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Запис на вакцинацію від коронавірусу через "Дію" більше не потрібен, - онлайнсервіс держпослуг
Для того, щоб вакцинуватися від коронавірусу в Україні, більше не потрібно реєструватися через портал "Дія".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал сервісу "Дія".
"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Починається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть усі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - випливає з повідомлення.
"Отже, запис через "Дію" більше не потрібен", - уточнюється далі.
Також наголошують, що протягом всього часу через "Дію" записалися на вакцинацію 698 000 українців, із яких понад 40% уже вакциновані.
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Игорь Юрьевич #439278
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