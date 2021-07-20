Кулеба про окупацію територій Грузії та України: "Дії Росії скрізь однакові, працює одна і та сама схема"

Під час окупації територій Грузії та України в Росії "працює одна і та сама схема".

Про це Кулеба повідомив під час прямої трансляції в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи вчорашній візит на лінію зіткнення Грузії з окупованою Абхазією, глава МЗС заявив: "Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь однакові. Неформальна підтримка за принципом "нас там немає", як це було під час війни між Грузією і абхазькою владою на початку 90-х. Тому спроба ввести своїх миротворців, в грузинському випадку це вдалося, потім починається паспортизація, русифікація і бордиризація (зміцнення кордонів між окупованими територіями і Грузією). Все це ми добре знаємо на прикладі".

За словами Кулеби, у росіян "працює одна і та сама схема", тому протидіяти російським окупаційним намірам потрібно разом.

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