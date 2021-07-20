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Новини
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До реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти нардепів, - "слуга народу" Корнієнко

До реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти нардепів, -

У разі прийняття законопроєкту №5599, до реєстру олігархів можуть потрапити близько п'яти народних депутатів.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду", - зазначив парламентарій.

За його словами, у нардепів "Слуги народу" немає перспектив потрапити до реєстру олігархів.

Корнієнко додав, що законопроєкт про олігархів Рада може прийняти восени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: В Україні створять систему моніторингу потенційних олігархів

"Восени ми, в будь-якому випадку, його приймемо. Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму відносин між бізнесом, політикою і суспільством. Там можна грати якимись термінами ... Колеги внесли 1230 поправок і цікаво, що саме в них. Концептуально, я б в ньому нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на прийнятті суміжного законодавства, щоб законопроєкт про олігархів почав працювати. Серед суміжне законодавство: антитрастове законодавство, законопроєкт про антимонопольний комітет, законопроєкт про медіа, який довго вже чекає свого часу", - додав "слуга народу".

Автор: 

депутат (1781) олігарх (933) реєстр (859) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+28
1.Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко.
Ну плюс/мінус один.
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20.07.2021 12:20 Відповісти
+22
В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5666
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20.07.2021 12:19 Відповісти
+22
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza


Зеленский в Грузии. Какие планы у него на вечер? Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии. Завтра, так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы. Послезавтра самолет на Киев.
Ещё подсказки нужны, с кем планирует бухнуть наш величайший политик современности по версии Ермака и Мендель?
Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський , ярко живёте.
Побухать с российскими актёрами, которые выступали в Крыму, но которым СБУ сняло запрет на въезд - это очень патриотично.
Кстати, все те правки в закон, которые бы отсрочили обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык, ведь тоже протягивали, чтоб не дублировать сериал, а сэкономить и сразу его на одном языке и в РФ крутить, и в Украине?

Я так понимаю, что тут ничего личного, а просто бизнес.
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20.07.2021 12:29 Відповісти
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Около это сколько???
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20.07.2021 12:18 Відповісти
умище брызжет у депутатов... даже языка не знают... может быть около 10, около 20... но около пяти... надо депутату резекцию желудка сделать... может ум заработает...
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20.07.2021 12:18 Відповісти
У этого тела на день конституции попросили процитировать хоть одну статью из конституции, пассажир тихо слился, переведя тему разговора. А потом его соратник по соснам писал про дедов-мопедов....
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20.07.2021 12:24 Відповісти
В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5666
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20.07.2021 12:19 Відповісти
Неожиданный поворот если учесть тот факт, что этот закон принимается для борьбы только с одним нардепом....
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20.07.2021 12:20 Відповісти
Потрібно ж якось замаскувати цей факт ...
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20.07.2021 12:26 Відповісти
Однозначно Бєня в реєстр не попадає.
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20.07.2021 12:20 Відповісти
1.Порошенко.
2.Порошенко.
3.Порошенко.
4.Порошенко.
5.Порошенко.
Ну плюс/мінус один.
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20.07.2021 12:20 Відповісти
Забыли добавить в список Порошенко...
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20.07.2021 12:24 Відповісти
И убиенного им брата.
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20.07.2021 14:04 Відповісти
Їм головне щоб Порошенко був під №1 в цьому реєстрі.
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20.07.2021 12:21 Відповісти
Что то мне подсказывает, что в Украине никто с олигархами бороться не будет, даже после принятия закона.
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20.07.2021 12:21 Відповісти
В реестр олигархов могут попасть около пяти нардепов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1206
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20.07.2021 12:24 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza


Зеленский в Грузии. Какие планы у него на вечер? Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии. Завтра, так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы. Послезавтра самолет на Киев.
Ещё подсказки нужны, с кем планирует бухнуть наш величайший политик современности по версии Ермака и Мендель?
Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__%5b0%5d=AZU0t1mN8XM5xDxCN15P1H5ulGrX5lJODoss7apXguFGR78S2bwkULrt3KInXSmpKLn9rwrGZwwvlR33g6o-QJ9lBPC3cJoxW9eyEMWby29zqTlrjQAXNk4rkoqRhgRmJVo&__tn__=-%5dK-R Володимир Зеленський , ярко живёте.
Побухать с российскими актёрами, которые выступали в Крыму, но которым СБУ сняло запрет на въезд - это очень патриотично.
Кстати, все те правки в закон, которые бы отсрочили обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык, ведь тоже протягивали, чтоб не дублировать сериал, а сэкономить и сразу его на одном языке и в РФ крутить, и в Украине?

Я так понимаю, что тут ничего личного, а просто бизнес.
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20.07.2021 12:29 Відповісти
PS
Спасибо добрым людям, которые не бояться давать мне всю информацию из середины этого шабаша.
Ну, что будете делать, Владимир Александрович?
Хотите натравить на меня ваше ДБР, как на судей ВС?
Или спустите на меня ведомство лейтенанта Баканова?
А может дадите команду Венедиктовой?
Так Вы же уже пытались мне рот закрыть. Но неудачно. Да?
Давайте, спускайте своих опричников на меня!
Вам же хочется. Вперед! Не сдерживайте себя.
Let's go, Vova!
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20.07.2021 12:29 Відповісти
Все то добре, але пан Борислав свого часу поставив не на ту конячку. Тепер маємо що маємо.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Так. І дуже пінився, коли Олександр Палій в 2019 на своїй сторінці у фейсбуку запропонував голосувати за українця.
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20.07.2021 13:00 Відповісти
на одноплемінника.
Але не всі євреї - ж.
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20.07.2021 13:17 Відповісти
"слуги кремля" опубликовали перечень пятерых олигархов, против которых будут вводиться санкции, это: 1.Порошенко П.А.; 2.Лидер фракции ЕС в парламенте; 3. Владелец корпорации Рошен; 4. Пятый Президент Украины; 5. Главнокомандующий во времена пятого Президента Украины... Все пятеро уже определены "слугами кремля", как "олигархи", против которых они мечтают принять санкции ...
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20.07.2021 12:27 Відповісти
грузини переживають, що завтра чи після завтра в них щось трапиться.
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20.07.2021 12:28 Відповісти
дятлы зеленые - вы зачем так болваните все население Украины - можно подумать интернета не у кого нет - а у кого есть моет прочитать - как произошло азиатское экономическое чудо - а название этому - Япония - дзайбацу и потом кэйрецу, Ю.Корея - чеболи это называется исторические факты
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20.07.2021 12:32 Відповісти
Эту власть нужно менять, потому что они дурят постоянно, они ни одного олигарха не посадят, а значит в стране будет все хуже и хуже и хуже жить и страна во всех рейтингах будет ниже и ниже и ниже падать! Нужно менять власть и нужен такой лидер, как Эрдоган, который 37 тысяч предателей и коррупционеров посадил в тюрьму и из всей системы. Нам надо Эрдогана одолжить, чтобы порядок навел! Украиной управляет организованная преступность и никто из них никого не посадит ибо они все в одной лодке! И вся страна тратит время, терпя эту власть. Понятно, что все показатели падают и ждать нет смысла и нужно человека во власть выбрать, который посадит организованную преступность! Только это действие сделает Украину лучше в раз 10 и показатели вырастут успешности страны ибо уберутся сразу огромнейшие разворовывания.
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20.07.2021 12:34 Відповісти
Не треба нікого позичати, просто вибрати українця.
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20.07.2021 12:43 Відповісти
Как так? Ведь по Конституции депутатам запрещено заниматься бизнесом!
Политика и бизнес несовместимы. Статьей 78 Конституции Украины (в редакции от 22.02.2014) предусмотрено, что народные депутаты Украины не могут: ... ..............
Преподавательская, научная и творческая деятельность, а также медицинская практика в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время.

-----------------------------------------------------------------
У нас что, депутаты в свободное время работают преподавателями и лечат больных? И на этом стали олигархами?
Или все же надо соблюдать Конституцию, а нашему гаранту надо быть ее Гарантом, а не пианистом!
Тот же Коля Тищенко. Имеет ресторан, вовсю ведет бизнес, а Зеленский как гарант, только улыбается.
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20.07.2021 12:40 Відповісти
По его словам, у нардепов "слуги народа" нет перспектив попасть в реестр олигархов.Источник: https://censor.net/ru/n3278100

доооооо! кто б сомневался)
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20.07.2021 12:41 Відповісти
Першим, повинно бути, прізвище - Зеленський...
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Під визначення олігарха найбільше підходить ВАЗеленський. Грошики є, особливо після великого крадівництва, всі ЗМІ контролює (крім Порошенка), впливає на політику, навіть занадто, монополіст із своїм дебільним кварталом95
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20.07.2021 13:01 Відповісти
Який сором'язливий...
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20.07.2021 13:11 Відповісти
Нове слово в політології?

Ніде в світі поняття "олігарх" не є юридично-правовим терміном. Тільки - політологічним.
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20.07.2021 13:19 Відповісти
а им же там не место. потому что законы под себя писать будут...
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20.07.2021 13:53 Відповісти
 
 