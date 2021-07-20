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Новини Будні поліції
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Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент. ФОТО

У Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна. Вона вже майже випала, але поліцейські змогли схопити її за ногу в останній момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Поліцейські отримали виклик на вулицю Бориспільську. Перехожі почули, як жінка кричить у квартирі, і подзвонили в поліцію.

На виклик прибули відразу два екіпажі патрульних - Анастасія Семененко, Дмитро Дудніков, Роман Широкань і Самусева Арміне. Коли інспектори зайшли в зазначену квартиру на 3-му поверсі, то побачили жінку, яка сиділа у відкритому вікні, звісивши ноги вниз.

Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент 01
Фото: МВС/Telegram

Повідомляється, що жінка поводилася нервово і погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться. Якоїсь миті жінка нахилилася вперед і випала. Патрульні відреагували миттєво і в останній момент встигли схопити її за ногу.

"Жінка пручалася, і тримати її ставало все важче. На допомогу поліцейським прийшли небайдужі громадяни. Всі разом вони тримали жінку до приїзду рятувальників, які за допомогою драбини та мотузки затягнули громадянку назад у квартиру. Її госпіталізували в спеціалізований медзаклад", - сказано в повідомленні.

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Київ (19643) МВС (3511) самогубство (645) порятунок (119) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+15
це одні з останніх справжніх патрульних ! бо інші мало відрізняються від ментів 90-х, 2000-х дякую за роботу !
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20.07.2021 12:01 Відповісти
+7
Молодцы!
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20.07.2021 11:59 Відповісти
+5
хм... а как это вообще возможно?
"увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз".

"Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу."
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20.07.2021 12:32 Відповісти
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Молодцы!
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20.07.2021 11:59 Відповісти
це одні з останніх справжніх патрульних ! бо інші мало відрізняються від ментів 90-х, 2000-х дякую за роботу !
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20.07.2021 12:01 Відповісти
где фото подвига?
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20.07.2021 12:10 Відповісти
и не говори. ни одного селфи на фоне происходящего нету...
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20.07.2021 12:52 Відповісти
С третьего этажа не самоубиваются, как правило. Да и по действиям видно, что не особо и пыталась. Женщина просто хотела дать знак, что ей нужна психологическая помощь, но, к сожалению, в бывшем СССР иногда проще сделать так, как она сделала нежели просто обратиться к нужному врачу
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20.07.2021 12:20 Відповісти
судя по фото, ловили за-ногу все четверо в восемь рук.
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20.07.2021 12:29 Відповісти
хм... а как это вообще возможно?
"увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз".

"Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу."
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20.07.2021 12:32 Відповісти
Может она в комнату свесила ноги?)
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20.07.2021 13:01 Відповісти
И поедт на дурку.
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20.07.2021 12:36 Відповісти
Молодці!!!
Красиві полісмени!
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20.07.2021 12:40 Відповісти
А чого нинішнєє пАкАлєніє нє сХВоткало мАмЄнт? Зара ж тільки шо сходу в карман і за телеХВон, а якщо поталанить ще й на ХВоні проісходяШШєВо так то вАААЩе супЄр...
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20.07.2021 12:48 Відповісти
Чи всі отупіли? Уявіть собі, як можна впіймати за ногу стрибнувшу з вікна людину? При чому патрульнІ (що, всі?) відреагували миттєво ( ) і впіймалИ (що, усі???) за ногУ. ******** мєнтовська показуха сягає рівня ідіотизму. А, може, то вони НАС мають за ідіотів?
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20.07.2021 12:58 Відповісти
А зачем? Каждый в праве распорядится своей жизнью как пожелает, только не надо брать в больницу и лечить тех, кто добровольно решил покончить с собой, но не получилось, соцпосрбие им тоже не давать!
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20.07.2021 13:39 Відповісти
Вы пишите бред..сколько детей когда то Коротича попросили поговорить с дальним родственником(мальчик выжил,после прыжка с крыши)..ну о чем говорить?спросил,что он думал...юноша ответил,что какой он дурак,но н уже летел....
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20.07.2021 14:32 Відповісти
нет, я пишу не бред, а научно и генетически обосноваггый факт, такой генофонд человеческой популяции не просто обуза, но и опасность развития его существования!
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20.07.2021 14:38 Відповісти
Їі треба було відправити на Планету Веселих Самогубців із "Зоряних мандрів капітана Небрехи".
Там місцеві жартівники прорили наскрізь всю планету, і влаштували таким чином безкінечний атракціон-гойдалку, стрибаючи у наскрізьпланетну штольню. )))

Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент - Цензор.НЕТ 9846
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20.07.2021 18:16 Відповісти
НОГУ ОТОРВАЛИ.. НО ВРАЧИ ПРИШЬЮТ...
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20.07.2021 13:55 Відповісти
В псіхушку забрали
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20.07.2021 15:57 Відповісти
ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ !!!
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22.11.2021 15:34 Відповісти
 
 