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Новини
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Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом"

Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так:

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив новий девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Старий девіз "Citius, Altius, Fortius" або "Швидше, вище, сильніше" вперше був сказаний французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань у його коледжі. Ці слова сподобалися барону П'єру де Кубертену, який вирішив, що саме вони відображають мету атлетів усього світу.

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Цей девіз в оригінальній формі "citius, fortius, altius" був затверджений першим олімпійським конгресом у 1894 році (зі згадуванням авторства Дідона) і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов у липні 1894 року.

Тепер до цього висловлювання додали нове слово - "Разом". Отже, девіз зараз має такий вигляд: "Citius, Altius, Fortius - Communis" або "Швидше, вище, сильніше - разом".

Комітет підтримав це рішення одноголосно.

історія (1071) МОК (173) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+5
Потому что убогие леваки правят бал сейчас в мире
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20.07.2021 12:30 Відповісти
+5
И сюда добрались коммунисты со своими кибуцами.
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20.07.2021 12:37 Відповісти
+3
Ідіть нах разом, ****** глобалісти! Не дивився чемпіонат світу з футболу в Росії, не буду оглядати ці олімпійські ігри! Вони вже майже вбили професійний спорт в Америці, тепер добрались до олімпійських ігр! В дупу!
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20.07.2021 12:49 Відповісти
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Потом будет - чернее, голубее.....
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20.07.2021 12:25 Відповісти
а чего не точнее?
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20.07.2021 12:29 Відповісти
Потому что убогие леваки правят бал сейчас в мире
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20.07.2021 12:30 Відповісти
ЛГБТее, толерастее, инклюзивнее
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20.07.2021 12:30 Відповісти
А у МОКові хіба не було декомунізації? Це ж савєцкій лозунг, чи то навпаки савєти вкрали такий лозунг?
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20.07.2021 12:33 Відповісти
Вместе с кем? С кацапами? Да ну нах...
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20.07.2021 12:36 Відповісти
... разом зі всілякими виродками і вилупками.
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20.07.2021 14:26 Відповісти
И сюда добрались коммунисты со своими кибуцами.
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20.07.2021 12:37 Відповісти
что вместе..мельдоний жрать..
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20.07.2021 12:39 Відповісти
Ширее
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20.07.2021 12:44 Відповісти
Ідіть нах разом, ****** глобалісти! Не дивився чемпіонат світу з футболу в Росії, не буду оглядати ці олімпійські ігри! Вони вже майже вбили професійний спорт в Америці, тепер добрались до олімпійських ігр! В дупу!
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20.07.2021 12:49 Відповісти
Надо было еще уточнить-в каком месте
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Сразу бы написали. Быстрее, выше, БЛМ. На Олимпиаде уже случился абсурдный казус. Немецкие футболисты отказались доигрывать товарищеский матч с Гондурасом из-за проявления расизма по отношению игроку сборной Германии со стороны противника. Вы знаете как выглядит сборная Гондураса? Примерно так.

Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом" - Цензор.НЕТ 3250
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20.07.2021 13:02 Відповісти
В Гондурасе не может быть расизм. Там гондурасизм.
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20.07.2021 13:38 Відповісти
Дебільний девіз.
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20.07.2021 14:24 Відповісти
******* ліво-ліберал-комуняки знову взялися за, як їм здається, усунення несправедливості і проголошення рівноправ'я.
Але у спорті це абсурд! Тобто, тепер легкоатлетів змусять бігти, як баранів, отарою, і боже збав комусь вирватися вперед, - адже цим він образить аутсайдерів. А це нєтолєрантно.
У комуняк всі гасла, зрештою, закінчуються одним, - "Бєжать вмєстє! Равнєніє налєво! Отстающіх прістрєлім!"
Якщо вони такі прогресисти, чому й досі існує дискримінація між чоловіками і жінками в спорті? Було б цікаво подивитися спільні чоловічо-жіночі поєдинки у футболі, боксі. І якщо тут ще якось можна виправдовувати існуючий розподіл фізичною різницею між статями, то чому досі немає об'єднаного чемпіонату з шахів? Невже жінки поступаються інтелектом перед чоловіками? До речі, у загальному рейтингу ФІДЕ серед сотні найкращих шахістів світу лише одна жінка, - Юдіт Полгар. Вона займає на цей час 36 позицію. Якщо вже так свербить рівноправ'я, то давайте вже рівноправ'я у всьому. Ніяких квот і поблажок!
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20.07.2021 21:31 Відповісти
.... и без РАШИ
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20.07.2021 14:33 Відповісти
Это ж какой-то долб@** ходил... думал...
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20.07.2021 15:05 Відповісти
Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх під@расів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
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20.07.2021 18:29 Відповісти
Слово Communis має бути обов'язково у чорних і райдужних кольорах, щоб усім було зрозуміло, з ким саме разом
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20.07.2021 18:29 Відповісти
Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом" - Цензор.НЕТ 4679
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20.07.2021 21:35 Відповісти
 
 