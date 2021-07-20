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Не допустити колапсу судової влади, - ВРП закликала Раду переглянути ключові позиції нового закону

Не допустити колапсу судової влади, - ВРП закликала Раду переглянути ключові позиції нового закону

Вища рада правосуддя (ВРП) закликає народних депутатів переглянути ключові питання законопроєкту №5068 про реформу ВРП у частині ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зверненні, оприлюдненому на офіційному сайті ВРП.

"Вища рада правосуддя вкотре звертає увагу народних депутатів України, президента України на необхідність доопрацювання законопроєкту №5068 для недопущення конституційної кризи і колапсу судової влади" - йдеться в тексті документа.

ВРП нагадує, що 20 липня Верховна Рада збирається на позачергове засідання, і до порядку денного включені, в тому числі, питання про скасування рішення про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту закону №5068 (про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП).

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"Запропоновані законопроєктом №5068 зміни, які дехто називає "судовою реформою", жодним чином не вирішують поточних проблем і тим більше не мають на меті концептуальні зміни. Законопроєкт надає функцію здійснення тотального контролю міжнародників експертам, які будуть діяти всупереч Конституції України і виконувати функцію з "очищення" ВРП від діючих членів і таким чином узурпувати судову владу в країні", - йдеться в тексті звернення.

У ВРП переконані, що така реформа "приречена на провал і призведе до безповоротної втрати довіри громадян до влади в Україні, перш за все судової".

У своєму зверненні ВРП висловлює сподівання на формування ВРП і Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС) на принципах Конституції, законів України та міжнародного права.

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Аргументуючи свою позицію, ВРП звертає увагу на неконституційність норм законопроєкту. Так, зокрема, ідеться про надання права вето при призначенні членів ВРП раді доброчесності, які не мають статусу органу держвлади.

"Законодавством України передбачені всі необхідні механізми і процедури для перевірки відповідності членів ВРП критеріям професійної етики і чеснот. Створення органу, який не має під собою конституційної основи, реформування судової влади свідомо неправовим антиконституційним способом прирікає реформу на провал", - йдеться в зверненні.

Також ВРП зазначає, що законопроєкт не відповідає зобов'язанням України перед МВФ: "Вимогою було реформування ВРП, а не передача всієї влади міжнародникам шляхом нехтування Конституцією, незалежністю і державним суверенітетом".

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Крім того, ВРП звертає увагу на те, що норми законопроєкту перекладають відповідальність за реформу на іноземців.

"Міжнародні експерти при всій повноті влади, якою їх наділяє законопроєкт № 5068, не несуть ніякої відповідальності за прийняті рішення", - йдеться в зверненні.

ВРП підкреслює і той факт, що органи судової влади і суддівське співтовариство не підтримали законопроєкт. "Це може призвести до тотального опору, оскільки при реформуванні судової гілки влади голос суддівського співтовариства повинен бути вирішальним і врахованим у першу чергу", - переконані у ВРП.

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У зверненні також зазначається, що при реформуванні ВРП ключовим повинен бути голос суб'єктів призначення - представників суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, Верховної Ради України та президента країни.

"Блокування роботи ВРП призведе до колапсу судової влади", - йдеться також у зверненні.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада прийняла закон №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя". За закон проголосували 259 депутатів.

законопроєкт (3621) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+18
Конечно для ВСП такая система, где их выбирают международные эксперты не подходит . Международные антикоррупционные эксперты ведь деньги не берут, а на знания и добропорядочность смотрят . А порядочных и толковых в сегодняшнем ВСП вообще нет.
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20.07.2021 12:07 Відповісти
+18
Опять "внешнее управление"?... Где-то мы все это уже слышали. Разворотили кубло называется, мафия в мантиях засуетилась, забегала. Хотя недо-депутаты ещё те борцуны с коррупцией, но наши "судьи" даже иностранных партнёров в состояние шока вводят, да и граждане Украины хоть раз сталкивавшиеся с этой кодлой, прекрасно понимают цену этим истерикам : от бабла отрывают, от святого
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20.07.2021 12:08 Відповісти
+14
.уки, заворушились!
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20.07.2021 12:07 Відповісти
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.уки, заворушились!
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20.07.2021 12:07 Відповісти
Конечно для ВСП такая система, где их выбирают международные эксперты не подходит . Международные антикоррупционные эксперты ведь деньги не берут, а на знания и добропорядочность смотрят . А порядочных и толковых в сегодняшнем ВСП вообще нет.
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20.07.2021 12:07 Відповісти
Они боятся потерять то, что давно уже потеряно - доверие населения и все эти басни поют только с одной целью - остаться у кормушки и дальше изображать из себя девственницу в борделе.
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20.07.2021 13:49 Відповісти
"Законопроект предоставляет функцию осуществления тотального контроля международникам экспертам, которые будут действовать вопреки Конституции Украины и выполнять функцию по "очищению" ВСП от действующих членов и таким образом узурпировать судебную власть в стране", - говорится в тексте обращения."

Ох і підгорає у ВРП. Але потрібно все називати своїми іменами. Потрібно говорити що їх від корита відривають...
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20.07.2021 12:08 Відповісти
Опять "внешнее управление"?... Где-то мы все это уже слышали. Разворотили кубло называется, мафия в мантиях засуетилась, забегала. Хотя недо-депутаты ещё те борцуны с коррупцией, но наши "судьи" даже иностранных партнёров в состояние шока вводят, да и граждане Украины хоть раз сталкивавшиеся с этой кодлой, прекрасно понимают цену этим истерикам : от бабла отрывают, от святого
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20.07.2021 12:08 Відповісти
коррупционное судейско-мафиозное кодло изволит тревожиться..
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20.07.2021 12:14 Відповісти
Суддям не подобається Комісія з доброчесності, де право вето мають представники міжнародних рганіщацій! 🤣 Доброчесності, Карл!!! Це ж явка з повною! Непряче зізнання у власній недоброчесності! 😊
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20.07.2021 12:18 Відповісти
Судебная круговая порука и судебная мафия в лице ВСП пытается еще командовать и ВР Украины! Надо было просто судить по закону в интересах Украины и украинского народа, а не в интересах кровавой мафии и внешнего врага и не пришлось бы ВР и президенту всем этим заниматься. Хотелось бы спросить ВСП почему все "судьи", выносившие неправосудные возмутительные решения в пользу мафии и внешнего врага (РФ) до сих пор работают судьями?
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20.07.2021 12:19 Відповісти
"мантійські рицарі" зараз вернуться до Конституційного Суду із заявою про протизаконне позбавлення їх львіної долі в розподілі так званої маржі. Хоча для справедливості необхідно розширити ці повноваження і на акдвкатів і на прокурорів -учасників судового процесу.
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20.07.2021 12:24 Відповісти
Что начало подгорать в одном месте? Международные эксперты это не наши взяточники. Раскопают всю подноготную и какие решения принимал каждый судья.
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20.07.2021 12:25 Відповісти
А те, що зараз із так званою судовою системою - це не колапс?
Та якби усіх нинішніх суддів взагалі в момент не стало, то суспільство тільки б виграло.
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20.07.2021 12:46 Відповісти
Суспільство - так. А Держава?
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20.07.2021 13:08 Відповісти
та ні, і суспільство би програло.
Закон має діяти, нехай навіть він і поганий чи недолугий. Закон завжди можна змінити. Важче прийняти новий.
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20.07.2021 13:25 Відповісти
Держава у тому вигляді, який вона має зараз, - це ворог суспільства.
Тому ворог, звичайно, програв би.
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20.07.2021 14:58 Відповісти
Для начала все кто подписал данное обращение должны быть уволены. Это значит они не согласны с теми принципами которые декларируются этим законом.
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20.07.2021 13:28 Відповісти
Треба ж яка неприємність. Корумповану суддівському кодлу не дають себе переобирати та оголошувати найдоброчеснішими.
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20.07.2021 13:30 Відповісти
це той самий склад ВРП, зі складу якого вовчим судом ОАСК в березні 2019-го були виведені судді, які були призначенні спецкомісією з-за участі громадської ради доброчесності.
Що вже хотіти від таких "членів", якщо їх склад призначатиметься міжнародними експертами? Так вони попросту не ввійдуть до складу і елементарно втратять роботу!
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20.07.2021 13:30 Відповісти
Не допустити колапсу судової влади, - ВРП закликала Раду переглянути ключові позиції нового закону - Цензор.НЕТ 5764
Бездонної бочки водою не наповниш.
Як і кишені бандита судді -перевертня.
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20.07.2021 13:40 Відповісти
Главное - не допустить международных экспертов !!!
Далой внешнее управление, свои судди сами всё порешают!
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20.07.2021 14:03 Відповісти
Посміявся а ні просто 😆Поржав😆
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20.07.2021 15:30 Відповісти
О, зашуршало тараканье. Раньше своих только назначали, а теперь можно оказаться на улице
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20.07.2021 15:50 Відповісти
 
 