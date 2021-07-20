За три роки ми маємо намір побудувати 25 нових індустріальних парків, - Чернишов

Уряд має намір побудувати 25 нових індустріальних парків за найближчі три роки, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок.

"Протягом найближчих трьох років уряд України має намір побудувати 25 нових індустріальних парків, створюючи умови і інвестуючи державні кошти в створення таких об'єктів", - сказав міністр.

Він уточнив, що серед нинішніх 50 індустріальних парків у дійсності працюють приблизно 10.

Чернишов нагадав, що в парламенті зареєстровано два законопроекти з поправками до Податкового та Митного кодексів, що містять фіскальні стимули для індустріальних парків. Законопроекти передбачають можливість для учасників індустріальних парків отримати звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, імпортного ПДВ на обладнання і від податку на прибуток на 10 років. Також пропонується надати місцевій владі право встановлювати пільги щодо місцевих податків для індустріальних парків та їхніх резидентів.

"Вони будуть ухвалені восени", - зазначив Олексій Чернишов.

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Міністр також додав, що другого читання очікує законопроект про перезапуск індустріальних парків.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перезапуск індустріальних парків №4416-1. Він передбачає, зокрема, для резидентів ІП компенсацію частки інвестицій від 15% до 70% капітальних витрат у перші три роки залежно від обсягу експорту компанії, компенсацію від 30% до 70% процентних платежів за кредитом залежно від обсягу експорту, а також 50%-ву компенсацію вартості підключення до електромереж.