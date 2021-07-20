Кулеба про окупацію територій Грузії та України: "Дії Росії скрізь однакові, працює одна і та сама схема"
Під час окупації територій Грузії та України в Росії "працює одна і та сама схема".
Про це Кулеба повідомив під час прямої трансляції в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Так, коментуючи вчорашній візит на лінію зіткнення Грузії з окупованою Абхазією, глава МЗС заявив: "Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь однакові. Неформальна підтримка за принципом "нас там немає", як це було під час війни між Грузією і абхазькою владою на початку 90-х. Тому спроба ввести своїх миротворців, в грузинському випадку це вдалося, потім починається паспортизація, русифікація і бордиризація (зміцнення кордонів між окупованими територіями і Грузією). Все це ми добре знаємо на прикладі".
За словами Кулеби, у росіян "працює одна і та сама схема", тому протидіяти російським окупаційним намірам потрібно разом.
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мабуть, був слідопитом
ЗЕ ВООБЩЕ ОБОРЗЕЛ ????
И может надо напомнить, что приглашенные ЕС эксперты по гуманитарному праву на территории вооруженных конфликтов отказались подтвердить режим оккупации Абхазии и Южной Осетии?
А может напомнить причину, по которой армянская диаспора в Абхазии в первые дни принявшая строгий нейтралитет, в конце концов ввязалась в войну причем против Грузии, и более того, рассматривала армян ставших на сторону Грузии как предателей нации.
И может напомнить, что право народов на самоопределение не увязывается с этническими чистками? И может стоит напомнить, что у албанского этноса есть собственное государство, под названием Албания, а вот у абхазского этноса - не было, ибо их земля хотелками Сталина была превращена в колонию Грузии.
По поводу экспертов - ссылку - кто, кого, когда приглашал, и какой официально выпущенный органами власти ЕС документ основывается на этих выводах. По поводу армян, так у них столетиями были споры и конфликты с грузинами и азербайджанцами - это старая история. Но какое отношение к оккупации территорий Грузии РФ имеют армяне, а тем более, как их участие коррелирует с дикой этнической резней в Косово?
Насчет права народа на самоопределение - в случае с Косово речь идет о праве на жизнь на данной территории, а не просто о праве на самоопределение. В Косово было нарушено право людей жить, их просто убивали. Грузины же не уничтожали массово абхазцев до нападения РФ, а вопрос о самоопределении нужно было решать не военным путем с участием соседней страны-агрессора. На примерах ОРДЛО и Крыма мы видим, как РФ нарушает упомянутое тобой правило - у русского и украинского народа уже были свои государства, а на примере народа Ичкерии можно видеть как РФ попрало это самое право народа на самоопределение, хотя в Ичкерии до прихода туда армии РФ не было никаких этнических чисток.
Так что сравнение операции НАТО по спасению жизни косовских албанцев и операции РФ по уничтожению мирного населения Ичкерии, Грузии, Украины и захвату их территорий - мимо кассы.
Кстати, Крым чей?
Ссылку на экспертов сейчас не дам: было это лет десять назад, когда после жалоб от абхазских и южноосетинских представителей на Женевских консультациях, ЕС, как сопредседатель данного процесса самостоятельно пригласил экспертов для правовой оценки правомерности применения термина "оккупированная территория". Но тут интересный момент. Статус консультаций не обязывает стороны, тем более сопредседателей, юридически оформлять результаты, а тем более экспертные заключения. Так что мнение экспертов само собой, а заявления политиков - само собой.
Ичкерию как пример не я привел. Ну и тогда сразу вопрос: почему про здесь мы говорим что РФ попрала их право на самоопределение, а вот про аналогичную ситуацию Абхазия вс Грузия - молчок.
Ну и насчет полного контроля... РФ только с четвертой попытки сумела поставить действительно "своего" в руководство Абхазии. Ничего не получалось, пришлось пойти на организацию местного "майдана". И все равно - хватило только на пять лет.
И насчет армян. После того как идиоты из "Мхедриони" устроили погром в армянском селе, армяне сменили нейтралитет в войне на участие на стороне абхазов. Уверен, что и у грузин, и у абхазов есть много томов уголовных дел по преступлениям на этнической основе в ходе военного конфликта.
Может быть потому, что грузины не сравнивали с землей Сухуми, как это сделали русские с Грозным?