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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, виявлено 228 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 228 нових випадків COVID-19, 4 людини померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"228 підтверджених випадків захворювання коронавірусом за добу в столиці. Чотири людини померли. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 216 959", - повідомив Кличко.

Захворіли 123 жінки у віці від 20 до 87 років, 102 чоловіки у віці від 18 до 81 року. А також 2 дівчинки 1 року і 17 років і 1 хлопчик віком 1 рік.

У лікарні столиці госпіталізували 74 хворих COVID-19.

Одужали за минулу добу 203 людини. Усього коронавірус подолали 207 750 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 50, у Подільському - 37 і в Дніпровському районі - 35 випадків", - зазначив Кличко.

За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, виявлено 228 нових випадків COVID-19, - Кличко 01

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