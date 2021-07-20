ВООЗ допоможе Україні за короткий час оновити величезну кількість клінічних протоколів, - МОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я підготувала аналітичний документ "Варіанти найкращих практик для розробки клінічних протоколів в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, документ розроблений на підтримку України в процесі стандартизації медико-санітарної допомоги та стратегічних закупівель послуг через адаптацію міжнародних клінічних настанов і розробку національних клінічних протоколів.

"Із жовтня 2020 року по лютий 2021 року ВООЗ провела попереднє дослідження для оцінки варіантів, які МОЗ має розглянути для реалізації процесу розробки національних клінічних настанов. За підсумками даного дослідження були виявлені чіткі докази наявності загальної підтримки процесу перегляду клінічних настанов із переходом від простого перекладу до більш структурованого процесу системної адаптації настанов", - йдеться в повідомленні.

У документі міститься інформація про досвід ЄС в плані розробки настанов, деталізується поточна інформація про ситуацію з цього питання в Україні і виявляються прогалини в системі. Пріоритетом для забезпечення надійності та прийнятності рекомендацій є вирішення питань, пов'язаних з конфліктами інтересів.

Також читайте: ВООЗ цього тижня поставить Україні тести для виявлення "дельта"-штаму, - Ляшко

Зазначається, що створення відповідної системи вимагатиме інвестицій.

"Міністерство охорони здоров'я України має дуже амбітний план оновлення за короткий час величезної кількості клінічних протоколів для пріоритетних станів", - додали в міністерстві.