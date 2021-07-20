Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

Жителі ОРДЛО, які отримали російський паспорт, зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це йдеться в проєкті постанови Центрвиборчкому Росії, яку планують прийняти на засіданні у вівторок.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183", - ідеться в документі.

Зазначають, що виборці також повинні бути користувачами єдиного порталу держпослуг із підтвердженим обліковим записом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 17 червня підписав указ про призначення виборів до Держдуми восьмого скликання на єдиний день голосування 19 вересня 2021 року. Вони пройдуть протягом трьох днів - 17, 18 і 19 вересня. Одночасно з виборами до Держдуми в єдиний день голосування повинні пройти прямі вибори голів дев'яти суб'єктів РФ (ще в трьох регіонах вищих адміністративних осіб обиратимуть депутати закзборів) і 39 регіональних парламентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП