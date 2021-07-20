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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 стає складнішою: ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, - ВООЗ

Ситуація з COVID-19 стає складнішою: ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, - ВООЗ

Провідний учений Всесвітньої організації охорони здоров'я попередила, що світ все більше віддаляється від завершення пандемії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з пандемією COVID-19 стає складнішою і що світ все більше віддаляється від її завершення. Як повідомляє Голос Америки, таку думку висловила епідеміолог і технічний керівник ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове, передає Цензор.НЕТ.

Вона пояснює це такими факторами як поява нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.

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Керкхове зазначила, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання COVID-19 у світі збільшилася на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.

За словами Керкхове, кількість нових випадків COVID-19 у Європі минулого тижня зросла на 21%, а в західній частині Тихого океану - на 30%.

"Ми перебуваємо в дуже небезпечній ситуації. Вона стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж варто було б на даний момент", - сказала провідний вчений ВООЗ.

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
"Смешение социальных групп"? - Неплохо, неплохо. Пошли новые вводные.
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20.07.2021 12:13 Відповісти
+4
Ситуация как обычным гриппом, и нечего дурить людей и разводить на деньги.
Никто не верит ни в ккую "пандемию" - уймитесь !
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20.07.2021 12:20 Відповісти
+4
Идите ка нахрен со своей эпидемией
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20.07.2021 12:22 Відповісти
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"Смешение социальных групп"? - Неплохо, неплохо. Пошли новые вводные.
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20.07.2021 12:13 Відповісти
Ця пандемія буде вічною-так вигідно соціалістам управляти масами.
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20.07.2021 12:18 Відповісти
Ситуация как обычным гриппом, и нечего дурить людей и разводить на деньги.
Никто не верит ни в ккую "пандемию" - уймитесь !
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20.07.2021 12:20 Відповісти
Да - у вас на лаптестане по 800 жмуров в день. Обычный грипп.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
курви падлючі
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20.07.2021 12:22 Відповісти
Идите ка нахрен со своей эпидемией
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20.07.2021 12:22 Відповісти
"...тогда эпидемия идёт к вам"
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Вот примерно эти же слова сказал индеец, трахающий зараженных сифилисом лам... И его пожелание исполнилось.
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20.07.2021 17:41 Відповісти
КАнЄШнА, якщо будуть і далі шнирять до кацапів та привозити всяку кацапсячину то ніколи ми не виберемся з цього лайна...
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20.07.2021 12:43 Відповісти
 
 