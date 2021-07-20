До реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти нардепів, - "слуга народу" Корнієнко

У разі прийняття законопроєкту №5599, до реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти народних депутатів.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду", - зазначив парламентарій.

За його словами, у нардепів "Слуги народу" немає перспектив потрапити до реєстру олігархів.

Корнієнко додав, що законопроєкт про олігархів Рада може прийняти восени.

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"Восени ми, в будь-якому випадку, його приймемо. Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму відносин між бізнесом, політикою і суспільством. Там можна грати якимись термінами ... Колеги внесли 1230 поправок і цікаво, що саме в них. Концептуально, я б в ньому нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на прийнятті суміжного законодавства, щоб законопроєкт про олігархів почав працювати. Серед суміжне законодавство: антитрастове законодавство, законопроєкт про антимонопольний комітет, законопроєкт про медіа, який довго вже чекає свого часу", - додав "слуга народу".