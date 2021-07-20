Жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено). ФОТОрепортаж

У Києві 20 липня невідомі пограбували відділення банку, застосувавши "коктейль Молотова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Київ оперативний".

"Надійшла інформація про пограбування банку "УкрСиббанк" на вулиці Автозаводській, 99. По місту Києву було введено оперативний план-перехоплення "Грім" щодо розшуку та затримання невідомої жінки, яка зайшла до відділення банку і кинула коктейль Молотова і, погрожуючи пістолетом, забрала кошти у касирів", - наголошується в повідомленні.

Завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронців нападницю вдалося затримати.

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Столична поліція оприлюднила інформацію такого змісту: "Сьогодні в столичну поліцію надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Крім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію.

На місці правоохоронці попередньо встановили, що в приміщення банку увійшла невідома і кинула підпалену пляшку з рідиною, а потім почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисницю.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків і спілкуються із затриманою.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".