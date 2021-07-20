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Жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено). ФОТОрепортаж

У Києві 20 липня невідомі пограбували відділення банку, застосувавши "коктейль Молотова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Київ оперативний".

"Надійшла інформація про пограбування банку "УкрСиббанк" на вулиці Автозаводській, 99. По місту Києву було введено оперативний план-перехоплення "Грім" щодо розшуку та затримання невідомої жінки, яка зайшла до відділення банку і кинула коктейль Молотова і, погрожуючи пістолетом, забрала кошти у касирів", - наголошується в повідомленні.

Завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронців нападницю вдалося затримати.

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Жінка із застосуванням коктейлю Молотова пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) 01

Столична поліція оприлюднила інформацію такого змісту: "Сьогодні в столичну поліцію надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Крім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію.

На місці правоохоронці попередньо встановили, що в приміщення банку увійшла невідома і кинула підпалену пляшку з рідиною, а потім почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисницю.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків і спілкуються із затриманою.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Жінка із застосуванням коктейлю Молотова пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) 02

Жінка із застосуванням коктейлю Молотова пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) 03

Жінка із застосуванням коктейлю Молотова пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) 04

Жінка із застосуванням коктейлю Молотова пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) 05

банки (7781) Київ (19646) пограбування (576)


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Топ коментарі
+13
первоначальное название " коктейль ДЛЯ Молотова " придумали фины во время Зимней войны 1939-го года

совки-москали это название как обычно украли и слегка переделали
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20.07.2021 12:57 Відповісти
+6
Шанс був, не спорю. Але наш вумний нарід як завжди все пересрав.
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20.07.2021 13:23 Відповісти
+5
Був шанс В Чорновіл
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20.07.2021 13:04 Відповісти
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А чого не написали хто вона? Шо за курва така з кАктєльєм якогогось кацапа молоткова?
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20.07.2021 12:31 Відповісти
Молотов жид як і вся та влада пора б уже , вміти відрізняти і розуміти хто є хто насправді
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20.07.2021 12:37 Відповісти
А в нас колись була чисто українська влада?
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Був шанс В Чорновіл
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20.07.2021 13:04 Відповісти
Шанс був, не спорю. Але наш вумний нарід як завжди все пересрав.
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20.07.2021 13:23 Відповісти
одне одному не заважає.
Ще в часи позднього СРСР під час телемосту США СРСР відбувся приблизно такий діалог:
Філ Донахью:
- Чому ви зветесь рузьким, коли ви - єврей?
Познер:
- Пазвольтє! Я - русскій!
Філ Донахью:
- Ну і що? А я - американський!
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20.07.2021 14:14 Відповісти
Ні, не жид. Його справжнє прізвище - Скрябін. https://stuki-druki.com/authors/Molotov.php
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20.07.2021 14:39 Відповісти
Да, но Скрябин к сожалению еврейская фамилия ,интернет вам поможет распознавать их и не только по лицам и фамилиям , кстати если так подходить то тогда Вадим Рабинович белорус,а Перебийнис прибалтос просто есть тонкости в маскировке евреев ,но про это мало кто знает поэтому например люди считают ошибочно, что хутин кацап
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21.07.2021 00:45 Відповісти
Все ці писаки розуміють. Просто наводять тінь на плетінь
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20.07.2021 16:09 Відповісти
первоначальное название " коктейль ДЛЯ Молотова " придумали фины во время Зимней войны 1939-го года

совки-москали это название как обычно украли и слегка переделали
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20.07.2021 12:57 Відповісти
История была такова, что Молотов выступал по радио и рассказывал, шо на Хельсинки советские самолеты сбрасывают подарки. А поскольку, на практически весь деревянный Хельсинки, Красная Армия сбрасывала зажигательные бомбы, то финны грустно называли это" Коктейлями Молотова".,
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20.07.2021 18:06 Відповісти
история была такова

Финляндия страна не богатая и на оборону денег всегда не хватало . поэтому в ходе боев при тотальной нехватке противотанковых средств в ход пошли дешевые и доступные но весьма эффективные средства такие как бутылки с зажигательной смесью . придумали их естественно задолго до этого и не фины . но именно финские солдаты окрестили это коктейль для Молотова . дело в том что Молотов тогда был глава правительства СССР ( напомню Сталин был генеральный секретарь ЦК ВКПб) и ультиматум Финляндии был от Молотова а не от Сталина
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20.07.2021 18:28 Відповісти
"Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939%E2%80%941940_%D0%B3%D0%B3. Зимней войны финская армия стала использовать такие бутылки как противотанковое средство. Финны называли советскую кассетную авиационную бомбу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 РРАБ-3 «хлебной корзиной Молотова», поскольку она в воздухе рассыпала «буханки» - суббоеприпасы. По аналогии, финская армия стала называть «коктейлем Молотова» свои бутылки с зажигательной смесью. В финской литературе встречается утверждение, что в самой Финляндии бутылки с зажигательной смесью получили название «коктейль для Молотова»"
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20.07.2021 18:43 Відповісти
правильно . я именно это и написал . только не "встречается утверждение" а так и было на самом деле
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20.07.2021 19:34 Відповісти
48 відсотків річних - ото грабуок. а це... народ України повернув собі трішки свого.
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20.07.2021 12:40 Відповісти
мендель, зупинись, твою першу книжку ще не прочитали
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20.07.2021 12:43 Відповісти
пистолет пневмат судя по фото. что впрочем не является оправданием.
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20.07.2021 12:54 Відповісти
"По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "Гром"

"...полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу"

Що, навіть спецпідрозділи та гелікоптери не задіяли?
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20.07.2021 13:33 Відповісти
Достали мама бекер с яйцами
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20.07.2021 13:38 Відповісти
За взятие укрсиббанка нужно награждать, а не наказывать...
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20.07.2021 13:44 Відповісти
На заході - пограбування банка - сприймається зовсім інакше
Жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк у Києві: нападницю затримано (оновлено) - Цензор.НЕТ 2833

Якщо банки мають право грабувати людей ....,
То і люди мають право грабувати банки ...
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20.07.2021 14:19 Відповісти
...особливо кацапобанки в Украiнi - я ж про це... так би мовити.
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20.07.2021 15:06 Відповісти
Не стоило увольнять Мендель!
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20.07.2021 13:53 Відповісти
Ну правильно, а что делать? Коммуналку платить надо.
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20.07.2021 14:05 Відповісти
 
 