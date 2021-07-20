Ситуація з COVID-19 стає складнішою: ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, - ВООЗ

Провідний учений Всесвітньої організації охорони здоров'я попередила, що світ все більше віддаляється від завершення пандемії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з пандемією COVID-19 стає складнішою і що світ все більше віддаляється від її завершення. Як повідомляє Голос Америки, таку думку висловила епідеміолог і технічний керівник ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове, передає Цензор.НЕТ.

Вона пояснює це такими факторами як поява нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.

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Керкхове зазначила, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання COVID-19 у світі збільшилася на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.

За словами Керкхове, кількість нових випадків COVID-19 у Європі минулого тижня зросла на 21%, а в західній частині Тихого океану - на 30%.

"Ми перебуваємо в дуже небезпечній ситуації. Вона стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж варто було б на даний момент", - сказала провідний вчений ВООЗ.