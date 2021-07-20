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Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися"

Любченко про міграцію українців: Фразу

Ефективне використання трудового потенціалу та повернення з-за кордону трудових мігрантів є питанням національної безпеки і суб'єктності держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ході форуму "Україна 30. Трудові ресурси" заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, точна кількість громадян, які не знайшли себе в Україні і вирушили "шукати щастя" за її межами, підрахувати неможливо. За експертними оцінками, йдеться про 2-3 мільйони українців щорічно.

"Ми лідери - лідери в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном", - підкреслив Любченко.

Віцепрем'єр додав, що завдання держави — якнайшвидше створити умови для того, щоб переважна більшість наших співвітчизників, котрі свого часу поїхали на заробітки за кордон, повернулись додому.

"Фразу "хочу виїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися", - процитував Любченко передвиборну програму Президента України і навів дані статистики.

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"Торік, за даними Реєстру фізичних осіб - платників податків, 11,3 млн громадян отримували офіційну заробітну плату. Майже 11 млн зовсім не мали офіційного доходу. Плюс маємо понад 11 млн пенсіонерів, розмір чиїх виплат залежить від тих, хто працює легально. Тобто, за рахунок одного офіційно працюючого держава утримує двох непрацюючих. І всі ці категорії громадян однаковою мірою користуються супільними благами: медичною допомогою, освітою, інфраструктурою, пільгами та субсидіями", - наголосив Любченко

За його словами, тіньовий фонд оплати праці в Україні становить майже пів трильйони гривень на рік.

Автор: 

трудова міграція (453) міграція (373) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+24
Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться" - Цензор.НЕТ 4737
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20.07.2021 12:00 Відповісти
+17
Пустые разговоры. Они уезжают из-за низких зарплат и тотальной деиндустриализации. Что конкретно сделано что бы это прекратилось?
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20.07.2021 12:00 Відповісти
+13
Белые зарплаты будут в 2 раза ниже черных, и заробитчан станет в 2 раза больше. Нужно снижать налоги на труд и заново индустриализировать страну.
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20.07.2021 12:01 Відповісти
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"Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться" - в такому разі требу щоб фраза "хачу уєхать на Расєю і паскарєє" звучала з вуст ЗЄлєшобли. Інакше нічого не вийде.
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20.07.2021 11:57 Відповісти
- Я снова хочу в Париж!
- А что ты уже там был?
- Нет! Я уже хотел!
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20.07.2021 17:33 Відповісти
Точно никто не захочет вернуться пока не начнут платить белые зарплаты, сеть аптек подорожник платит черные зарплаты, 5 тысяч официальная часть а другая часть на карту ПриватБанка, журналистам пишешь, на цензор.нет писали, что помогите осветить предоставим факты что данная компания уходит от налогов в период войны когда страна последнее армии отдает, но всем пофиг. Работники данной компании должны дальше работать в тени и обрекать себя на нищенскую пенсию
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20.07.2021 11:59 Відповісти
А шо только они?)
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20.07.2021 12:01 Відповісти
Белые зарплаты будут в 2 раза ниже черных, и заробитчан станет в 2 раза больше. Нужно снижать налоги на труд и заново индустриализировать страну.
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20.07.2021 12:01 Відповісти
Ага, и как себе ты это представляешь? Построить еще десяток запорожсталей, выкопать три десятка шахт и еще возвести 20-30 днепрогесов, а налоги снизить до 0.1%???Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися" - Цензор.НЕТ 6794
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20.07.2021 15:24 Відповісти
Міністр казав, що у 2024 році мінімалка стане аж 7700 гривень. І це стане кінцем епохи бідності для всіх хто отримує мінімалку. І навіщо від таких грошей кудись бігти?
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20.07.2021 12:34 Відповісти
ану, зараз спробую замінити хочу поїхати працювати хоч і 6 днів на неділю за 37 000 грн або залишитися на свої 13000 грн на сімю з з 3х осіб.... щось не виходить....
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20.07.2021 11:59 Відповісти
Так словами а не делами поднимают оклад
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20.07.2021 12:50 Відповісти
Пустые разговоры. Они уезжают из-за низких зарплат и тотальной деиндустриализации. Что конкретно сделано что бы это прекратилось?
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20.07.2021 12:00 Відповісти
Шо собираетесь Охметова раскулачить?)))
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20.07.2021 12:00 Відповісти
Любченко о миграции украинцев: Фразу "хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться" - Цензор.НЕТ 4737
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20.07.2021 12:00 Відповісти
Возращаться начнут не ранее как лет через 10 после импичмента Зеленскому.
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20.07.2021 12:01 Відповісти
Ню-ню....
Вернеш ти їх. Коли в тій самій Польщі молода сім'я може взяти квартиру в іпотеку на нормальних умовах і заробляти достатньо коштів для гідного життя. А що на Україні? Промисловість зруйнували - перспектив ніяких. Чим ти їх заманиш щоб повернути?
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20.07.2021 12:03 Відповісти
Жизнь всё расставит, и невидимая рука рынка наведёт порядок. В Украине всё хорошо. Страна начинает жить по средствам. Количество работоспособного населения будет соответствовать количеству рабочих мест. Добровольно уехавшие (кстати не самые лучшие специалисты) снижают конкуренцию на рынке труда. Оставшимся будут платить достойную зарплату.
В средние века лишние люди осваивали Сибирь и открывали Новый Свет.
В Англии сокращение населения, поляк на работы в Англию, украинец на его место. Оставшимся больше будет. Пусть едут.
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20.07.2021 12:24 Відповісти
им зюзя-на-рояле мурку забабацаетЪ
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20.07.2021 13:06 Відповісти
Пока власть под колпаком у олигархов, ничего у вас не выйдет.
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20.07.2021 12:04 Відповісти
а так во всем мире - чеболи в Ю.Корее и дзайбацу в Японии - вот это и называется азиатское чудо - а у нас все ищут врагов народа - так ведь легче ,чем реально шо то делать
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20.07.2021 12:21 Відповісти
Где то эту хрень перед выборами мы уже слышали, как успехи за два года, много вернулось?
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20.07.2021 12:04 Відповісти
Для начала возвращения, Зеля должен уехать в Ростов.
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20.07.2021 12:05 Відповісти
В тюрьму с конфискацией
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20.07.2021 13:31 Відповісти
Мавзолейцы разорили дохлый Ссср до нитки,забрав даже вклады в Сберкассах на сумму 2 триллиона долларов в пересчете на сегодняшний день...,а все эти газо-нефтепроводы и прочее барахло дохляка ССРа прихватизировал ФСБ РАБссии типа кооператив Озеро...,хитромудрые Мавзолейные Хмыри все рассчитали до миллиметра,крысы позорные....,Бог говорят честный Мужик,заберет обратно до нитки... и останецца Мацковия голая босая и неумытая на болотах Мокшанских.
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20.07.2021 12:06 Відповісти
Полная национализация всего, что должно принадлежать народу, а не олигархам, после этого возможно жизнь в Украине улучшится, и люди перестанут на заработки ездить.
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20.07.2021 12:10 Відповісти
Украинцы не дураки, сами о себе позаботятся. Спасайте Рината.
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20.07.2021 12:10 Відповісти
а много ли чиновников, министров, судей-прокуроров, депутан уехали за кордон работать (не жить-отдыхать) а работать ???
потому как им и здесь не плохо живется-можется с зарплатами от 100 000 грн и до бесконечных 1 500 000 - 2 500 000 грн в месяц...(и это без премий))))
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20.07.2021 12:12 Відповісти
В этом их слабое место. Они всесильны, но только в пределах своей территории. За бугром они никто, поскольку там у них нет коррупционных источников дохода, а денежный запас не вечен. Тем более, что они любят пожить на широкую ногу и быстро растратят все, что натырили дома.
Это похоже на российское дворянство, когда после революции большевики их выгнали за бугор, графини работали посудомойками в ресторанах а князья - швейцарами при отелях. Только единицы смогли сберечь свои богатства и выгодно их вложить в какое-то дело. Остальные, избалованные паразитическим образом жизни дома, на новом месте опустились на социальное дно.
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20.07.2021 12:41 Відповісти
Алексей Любченко скажи, какая у тебя зарплата, и какая сейчас в Украине, и ты поймешь, почему люди уезжают.
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20.07.2021 12:18 Відповісти
Я пытаюсь найти работу токарем. Давно правда не работал, но и нет желания, ведь после испытательного срока мне возможно будут платить 12000 грязными. Сижу дома, подработка в интернете+натуральное хозяйство. Что-то нет желания работать за эти деньги. Проще экономить и не работать совем.
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20.07.2021 12:20 Відповісти
Работать надо. Работа превратила обезьяну в человека.
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20.07.2021 14:49 Відповісти
Работай. Я работал 30 лет, оказалось стажа нет. Вот и идите на расейского президента...смайлик фига тут есть?
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20.07.2021 15:42 Відповісти
пока не уроют существующую власть делать в Украине нечего... жить с долбо*бами депутатами, проворовавшейся властью, смотреть как зеленьський мэкает на встрече с Меркель - это что-то...
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20.07.2021 12:21 Відповісти
На деле преложенный тем же Любченко закон №5600, по которому узаканивается налоговый беспредел в стране и увеличиваются налоги во всех секторах экономики, неизбежно приведет к еще большей миграции из Украины трудовых ресурсов. Говорят Любченки одно, а делают совсем другое.
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20.07.2021 12:27 Відповісти
Так это девиз зедебилов,вешать лапшу своему лохторату сватами и 95 аналами,а самим грабить .Причем основательно и сразу миллиардами.
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20.07.2021 12:38 Відповісти
Бггг, ржака, бывший глава налоговой жалуется на то, что плательщики дани бегут из фискального ада, который он сам помогал строить.
Ребята, просто продолжайте повышать налоги, и лет за 10-15 уедут все, кто хоть на что-нибудь способен.
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20.07.2021 12:35 Відповісти
Да, уже один повертач-бджоляр був у 2005 році.
Мій товариш повірив, продав невеликий бізнес в Іспанії і повернувся.
Потім дуже пошкодував і поїхав назад в Іспанію вдруге починати все спочатку.
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20.07.2021 12:51 Відповісти
уезжают навремя, сезонно в основном низкооплачиваемые работники, по причинам очевидным - низкая зп в украине, любое трудоустройство требует визит в военкомат. Айтишники начали паковать чемоданы навсегда - тоже по многим причинам - от того что государство с олигратом начали залазить к ним в карман, и ограничивать развитие отрасли своим "регулированием" с помощью диясити.
У руля страны ментально подростки и гопники.
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20.07.2021 12:59 Відповісти
вы суки этих людей грабите уже четверть века при чём не то что не одна тварь не села а прос
то убивают тех кто этому оказывает серьёзное сопротивление и... даже убивают тоже безнака
занно потому что если уж некуда деваться сажают стрелочников-исполнителей.... про брилли
антового прокурора помним??? а мы вот помним.... иди побегай по фонтанам шаурмист куев.
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20.07.2021 13:03 Відповісти
Я вот рассматриваю страну для нового переезда, но Украины в списке нет. Разве что в Львовскую Народну Республику переехал бы может А то Киев черты какие-то захватили
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20.07.2021 13:08 Відповісти
Небось пороховатник...вас от кацапов не отличить, и те и эти все норовят Украину на республики разделить. Модераторы где вы...ау! Тут один мчудак Украину делит...
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20.07.2021 15:45 Відповісти
Экологически чистый транспорт велосипед и Тесла электрик Илана Маска сожрут Угле-газо-нефтекоролей и будет крысам засирающим АТМОСФЕРу дерьмом всемирное счастье,а паровые движки 19 века вновь вернутся на скороростные дороги Европы и Омерики...
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20.07.2021 13:16 Відповісти
Этому кадру пора перестать бухать и нюхать что-попало.
1. ЧАСТНАЯ собственность НЕ гарантирована
2. Ворье-жулье, убийцы - отпускаються или условные сроки. Нахрена работать? когда любая мразь укравшая то что ты заработал потом и кровью может украсть и ему за это НИЧЕГО не будет
3. Ипотеки НЕТ (7% на новое это не ипотека)
4. Что будет с курсом через квартал - никому не известно.

Возвращаться КУДА?
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20.07.2021 14:00 Відповісти
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20.07.2021 14:00 Відповісти
Повернутись куди?В цирк,де шимпанЗЕ у головній ролі?Краще на чужбині,ніж в такій краіні.Доки буде така влада,люди будуть іхати за кордон.
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20.07.2021 14:01 Відповісти
А хто таку владу вибрав???
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20.07.2021 14:30 Відповісти
Замена фразы с "хочу уехать" на "хочу вернуться"-прямой путь в дурку.
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20.07.2021 14:47 Відповісти
Бубочка еще год назад подымал эту проблему.......
Что сделано?
Судя по нововведениям в налоговой - зеля и его цирк наоборот стремится что бы все выехали!
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20.07.2021 15:13 Відповісти
Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися" - Цензор.НЕТ 6783
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20.07.2021 15:39 Відповісти
нe та фраза. тi хто поiхав - нe повeрнуться. Фраза повинна bути: нeмає зачим iхати. i дома доbрe
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20.07.2021 15:44 Відповісти
Блажен , кТо в е р у е т -
легко ему на свете.
С К О Р О ВСЕ украинские успешные предприниматели воспользуются услугами израильского паспорта ... и чартерами .
Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися" - Цензор.НЕТ 4887
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20.07.2021 16:00 Відповісти
Дичаший трєш!!!
В государстве 30 лет идет "Великє Будівництво" при котором не построено ни одной государственной фабрики, предприятия, завода, но усиленно "строятся" дороги чья общая стоимость достигает нескольких триллионов долларов, при этом все еле дышащие производители, средний и малый бизнес обложены налогами и податями которые с"барского плеча" установлены еще Николаем Азаровым в его знаменитом творении "Налоговый Кодекс Украины" (кстати, даже по его "закону" НДС с 01.01.2015 должен был быть 17%, но шоколадный Петя решил что это "низзя" и ввел допсбор на зарплату, на 5 месяцев, называя это "военный сбор", который все платят уже 7 лет), а эти "просто так", не снижая налогов, не отменяя остопистевший НДС, не приводя к разумному "налогу с оборота" наитупейший в мире налог на прибыль хотят возврата уехавших?!
Зеленые утырки, во главе с вашим фриком!, как говорил знаменитый герой "Бриллиантовой руки" - Лелик: " шо б вы жили на одну зарплату!"
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20.07.2021 17:22 Відповісти
 
 