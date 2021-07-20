За три роки ми маємо намір побудувати 25 нових індустріальних парків, - Чернишов
Уряд має намір побудувати 25 нових індустріальних парків за найближчі три роки, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив у ході форуму "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок.
"Протягом найближчих трьох років уряд України має намір побудувати 25 нових індустріальних парків, створюючи умови і інвестуючи державні кошти в створення таких об'єктів", - сказав міністр.
Він уточнив, що серед нинішніх 50 індустріальних парків у дійсності працюють приблизно 10.
Чернишов нагадав, що в парламенті зареєстровано два законопроекти з поправками до Податкового та Митного кодексів, що містять фіскальні стимули для індустріальних парків. Законопроекти передбачають можливість для учасників індустріальних парків отримати звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, імпортного ПДВ на обладнання і від податку на прибуток на 10 років. Також пропонується надати місцевій владі право встановлювати пільги щодо місцевих податків для індустріальних парків та їхніх резидентів.
"Вони будуть ухвалені восени", - зазначив Олексій Чернишов.
Міністр також додав, що другого читання очікує законопроект про перезапуск індустріальних парків.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перезапуск індустріальних парків №4416-1. Він передбачає, зокрема, для резидентів ІП компенсацію частки інвестицій від 15% до 70% капітальних витрат у перші три роки залежно від обсягу експорту компанії, компенсацію від 30% до 70% процентних платежів за кредитом залежно від обсягу експорту, а також 50%-ву компенсацію вартості підключення до електромереж.
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он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему лакеем открываешь двери он кот
Трындежь для отвода глаз.
Это политика зележопых:
- разворовывать все, до чего дотянешься
- но при этом постоянно трындеть, трындеть и трындеть пиплосу про новые и новые перспективы - одна другой краше.
Отменим вообще коммуналку!
Рост ВВП на 40 %!
Экономический взлет!
Миллиард деревьев!
Университет будущего!
100 новых аэропортов! 1000 новых стадионов!!!
Не сделано вообще ни хрена - нет даже планов, нет проектной документации, даже заданий на создание проектной документации.
Просто - шум в сми
Шоу аля Квартал.
Чтоб каждому зебилу - по парку в зубы и нехай парится.
Интересно, а сахар и олия к тому времени по сколько будут?
Я вон сунулся сдуру - или вообще нет (здравствуй, ссср), или по 40 на базаре.
Киев.
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- - Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- - Голливуд.
- Диснейленд.
- - Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- - Магистраль «Киев-Кишенев».
- Новый город на берегу Черного моря.
- А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
- Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года? (Анатолій Дацюк)
Неужели в Украине всего 25 крутых пацанов, которым:
- получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование,
- импортного НДС на оборудование и
- от налога на прибыль на 10 лет. ???