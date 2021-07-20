Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися"

Ефективне використання трудового потенціалу та повернення з-за кордону трудових мігрантів є питанням національної безпеки і суб'єктності держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ході форуму "Україна 30. Трудові ресурси" заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, точна кількість громадян, які не знайшли себе в Україні і вирушили "шукати щастя" за її межами, підрахувати неможливо. За експертними оцінками, йдеться про 2-3 мільйони українців щорічно.

"Ми лідери - лідери в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном", - підкреслив Любченко.

Віцепрем'єр додав, що завдання держави — якнайшвидше створити умови для того, щоб переважна більшість наших співвітчизників, котрі свого часу поїхали на заробітки за кордон, повернулись додому.

"Фразу "хочу виїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися", - процитував Любченко передвиборну програму Президента України і навів дані статистики.

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"Торік, за даними Реєстру фізичних осіб - платників податків, 11,3 млн громадян отримували офіційну заробітну плату. Майже 11 млн зовсім не мали офіційного доходу. Плюс маємо понад 11 млн пенсіонерів, розмір чиїх виплат залежить від тих, хто працює легально. Тобто, за рахунок одного офіційно працюючого держава утримує двох непрацюючих. І всі ці категорії громадян однаковою мірою користуються супільними благами: медичною допомогою, освітою, інфраструктурою, пільгами та субсидіями", - наголосив Любченко

За його словами, тіньовий фонд оплати праці в Україні становить майже пів трильйони гривень на рік.