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Новини
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Україна шукає полярників для нової антарктичної експедиції: зарплата до 54 тис. грн. ІНФОГРАФІКА

Україна шукає полярників для нової антарктичної експедиції: зарплата до 54 тис. грн. ІНФОГРАФІКА

Національний антарктичний науковий центр почав конкурсний відбір учасників 27-ї антарктичної експедиції. Для роботи на станції "Академік Вернадський" шукають вчених, лікаря і технічних фахівців.

Як повідомляється на сайті МОН прийом анкет триватиме до 3 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Цьогоріч чекаємо більше заявок на конкурс від кандидатів та кадидаток, адже, по-перше, восени минулого року Уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями, а, по-друге, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі! Нагадаю, що 7 липня Уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет ВРУ, й ми уже запустили всі необхідні процедури для придбання судна", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Для зимівлі в Антарктиці шукають вчених за напрямами: науки про життя, науки про Землю і фізичні науки, а також команду життєзабезпечення - кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор.

Для зимівлі на станції традиційно шукають науковців за напрямами: науки про життя, науки про Землю та фізичні науки, а також команду життєзабезпечення – кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор.

Читайте також: Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій. ІНФОГРАФІКА

До кандидатів є загальні вимоги: хороший стан здоров'я, комунікабельність і неконфліктність, знання іноземної мови, навички роботи з комп'ютером, тощо. У той же час немає ніяких обмежень за гендерною або іншими ознаками.

Більш докладно про конкурс та вимоги до кандидатів тут.

Україна шукає полярників для нової антарктичної експедиції: зарплата до 54 тис. грн 01

Автор: 

Антарктида (99) конкурс (1292) Міносвіти (1420) полярники (37) Дикий Євген (31)


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Топ коментарі
+7
Берите Киву. И молодой и ученая степень есть и самообслуживанием владеет в совершенстве... Без отрыва от работы...
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20.07.2021 12:56 Відповісти
+7
це вказана зарплата "ДО" 54 тис грн, тобто це може бути і 8 тис. і 12 тис., ау, яка мінімалка там? Бо голова єкспедиції може і отримає ДО 54 тис, а обслуговуючий персонал мабуть як раз таки задалеко ДО 54
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20.07.2021 12:56 Відповісти
+5
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1407
ожидание
и реальность ))))
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1860

...
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20.07.2021 12:43 Відповісти
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Ехххх…бросить всьо і уехать нах в Антарктиду)
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20.07.2021 12:33 Відповісти
на ПМЖ.
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20.07.2021 12:54 Відповісти
Вони не приймають…
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20.07.2021 12:58 Відповісти
пінгвіни .. )
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20.07.2021 12:58 Відповісти
так надо справку о вакцинации предъявлять.
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20.07.2021 13:06 Відповісти
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20.07.2021 13:25 Відповісти
На волю! В пампаси! (Це недалеко від Антарктиди).
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20.07.2021 14:20 Відповісти
С нынешним правительством я бы ближайшие пару лет так бы не рисковал и уж тем более не велся на обещания. А учитывая умственные способности электората, лучше вообще забыть эту затею если не хочешь провести остаток своей жизни среди пингвинов...
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20.07.2021 12:35 Відповісти
А какой там возраст женского контингента ?
Может, пойти работать массажистом ?
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20.07.2021 12:35 Відповісти
Один вже працював поваром...

https://zaxid.net/******************************************************************************************
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20.07.2021 12:39 Відповісти
Возраст женского контингента достаточно молодой, возможно даже несовершеннолетний. Средняя продолжительность жизни белых медведей 25-30 лет...
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20.07.2021 12:42 Відповісти
откуда в Антарктиде медведи?!
а вот возраст императорских пингвинов самый подходящий, чтобы не сесть за совращение малолетних.
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Дід ти переплутав полюса
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20.07.2021 13:20 Відповісти
Одно радует что когда эти полюса перепутаешь, током не шандарахнет!
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20.07.2021 13:23 Відповісти
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1407
ожидание
и реальность ))))
Украина ищет полярников для новой антарктической экспедиции: зарплата до 54 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1860

...
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20.07.2021 12:43 Відповісти
Фанаты и другие умственно ущербные избиратели кривобивневского поца, который ещё три года тому назад имитировал игру пиписькой на рояле и делал себе в штаны по крупному от звонка из канцелярии одного академика и ХЕРоя Параши Рамзана, скажите, а вот Зеленский не полярник? Может его того, туда, на годик отправить?
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20.07.2021 12:36 Відповісти
Схоже на анекдот - 54 тисячі за роботу в Антарктиді. Та в тій же самій ДПЗКУ водій голови правління отримує мабуть більше.
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20.07.2021 12:36 Відповісти
раду забирайте всю с собой!)))
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20.07.2021 12:37 Відповісти
Берите Киву. И молодой и ученая степень есть и самообслуживанием владеет в совершенстве... Без отрыва от работы...
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20.07.2021 12:56 Відповісти
И хорошо отмороженный...
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20.07.2021 15:16 Відповісти
це вказана зарплата "ДО" 54 тис грн, тобто це може бути і 8 тис. і 12 тис., ау, яка мінімалка там? Бо голова єкспедиції може і отримає ДО 54 тис, а обслуговуючий персонал мабуть як раз таки задалеко ДО 54
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20.07.2021 12:56 Відповісти
54 тыс. у капитана нового ледокола. остальным - 3-5.
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20.07.2021 13:04 Відповісти
а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе! Напомню, что 7 июля Правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий. Источник: https://censor.net/ru/n3278105
ЛЕДОКОЛ ... ЛЕДОКОЛ... Бл..ь Карл им не хватает ЛЕДОКОЛА ....

Коли вже передозняк зловлять...
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20.07.2021 13:03 Відповісти
Всю власть туда отправить вместе с депутатами-насовсем..
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20.07.2021 13:12 Відповісти
54 000 грн... - тю, та краще пiти штанцi протирати на бiльшiй зарплатнi у ВР...
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20.07.2021 13:18 Відповісти
У ВР не заробляють, а роблять і крадуть гроші
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20.07.2021 13:23 Відповісти
...а чому би зарплантю не вважати таким собi засобом на карманнi витрати?
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20.07.2021 13:28 Відповісти
карманнi = кишеньковi
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20.07.2021 15:04 Відповісти
Поезжай в Антарктику без лишних слов - там сейчас как раз в разгаре осень .
На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров ..." (с)
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20.07.2021 13:40 Відповісти
зраду туда на работу закинуть надо...
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20.07.2021 13:52 Відповісти
зебилы - позвоните Папанину он вам выдельт
полярников!
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20.07.2021 18:04 Відповісти
 
 