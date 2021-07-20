Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом"
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив новий девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Старий девіз "Citius, Altius, Fortius" або "Швидше, вище, сильніше" вперше був сказаний французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань у його коледжі. Ці слова сподобалися барону П'єру де Кубертену, який вирішив, що саме вони відображають мету атлетів усього світу.
Цей девіз в оригінальній формі "citius, fortius, altius" був затверджений першим олімпійським конгресом у 1894 році (зі згадуванням авторства Дідона) і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов у липні 1894 року.
Тепер до цього висловлювання додали нове слово - "Разом". Отже, девіз зараз має такий вигляд: "Citius, Altius, Fortius - Communis" або "Швидше, вище, сильніше - разом".
Комітет підтримав це рішення одноголосно.
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Але у спорті це абсурд! Тобто, тепер легкоатлетів змусять бігти, як баранів, отарою, і боже збав комусь вирватися вперед, - адже цим він образить аутсайдерів. А це нєтолєрантно.
У комуняк всі гасла, зрештою, закінчуються одним, - "Бєжать вмєстє! Равнєніє налєво! Отстающіх прістрєлім!"
Якщо вони такі прогресисти, чому й досі існує дискримінація між чоловіками і жінками в спорті? Було б цікаво подивитися спільні чоловічо-жіночі поєдинки у футболі, боксі. І якщо тут ще якось можна виправдовувати існуючий розподіл фізичною різницею між статями, то чому досі немає об'єднаного чемпіонату з шахів? Невже жінки поступаються інтелектом перед чоловіками? До речі, у загальному рейтингу ФІДЕ серед сотні найкращих шахістів світу лише одна жінка, - Юдіт Полгар. Вона займає на цей час 36 позицію. Якщо вже так свербить рівноправ'я, то давайте вже рівноправ'я у всьому. Ніяких квот і поблажок!