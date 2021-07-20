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Новини
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За три роки ми маємо намір побудувати 25 нових індустріальних парків, - Чернишов

За три роки ми маємо намір побудувати 25 нових індустріальних парків, - Чернишов

Уряд має намір побудувати 25 нових індустріальних парків за найближчі три роки, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок.

"Протягом найближчих трьох років уряд України має намір побудувати 25 нових індустріальних парків, створюючи умови і інвестуючи державні кошти в створення таких об'єктів", - сказав міністр.

Він уточнив, що серед нинішніх 50 індустріальних парків у дійсності працюють приблизно 10.

Чернишов нагадав, що в парламенті зареєстровано два законопроекти з поправками до Податкового та Митного кодексів, що містять фіскальні стимули для індустріальних парків. Законопроекти передбачають можливість для учасників індустріальних парків отримати звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, імпортного ПДВ на обладнання і від податку на прибуток на 10 років. Також пропонується надати місцевій владі право встановлювати пільги щодо місцевих податків для індустріальних парків та їхніх резидентів.

"Вони будуть ухвалені восени", - зазначив Олексій Чернишов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення індустріальних парків в Україні. ВР прийняла за основу проєкт закону

Міністр також додав, що другого читання очікує законопроект про перезапуск індустріальних парків.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перезапуск індустріальних парків №4416-1. Він передбачає, зокрема, для резидентів ІП компенсацію частки інвестицій від 15% до 70% капітальних витрат у перші три роки залежно від обсягу експорту компанії, компенсацію від 30% до 70% процентних платежів за кредитом залежно від обсягу експорту, а також 50%-ву компенсацію вартості підключення до електромереж.

Автор: 

будівництво (3030) індустріальний парк (77) Олексій Чернишов (279)


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Топ коментарі
+15
Угу, і посадити 1млрд дерев. Не забудьте.
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20.07.2021 12:35 Відповісти
+7
а за прошедших два? сколько индустриальных парков настроили???
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20.07.2021 12:38 Відповісти
+7
хоть бы по ямке выкопали))))
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20.07.2021 12:38 Відповісти
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Угу, і посадити 1млрд дерев. Не забудьте.
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20.07.2021 12:35 Відповісти
хоть бы по ямке выкопали))))
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20.07.2021 12:38 Відповісти
Вони вам не коти!
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20.07.2021 12:50 Відповісти
отож ))))
***

он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему лакеем открываешь двери он кот
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20.07.2021 13:01 Відповісти
За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов - Цензор.НЕТ 932
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20.07.2021 13:09 Відповісти
доминирует и унижает ? ))))
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20.07.2021 13:31 Відповісти
Ще місто-курорт біля Затоки мали побудувати
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20.07.2021 12:48 Відповісти
Буде десь трошки не так. Виділять по 200 тисяч ГА під кожний парк. Та засіють там мільярд «дерев» коноплі. Ну а вже потім, Луна, Марс, та далекі планети.
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Де цих казкарів беруть? Якась фабрика їх продукує чи що?
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20.07.2021 12:36 Відповісти
Кокаин действует кратковременно, вызывая прилив сил и ощущения эйфории. Длительность эффекта - около 30-50 минут. В состоянии наркотического опьянения у потребителей наблюдаются следующие психоэмоциональные признаки:Чрезмерная разговорчивость;Ощущение эйфории;Отсутствие адекватной оценки мыслей и речи;Завышенная самооценка;Раскрепощенное поведение;Восприимчивость к критике и отсутствие самокритики.
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20.07.2021 12:52 Відповісти
а за прошедших два? сколько индустриальных парков настроили???
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20.07.2021 12:38 Відповісти
в прошлом году вывели из Украины почти 900 миллионов долларов ,а при порохе они были почти 2 миллиарда каждый год - подонки вы просто и все
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20.07.2021 12:39 Відповісти
Зедебилы вы бы не ломали оставшееся!!
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20.07.2021 12:40 Відповісти
Только денег дайте украсть! Мы вам ещё наобещаем на десятки лет вперёд. Бла...бла...бла......
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20.07.2021 12:42 Відповісти
а шо со старыми парками?
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20.07.2021 12:44 Відповісти
Для хера этот бред нужен? Налог на выведенный капитал решает те же задачи, но для всех и в любом месте Украины! А не в резервациях "для своих", они же налоговые черные дыры.
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20.07.2021 12:45 Відповісти
Що входить в поняття «індустріальний парк»!?
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20.07.2021 12:45 Відповісти
выделение и воровство денег на проект. отчуждение и продажа земли
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20.07.2021 12:46 Відповісти
Я направду. Це офісні будинки? Виробництво? Що це таке?
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Ручной налоговый статус.
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20.07.2021 12:54 Відповісти
через индустриальные парки своровали свои первые капиталы донецкие
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20.07.2021 12:55 Відповісти
Тобто, це податкові «оазиси»?
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20.07.2021 12:56 Відповісти
В такому випадку, цьому довгоносику на фоті нічого не треба «будувати» або взагалі щось робити, тільки рахувати готівку. Клас!
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20.07.2021 12:57 Відповісти
На приклад: ось тут у нас взяли ліцензію на добування…піску. ОК! Держава вам збудує «індустріальний парк»! Із всією інфраструктурою! Він про це говорить? І аж 25 штук збудують!?
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20.07.2021 12:55 Відповісти
да ничего не входит.
Трындежь для отвода глаз.

Это политика зележопых:
- разворовывать все, до чего дотянешься
- но при этом постоянно трындеть, трындеть и трындеть пиплосу про новые и новые перспективы - одна другой краше.

Отменим вообще коммуналку!
Рост ВВП на 40 %!
Экономический взлет!
Миллиард деревьев!
Университет будущего!
100 новых аэропортов! 1000 новых стадионов!!!

Не сделано вообще ни хрена - нет даже планов, нет проектной документации, даже заданий на создание проектной документации.
Просто - шум в сми
Шоу аля Квартал.
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20.07.2021 13:16 Відповісти
враньё
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20.07.2021 12:46 Відповісти
Как только деревья посадим...мечты, мечты, мечты.... Мрійники ви наші!
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20.07.2021 12:46 Відповісти
Ну гроші може і виділять,бо причину вже вигадали, але ,ані парків ,ні дерев можете не чекати,було би обіцяно.А ось оце -" участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов" ,-будьте впевнеі "учасниками" цього розпилу стане уся зелена кумпания в голові з коломойським і ахметовим. .
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20.07.2021 12:47 Відповісти
Вы вакцинацию сделать не в состоянии, а тут индустриальные парки. Целых 25 штук.
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20.07.2021 12:48 Відповісти
Індустріальні парки за рахунок бюджету. А в парках посадимо міліард дерев. А посередині побудуємо Університет Зєлєскага.
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20.07.2021 12:49 Відповісти
Когда вынуждены доганять эпоху индустриализации век спустя
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Та давай уже 25 000 000 парков!
Чтоб каждому зебилу - по парку в зубы и нехай парится.

Интересно, а сахар и олия к тому времени по сколько будут?
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20.07.2021 13:06 Відповісти
Ага...сахар уже нормась, - по 37 гривен. Не то шо при барыгах по 16...
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20.07.2021 13:11 Відповісти
Где????!
Я вон сунулся сдуру - или вообще нет (здравствуй, ссср), или по 40 на базаре.

Киев.
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20.07.2021 13:17 Відповісти
Вчера заплатил 52 гривни за мороженое и килограм сахару. Только дома дошло шо сахар по был уже по 37. Я его покупаю кило в два месяца.
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20.07.2021 13:26 Відповісти
На сегодняшний день Зеленский (или разные чиновники от его имени) заявил о желании построить в Украине:
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- - Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- - Голливуд.
- Диснейленд.
- - Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- - Магистраль «Киев-Кишенев».
- Новый город на берегу Черного моря.
- А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
- Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года? (Анатолій Дацюк)
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20.07.2021 13:10 Відповісти
А 25 парков? Пропустили?
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20.07.2021 13:12 Відповісти
За три года мы намерены построить 25 новых индустриальных парков, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8758
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20.07.2021 13:20 Відповісти
Построили 50, работают 10, построят еще 25 будут работать всего 15 судя по логике. У нынешней власти прошла уже почти половина каденции, а они все про планы на будущее. Покажите было/стало, за 2,5 года и все увидят что большинство свершений со знаком "минус". Но брехать они умеют, это ж не дрова рубить.
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20.07.2021 13:21 Відповісти
Обьяните мне не наркоману, нафига нам эти индустриальные парки за бюджетные деньги? Лучше прекратите кошмарить бизнес и иностранных ивесторов, через пару-тройку лет развития, они вам бесплатно эти парки понастраивают. Хотя зебилам нужны стройки, чтобы украсть денег сейчас и вывести бабло в офшоры
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20.07.2021 13:42 Відповісти
А морди не тріснуть від такого апетиту до бабла?
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20.07.2021 13:52 Відповісти
Смешно!
Неужели в Украине всего 25 крутых пацанов, которым:
- получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование,
- импортного НДС на оборудование и
- от налога на прибыль на 10 лет. ???
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20.07.2021 13:58 Відповісти
может 25 миллиардов?
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20.07.2021 18:36 Відповісти
 
 