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Новини Коронавірус і карантин
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Запис на вакцинацію від коронавірусу через "Дію" більше не потрібен, - онлайнсервіс держпослуг

Запис на вакцинацію від коронавірусу через

Для того, щоб вакцинуватися від коронавірусу в Україні, більше не потрібно реєструватися через портал "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал сервісу "Дія".

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть усі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - випливає з повідомлення.

"Отже, запис через "Дію" більше не потрібен", - уточнюється далі.

Також наголошують, що протягом всього часу через "Дію" записалися на вакцинацію 698 000 українців, із яких понад 40% уже вакциновані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відзавтра стартує 5-й етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення зможуть всі охочі, - Ляшко. ВIДЕО

вакцина (4419) карантин (18172) Дія (1141) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А она вообще работала???? Нужна была? Как и всё придуманное зелёными дебилами. Зарегистрировался еще по началу, ни кой х@й даже не пикнул
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20.07.2021 12:10 Відповісти
+2
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20.07.2021 13:08 Відповісти
говорят, будут раздавать по 500грн. за вакцинацию и кулек гречки, чи сахара, - не расслышал, бабка в трамвае с кем-то по телефону варнякала
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20.07.2021 12:12 Відповісти
Записався , а для чого записався - ніпанятно . Так і не скористався . Ніхто нічого не пропонував . Тепер вирішив не спішити . Почекаю завершення суматохи і чекатиму пфайзер чи модерна . Може це й на краще , що всяку чухню не колов собі .
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20.07.2021 12:12 Відповісти
Цей розводняк потрібен був щоб отримати персональні данні 698 тис. громадян. На жаль і я піддався. Ніякої черги на вакцинування у цій дії не було. Як зареєструвався на початку березня - тиша. Профанація.
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20.07.2021 12:15 Відповісти
Зареєструвався в дії на початку червня. Ніяких дій від дії! Інститути влади перетворились на генератори брехні. Дурням подобається, людям - ні.
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20.07.2021 12:27 Відповісти
Имитация кипучей деятельности закончена.
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20.07.2021 12:31 Відповісти
Смешно. Та до жопы сия Дія. Толку от неё? Один хрен не работает.
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20.07.2021 12:45 Відповісти
 
 