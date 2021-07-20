Жінка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна в Києві: патрульні зловили її за ногу в останній момент. ФОТО

У Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна. Вона вже майже випала, але поліцейські змогли схопити її за ногу в останній момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Поліцейські отримали виклик на вулицю Бориспільську. Перехожі почули, як жінка кричить у квартирі, і подзвонили в поліцію.

На виклик прибули відразу два екіпажі патрульних - Анастасія Семененко, Дмитро Дудніков, Роман Широкань і Самусева Арміне. Коли інспектори зайшли в зазначену квартиру на 3-му поверсі, то побачили жінку, яка сиділа у відкритому вікні, звісивши ноги вниз.



Фото: МВС/Telegram

Повідомляється, що жінка поводилася нервово і погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться. Якоїсь миті жінка нахилилася вперед і випала. Патрульні відреагували миттєво і в останній момент встигли схопити її за ногу.

"Жінка пручалася, і тримати її ставало все важче. На допомогу поліцейським прийшли небайдужі громадяни. Всі разом вони тримали жінку до приїзду рятувальників, які за допомогою драбини та мотузки затягнули громадянку назад у квартиру. Її госпіталізували в спеціалізований медзаклад", - сказано в повідомленні.

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