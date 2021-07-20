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У Польщі 1,5 млн українців, які працюють, і 50 тис. студентів, - Дещиця

У Польщі 1,5 млн українців, які працюють, і 50 тис. студентів, - Дещиця

Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця заявляє, що в Польщі на сьогодні працюють близько 1,5 млн українців і навчаються близько 50 тис. українських студентів.

"Яка ситуація зараз в Польщі? Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити порівняно з 2014 роком, то це приблизно в 2-3 рази. Зараз ідеться приблизно про 1,5 млн українців, які працюють у Польщі", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що орієнтовно 600 тис. українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування, а решта працюють на трудових договорах і податків не платять.

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Крім того, посол повідомив, що в 2014 році в Польщі було 680 фірм, де власниками були українці, а в 2021 році в Польщі 16 тис. підприємств, де власниками або співвласниками є українці.

Серед іншого, Дещиця повідомив, що на даний момент у Польщі навчаються близько 50 тис. українських студентів.

Також читайте: Потрібно створити окреме відомство, яке відповідатиме виключно за зв'язок з українцями за кордоном, - посол Дещиця

Польща (8621) трудова міграція (453) заробітчани (673) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+5
ми вже скучили за його піснями )
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20.07.2021 11:32 Відповісти
+1
Наверное Польша создала все условия для того что бы там работать и платить налоги а не только платить налоги...
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20.07.2021 11:40 Відповісти
+1
это да .. . не меньше поляков у немцев чем наших в польше
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20.07.2021 11:44 Відповісти
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ми вже скучили за його піснями )
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20.07.2021 11:32 Відповісти
це офіційна інформація дядьку. правда там маєтся на увазі документи видані на роботу і не факт що ті українці працюють у польші.
а ще багато наших студентів навчаються у всяких чехіях словакіях та інших загниваючих недокраїнах
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20.07.2021 11:48 Відповісти
далi буде.
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20.07.2021 11:34 Відповісти
которые платят налоги в Польше, а не в Украине
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20.07.2021 11:36 Відповісти
Наверное Польша создала все условия для того что бы там работать и платить налоги а не только платить налоги...
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20.07.2021 11:40 Відповісти
вони працюють в основному на будівництві, а тепер зайди на будь-яку будівельну площадку в україні і попитай чи офіційно вони зп отримують
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20.07.2021 11:52 Відповісти
в польше неофицально тоже дофига работают
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20.07.2021 12:11 Відповісти
это да .. . не меньше поляков у немцев чем наших в польше
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20.07.2021 11:44 Відповісти
Меньше трошки.
В Германии - 1,1 миллион, в Британии - 855 тыщ.
Поляки - третий в мире народ по эмиграции.
Первый в мире - русня, второй - мы
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20.07.2021 11:50 Відповісти
это он хвастается???
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20.07.2021 11:42 Відповісти
Як мінімум о ці 50 000 вже хрін повернуться назад… ( на жаль)
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20.07.2021 12:04 Відповісти
Скоро все уедут в Польшу работать, пока работадатели не начнут платить белую зарплату, а полиция с налоговой перестанет крышивать, а начнет бороться с черной зарплатой, сеть аптек Подорожник, более 1000 аптек, платит сотрудникам зарплату в размере 5000грн. А остальную часть около 10000грн на карточку ПриватБанка с дроблением платежа и налоги с нее не платятся, ни налоговая ни полиция не хочет работать, а мы кредиты МВФ просим, лишь одна эта сеть в год не платит налогов около 600млн грн. 5 тыс сотрудников * 10000грн*12мес. Жаль, что журналистам с цензор.нет все равно на это. Лучше снять ролик на Ютуб "как Зе опозорился в Германии" и в ленту новостей добавить
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20.07.2021 12:07 Відповісти
Подключить сюда и Новую Почту. Отмывка денег капитальная, зарплата, если повезет официально, минимальная. И таких по всей стране маркетов, аптек и прочих халявщиков
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20.07.2021 12:47 Відповісти
Вековая тенденция, когда адекватные украинцы предпочитают эмигрировать. Будет ли эта тенденция сломлена, - вопрос выживания Украины.
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20.07.2021 12:45 Відповісти
ВОТ ГДЕ ПРЕСТУПНЫЙ ПОЗОР !!!
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20.07.2021 12:52 Відповісти
"...Среди прочего, Дещица сообщил, что на данный момент в Польше обучается около 50 тыс. украинских студентов..."

І заспівав...!😜
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20.07.2021 13:10 Відповісти
 
 