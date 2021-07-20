До реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти нардепів, - "слуга народу" Корнієнко
У разі прийняття законопроєкту №5599, до реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти народних депутатів.
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду", - зазначив парламентарій.
За його словами, у нардепів "Слуги народу" немає перспектив потрапити до реєстру олігархів.
Корнієнко додав, що законопроєкт про олігархів Рада може прийняти восени.
"Восени ми, в будь-якому випадку, його приймемо. Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму відносин між бізнесом, політикою і суспільством. Там можна грати якимись термінами ... Колеги внесли 1230 поправок і цікаво, що саме в них. Концептуально, я б в ньому нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на прийнятті суміжного законодавства, щоб законопроєкт про олігархів почав працювати. Серед суміжне законодавство: антитрастове законодавство, законопроєкт про антимонопольний комітет, законопроєкт про медіа, який довго вже чекає свого часу", - додав "слуга народу".
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2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко.
Ну плюс/мінус один.
Зеленский в Грузии. Какие планы у него на вечер? Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии. Завтра, так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы. Послезавтра самолет на Киев.
Ещё подсказки нужны, с кем планирует бухнуть наш величайший политик современности по версии Ермака и Мендель?
Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський , ярко живёте.
Побухать с российскими актёрами, которые выступали в Крыму, но которым СБУ сняло запрет на въезд - это очень патриотично.
Кстати, все те правки в закон, которые бы отсрочили обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык, ведь тоже протягивали, чтоб не дублировать сериал, а сэкономить и сразу его на одном языке и в РФ крутить, и в Украине?
Я так понимаю, что тут ничего личного, а просто бизнес.
Спасибо добрым людям, которые не бояться давать мне всю информацию из середины этого шабаша.
Ну, что будете делать, Владимир Александрович?
Хотите натравить на меня ваше ДБР, как на судей ВС?
Или спустите на меня ведомство лейтенанта Баканова?
А может дадите команду Венедиктовой?
Так Вы же уже пытались мне рот закрыть. Но неудачно. Да?
Давайте, спускайте своих опричников на меня!
Вам же хочется. Вперед! Не сдерживайте себя.
Let's go, Vova!
Але не всі євреї - ж.
Политика и бизнес несовместимы. Статьей 78 Конституции Украины (в редакции от 22.02.2014) предусмотрено, что народные депутаты Украины не могут: ... ..............
Преподавательская, научная и творческая деятельность, а также медицинская практика в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время.
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У нас что, депутаты в свободное время работают преподавателями и лечат больных? И на этом стали олигархами?
Или все же надо соблюдать Конституцию, а нашему гаранту надо быть ее Гарантом, а не пианистом!
Тот же Коля Тищенко. Имеет ресторан, вовсю ведет бизнес, а Зеленский как гарант, только улыбается.
доооооо! кто б сомневался)
Ніде в світі поняття "олігарх" не є юридично-правовим терміном. Тільки - політологічним.