Жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено). ФОТОрепортаж
У Києві 20 липня невідомі пограбували відділення банку, застосувавши "коктейль Молотова".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Київ оперативний".
"Надійшла інформація про пограбування банку "УкрСиббанк" на вулиці Автозаводській, 99. По місту Києву було введено оперативний план-перехоплення "Грім" щодо розшуку та затримання невідомої жінки, яка зайшла до відділення банку і кинула коктейль Молотова і, погрожуючи пістолетом, забрала кошти у касирів", - наголошується в повідомленні.
Завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронців нападницю вдалося затримати.
Столична поліція оприлюднила інформацію такого змісту: "Сьогодні в столичну поліцію надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Крім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію.
На місці правоохоронці попередньо встановили, що в приміщення банку увійшла невідома і кинула підпалену пляшку з рідиною, а потім почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисницю.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків і спілкуються із затриманою.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".
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Ще в часи позднього СРСР під час телемосту США СРСР відбувся приблизно такий діалог:
Філ Донахью:
- Чому ви зветесь рузьким, коли ви - єврей?
Познер:
- Пазвольтє! Я - русскій!
Філ Донахью:
- Ну і що? А я - американський!
совки-москали это название как обычно украли и слегка переделали
Финляндия страна не богатая и на оборону денег всегда не хватало . поэтому в ходе боев при тотальной нехватке противотанковых средств в ход пошли дешевые и доступные но весьма эффективные средства такие как бутылки с зажигательной смесью . придумали их естественно задолго до этого и не фины . но именно финские солдаты окрестили это коктейль для Молотова . дело в том что Молотов тогда был глава правительства СССР ( напомню Сталин был генеральный секретарь ЦК ВКПб) и ультиматум Финляндии был от Молотова а не от Сталина
"...полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу"
Що, навіть спецпідрозділи та гелікоптери не задіяли?
Якщо банки мають право грабувати людей ....,
То і люди мають право грабувати банки ...