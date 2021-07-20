Не допустити колапсу судової влади, - ВРП закликала Раду переглянути ключові позиції нового закону

Вища рада правосуддя (ВРП) закликає народних депутатів переглянути ключові питання законопроєкту №5068 про реформу ВРП у частині ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в зверненні, оприлюдненому на офіційному сайті ВРП.

"Вища рада правосуддя вкотре звертає увагу народних депутатів України, президента України на необхідність доопрацювання законопроєкту №5068 для недопущення конституційної кризи і колапсу судової влади" - йдеться в тексті документа.

ВРП нагадує, що 20 липня Верховна Рада збирається на позачергове засідання, і до порядку денного включені, в тому числі, питання про скасування рішення про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту закону №5068 (про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП).

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"Запропоновані законопроєктом №5068 зміни, які дехто називає "судовою реформою", жодним чином не вирішують поточних проблем і тим більше не мають на меті концептуальні зміни. Законопроєкт надає функцію здійснення тотального контролю міжнародників експертам, які будуть діяти всупереч Конституції України і виконувати функцію з "очищення" ВРП від діючих членів і таким чином узурпувати судову владу в країні", - йдеться в тексті звернення.

У ВРП переконані, що така реформа "приречена на провал і призведе до безповоротної втрати довіри громадян до влади в Україні, перш за все судової".

У своєму зверненні ВРП висловлює сподівання на формування ВРП і Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС) на принципах Конституції, законів України та міжнародного права.

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Аргументуючи свою позицію, ВРП звертає увагу на неконституційність норм законопроєкту. Так, зокрема, ідеться про надання права вето при призначенні членів ВРП раді доброчесності, які не мають статусу органу держвлади.

"Законодавством України передбачені всі необхідні механізми і процедури для перевірки відповідності членів ВРП критеріям професійної етики і чеснот. Створення органу, який не має під собою конституційної основи, реформування судової влади свідомо неправовим антиконституційним способом прирікає реформу на провал", - йдеться в зверненні.

Також ВРП зазначає, що законопроєкт не відповідає зобов'язанням України перед МВФ: "Вимогою було реформування ВРП, а не передача всієї влади міжнародникам шляхом нехтування Конституцією, незалежністю і державним суверенітетом".

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Крім того, ВРП звертає увагу на те, що норми законопроєкту перекладають відповідальність за реформу на іноземців.

"Міжнародні експерти при всій повноті влади, якою їх наділяє законопроєкт № 5068, не несуть ніякої відповідальності за прийняті рішення", - йдеться в зверненні.

ВРП підкреслює і той факт, що органи судової влади і суддівське співтовариство не підтримали законопроєкт. "Це може призвести до тотального опору, оскільки при реформуванні судової гілки влади голос суддівського співтовариства повинен бути вирішальним і врахованим у першу чергу", - переконані у ВРП.

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У зверненні також зазначається, що при реформуванні ВРП ключовим повинен бути голос суб'єктів призначення - представників суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, Верховної Ради України та президента країни.

"Блокування роботи ВРП призведе до колапсу судової влади", - йдеться також у зверненні.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада прийняла закон №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя". За закон проголосували 259 депутатів.