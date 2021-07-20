Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив новий девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Старий девіз "Citius, Altius, Fortius" або "Швидше, вище, сильніше" вперше був сказаний французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань у його коледжі. Ці слова сподобалися барону П'єру де Кубертену, який вирішив, що саме вони відображають мету атлетів усього світу.

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Цей девіз в оригінальній формі "citius, fortius, altius" був затверджений першим олімпійським конгресом у 1894 році (зі згадуванням авторства Дідона) і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов у липні 1894 року.

Тепер до цього висловлювання додали нове слово - "Разом". Отже, девіз зараз має такий вигляд: "Citius, Altius, Fortius - Communis" або "Швидше, вище, сильніше - разом".

Комітет підтримав це рішення одноголосно.