомобілем у стані сп'яніння "домовитися" в суді про непритягнення до адміністративної відповідальності. За послугу "попросив" тисячу доларів хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Співробітники Дніпропетровського управління ДВБ Нацполіції отримали інформацію щодо 32-річного працівника Управління патрульної поліції Дніпропетровщини, який вимагав неправомірну вигоду від місцевої мешканки.

Хабаря, у розмірі тисячі доларів США або 27 500 гривень, жінка повинна була надати патрульному за те, щоб він "вирішив питання" у суді щодо уникнення нею відповідальності за ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Обіцяв вирішити питання в суді: на Дніпропетровщині затримали патрульного на одержанні 27,5 тис. грн хабаря 01

Вищезазначену суму поліцейський отримав від водійки-порушниці у приміщенні одного з ресторанів Дніпра, де і був затриманий працівниками внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за викритим фактом.

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Фігуранта корупційних дій затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасово тримання. Слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, готують йому вручення підозри. У разі доведення вини, за зловживання впливом – ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України, патрульному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Обіцяв вирішити питання в суді: на Дніпропетровщині затримали патрульного на одержанні 27,5 тис. грн хабаря 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

корупція (4705) Дніпропетровська область (3851)


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Интересно как обычный патрульный решил бы вопрос в суде??? Они деньги берут что бы дело как раз в суд не попало...
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20.07.2021 11:42 Відповісти
Патрульный? "Решить вопрос в суде"?
По моему, он просто разводил ЛОХов на бабки!
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20.07.2021 11:43 Відповісти
Может, он хотел на эти деньги, лавочки в парке установить))))
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20.07.2021 11:45 Відповісти
Беспредел. Унас , если запах -триста просят..
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20.07.2021 11:46 Відповісти
 
 