Україна шукає полярників для нової антарктичної експедиції: зарплата до 54 тис. грн. ІНФОГРАФІКА

Національний антарктичний науковий центр почав конкурсний відбір учасників 27-ї антарктичної експедиції. Для роботи на станції "Академік Вернадський" шукають вчених, лікаря і технічних фахівців.

Як повідомляється на сайті МОН прийом анкет триватиме до 3 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Цьогоріч чекаємо більше заявок на конкурс від кандидатів та кадидаток, адже, по-перше, восени минулого року Уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями, а, по-друге, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі! Нагадаю, що 7 липня Уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет ВРУ, й ми уже запустили всі необхідні процедури для придбання судна", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Для зимівлі в Антарктиці шукають вчених за напрямами: науки про життя, науки про Землю і фізичні науки, а також команду життєзабезпечення - кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор.

Для зимівлі на станції традиційно шукають науковців за напрямами: науки про життя, науки про Землю та фізичні науки, а також команду життєзабезпечення – кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор.

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До кандидатів є загальні вимоги: хороший стан здоров'я, комунікабельність і неконфліктність, знання іноземної мови, навички роботи з комп'ютером, тощо. У той же час немає ніяких обмежень за гендерною або іншими ознаками.

Більш докладно про конкурс та вимоги до кандидатів тут.