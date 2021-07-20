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Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

Жителі ОРДЛО, які отримали російський паспорт, зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це йдеться в проєкті постанови Центрвиборчкому Росії, яку планують прийняти на засіданні у вівторок.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183", - ідеться в документі.

Зазначають, що виборці також повинні бути користувачами єдиного порталу держпослуг із підтвердженим обліковим записом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 17 червня підписав указ про призначення виборів до Держдуми восьмого скликання на єдиний день голосування 19 вересня 2021 року. Вони пройдуть протягом трьох днів - 17, 18 і 19 вересня. Одночасно з виборами до Держдуми в єдиний день голосування повинні пройти прямі вибори голів дев'яти суб'єктів РФ (ще в трьох регіонах вищих адміністративних осіб обиратимуть депутати закзборів) і 39 регіональних парламентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП

вибори (6720) Держдума (735) паспорт (1160)


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Топ коментарі
+13
Замечательно, мы все счастливы за новоявленных дАрАгих расисян. Их уже отключили от украинского бюджета? От пенсий, регрессов и остальных многочисленных выплат
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20.07.2021 12:15 Відповісти
+7
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн - Цензор.НЕТ 8975
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20.07.2021 12:15 Відповісти
+7
Продовжуйте за рахунок украінських платників податків, платити пенсіі ,безплатно постачати воду і електроенергію. Вже майже сімсот тисяч отримали російські паспорти незабаром буде переважна більшість ,і що далі будем утримувати громадян росіі .тим самим допомагаючи рф.
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20.07.2021 12:42 Відповісти
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Замечательно, мы все счастливы за новоявленных дАрАгих расисян. Их уже отключили от украинского бюджета? От пенсий, регрессов и остальных многочисленных выплат
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20.07.2021 12:15 Відповісти
Сьогодні повідомили що Україна виплачує на Донбас пенсій та інших соціальних виплат включаючи допомогу по безробіттю на 2 мільярда євро в рік... Ми (народ) дебіли а при владі прокацаплені агенти та дегенерати бо з окупованих територій жодної копійки до бюджету (пенсійного фонду і т.п.) не надходить...
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20.07.2021 15:26 Відповісти
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн - Цензор.НЕТ 8975
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20.07.2021 12:15 Відповісти
И на пеньках тоже можно
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20.07.2021 12:16 Відповісти
главное, что на бутылках можно.
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20.07.2021 12:20 Відповісти
От цікава новина На х*р вони мені з їхнім голосуванням потрібні
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20.07.2021 12:18 Відповісти
И не только "онлайн".....Зачем усложнять ? Просто пересчитайте и объявите , - все,как один, предатели Украины готовы вступит в единственную расею ,поцеловать дучку фюрера и обгадиться от восторга!
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20.07.2021 12:18 Відповісти
хех. думаю, что с таким голосованием, жителей ОРДЛО насчитается более 50 миллионов.
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20.07.2021 12:19 Відповісти
Голосуй, неголосуй всё равно получишь пу.
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20.07.2021 12:26 Відповісти
неблагодарные, твари, гниды и пособники рашиста-убийцы ,
обжирать и обсирать это Украину,
голосовать и хвалить - это за кацапию...
езжайте падлы и голосуйте, только землю нашу украинскую - оставьте !
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20.07.2021 12:33 Відповісти
Я за них такий радий, такий радий, шо Ані накКнЄц тА смогут прАгАлАсАвать за *****...
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20.07.2021 12:41 Відповісти
Продовжуйте за рахунок украінських платників податків, платити пенсіі ,безплатно постачати воду і електроенергію. Вже майже сімсот тисяч отримали російські паспорти незабаром буде переважна більшість ,і що далі будем утримувати громадян росіі .тим самим допомагаючи рф.
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20.07.2021 12:42 Відповісти
ну для этого этим малоПИД,,роским Баранам и дали эти бумажки не для пенсий и права проживания в Фекалистане к стати малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак по этому поводу даже не крякает как в прочим вообще не вспоминает про Клоаку ни в теме войны, ни в теме с Крымом ни в МН-17 и т.д свои киностудии в маЦковии и хата в Крыму дороже....
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20.07.2021 12:53 Відповісти
7 лет сидеть в опе мира и получить за это онлайн голосование - это достижение! Пздравляю!
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20.07.2021 12:56 Відповісти
я тебя нарисовал,я тебя нарисовал,-только так и не познал твоей ....
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20.07.2021 13:03 Відповісти
Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн - Цензор.НЕТ 5467
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20.07.2021 13:04 Відповісти
500% - за!
Шах і мат, лібєрасти!
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20.07.2021 13:05 Відповісти
Только полные дегенераты могут голосовать за путлеровскую шайку , видно у ***** есть опасения что своих не хватит , надо помощь приграничных выгребных ям !
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20.07.2021 13:17 Відповісти
они еще и пенсии Украинские получать будут... да зе-билы?
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20.07.2021 13:17 Відповісти
Людина із лугандонії з ціпльонком табака на обкладинці пачпарта-не людина для України,а ********!
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20.07.2021 13:22 Відповісти
))))))))

Онлайн !!!
Короче, там в ОРДиЛО уже голоса за Единую россию поданы и уже даже посчитаны !!!

Я одно не понимаю : зачем этот цинизм и показное включание дурака с имитацией демократического процесса ? Все же всё понимают, даже в забитых русских деревнях. Да назначьте уже того путина царём, а он пусть самолично боряскую Думу назначает и не позорьтесь со своими типа "выборами". Чего вы стесняетесь ? Пошлите весь мир публично, вы же давно этого хотите.
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20.07.2021 13:39 Відповісти
ха-ха-ха, наглосуйте им 120%
Пусть "вменяемые" (кто против ху#ла) россияне взвоют от новоявленных сограждан
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20.07.2021 13:53 Відповісти
Дякуючи яйцеголовим та "щцрам",з Печерських пагорбів,вони можуть голосувати і на виборах до ВРУ.Коли вже закінчиться це безмізкове скиглення про заручників?Вони не заручники,вони ЗРАДНИКИ,яких в Украіні цікавить лише бабло.
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20.07.2021 13:57 Відповісти
Нехай щастить, дебилы)
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20.07.2021 14:12 Відповісти
а что по этому поводу думает "нормандская четверка" и есть ли такое счастье в "минских угодах"....и можно ли это считать нарушением и начинать возвращать в наши войска БПЛА, снайперов, разведку и самое главное закрывать КПВВ и выплаты пенсий-пособий и т.д. ибо там уже не нашалюди...
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20.07.2021 14:41 Відповісти
И дальше будем говорить :"Там "наши" люди, "украинские граждане"?", и как в бездонную дыру ( карманы чиновников!) вкидывать огромные суммы финансов???
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20.07.2021 15:57 Відповісти
Онлайн на раССее це на "пеньках", читайте між рядків.
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15.11.2021 10:27 Відповісти
 
 