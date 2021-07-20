Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент. ФОТО
У Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна. Вона вже майже випала, але поліцейські змогли схопити її за ногу в останній момент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Поліцейські отримали виклик на вулицю Бориспільську. Перехожі почули, як жінка кричить у квартирі, і подзвонили в поліцію.
На виклик прибули відразу два екіпажі патрульних - Анастасія Семененко, Дмитро Дудніков, Роман Широкань і Самусева Арміне. Коли інспектори зайшли в зазначену квартиру на 3-му поверсі, то побачили жінку, яка сиділа у відкритому вікні, звісивши ноги вниз.
Повідомляється, що жінка поводилася нервово і погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться. Якоїсь миті жінка нахилилася вперед і випала. Патрульні відреагували миттєво і в останній момент встигли схопити її за ногу.
"Жінка пручалася, і тримати її ставало все важче. На допомогу поліцейським прийшли небайдужі громадяни. Всі разом вони тримали жінку до приїзду рятувальників, які за допомогою драбини та мотузки затягнули громадянку назад у квартиру. Її госпіталізували в спеціалізований медзаклад", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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"увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз".
"Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу."
Красиві полісмени!
Там місцеві жартівники прорили наскрізь всю планету, і влаштували таким чином безкінечний атракціон-гойдалку, стрибаючи у наскрізьпланетну штольню. )))