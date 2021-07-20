У Польщі 1,5 млн українців, які працюють, і 50 тис. студентів, - Дещиця
Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця заявляє, що в Польщі на сьогодні працюють близько 1,5 млн українців і навчаються близько 50 тис. українських студентів.
"Яка ситуація зараз в Польщі? Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити порівняно з 2014 роком, то це приблизно в 2-3 рази. Зараз ідеться приблизно про 1,5 млн українців, які працюють у Польщі", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що орієнтовно 600 тис. українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування, а решта працюють на трудових договорах і податків не платять.
Крім того, посол повідомив, що в 2014 році в Польщі було 680 фірм, де власниками були українці, а в 2021 році в Польщі 16 тис. підприємств, де власниками або співвласниками є українці.
Серед іншого, Дещиця повідомив, що на даний момент у Польщі навчаються близько 50 тис. українських студентів.
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а ще багато наших студентів навчаються у всяких чехіях словакіях та інших загниваючих недокраїнах
В Германии - 1,1 миллион, в Британии - 855 тыщ.
Поляки - третий в мире народ по эмиграции.
Первый в мире - русня, второй - мы
І заспівав...!😜