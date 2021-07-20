Любченко про міграцію українців: Фразу "хочу поїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися"
Ефективне використання трудового потенціалу та повернення з-за кордону трудових мігрантів є питанням національної безпеки і суб'єктності держави.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ході форуму "Україна 30. Трудові ресурси" заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.
За його словами, точна кількість громадян, які не знайшли себе в Україні і вирушили "шукати щастя" за її межами, підрахувати неможливо. За експертними оцінками, йдеться про 2-3 мільйони українців щорічно.
"Ми лідери - лідери в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном", - підкреслив Любченко.
Віцепрем'єр додав, що завдання держави — якнайшвидше створити умови для того, щоб переважна більшість наших співвітчизників, котрі свого часу поїхали на заробітки за кордон, повернулись додому.
"Фразу "хочу виїхати" ми повинні замінити на "хочу повернутися", - процитував Любченко передвиборну програму Президента України і навів дані статистики.
"Торік, за даними Реєстру фізичних осіб - платників податків, 11,3 млн громадян отримували офіційну заробітну плату. Майже 11 млн зовсім не мали офіційного доходу. Плюс маємо понад 11 млн пенсіонерів, розмір чиїх виплат залежить від тих, хто працює легально. Тобто, за рахунок одного офіційно працюючого держава утримує двох непрацюючих. І всі ці категорії громадян однаковою мірою користуються супільними благами: медичною допомогою, освітою, інфраструктурою, пільгами та субсидіями", - наголосив Любченко
За його словами, тіньовий фонд оплати праці в Україні становить майже пів трильйони гривень на рік.
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- А что ты уже там был?
- Нет! Я уже хотел!
Вернеш ти їх. Коли в тій самій Польщі молода сім'я може взяти квартиру в іпотеку на нормальних умовах і заробляти достатньо коштів для гідного життя. А що на Україні? Промисловість зруйнували - перспектив ніяких. Чим ти їх заманиш щоб повернути?
В средние века лишние люди осваивали Сибирь и открывали Новый Свет.
В Англии сокращение населения, поляк на работы в Англию, украинец на его место. Оставшимся больше будет. Пусть едут.
потому как им и здесь не плохо живется-можется с зарплатами от 100 000 грн и до бесконечных 1 500 000 - 2 500 000 грн в месяц...(и это без премий))))
Это похоже на российское дворянство, когда после революции большевики их выгнали за бугор, графини работали посудомойками в ресторанах а князья - швейцарами при отелях. Только единицы смогли сберечь свои богатства и выгодно их вложить в какое-то дело. Остальные, избалованные паразитическим образом жизни дома, на новом месте опустились на социальное дно.
Ребята, просто продолжайте повышать налоги, и лет за 10-15 уедут все, кто хоть на что-нибудь способен.
Мій товариш повірив, продав невеликий бізнес в Іспанії і повернувся.
Потім дуже пошкодував і поїхав назад в Іспанію вдруге починати все спочатку.
У руля страны ментально подростки и гопники.
то убивают тех кто этому оказывает серьёзное сопротивление и... даже убивают тоже безнака
занно потому что если уж некуда деваться сажают стрелочников-исполнителей.... про брилли
антового прокурора помним??? а мы вот помним.... иди побегай по фонтанам шаурмист куев.
1. ЧАСТНАЯ собственность НЕ гарантирована
2. Ворье-жулье, убийцы - отпускаються или условные сроки. Нахрена работать? когда любая мразь укравшая то что ты заработал потом и кровью может украсть и ему за это НИЧЕГО не будет
3. Ипотеки НЕТ (7% на новое это не ипотека)
4. Что будет с курсом через квартал - никому не известно.
Возвращаться КУДА?
Что сделано?
Судя по нововведениям в налоговой - зеля и его цирк наоборот стремится что бы все выехали!
легко ему на свете.
С К О Р О ВСЕ украинские успешные предприниматели воспользуются услугами израильского паспорта ... и чартерами .
В государстве 30 лет идет "Великє Будівництво" при котором не построено ни одной государственной фабрики, предприятия, завода, но усиленно "строятся" дороги чья общая стоимость достигает нескольких триллионов долларов, при этом все еле дышащие производители, средний и малый бизнес обложены налогами и податями которые с"барского плеча" установлены еще Николаем Азаровым в его знаменитом творении "Налоговый Кодекс Украины" (кстати, даже по его "закону" НДС с 01.01.2015 должен был быть 17%, но шоколадный Петя решил что это "низзя" и ввел допсбор на зарплату, на 5 месяцев, называя это "военный сбор", который все платят уже 7 лет), а эти "просто так", не снижая налогов, не отменяя остопистевший НДС, не приводя к разумному "налогу с оборота" наитупейший в мире налог на прибыль хотят возврата уехавших?!
Зеленые утырки, во главе с вашим фриком!, как говорил знаменитый герой "Бриллиантовой руки" - Лелик: " шо б вы жили на одну зарплату!"