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Контррозвідники СБУ затримали творця "конституції ЛНР", екс-"депутата" "парламенту" "Л/ДНР".. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ в Харківській області затримали колишнього депутата так званих парламентів самопроголошених "республік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що житель Луганська в 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Під час обшуку в затриманого були виявлені "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавних утворень. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Спілки народних республік "Л/ДНР"", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що керівники псевдодержавних утворень неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.

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Зараз слідчі СБУ повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Контррозвідники СБУ затримали творця конституції ЛНР, екс-депутата парламенту Л/ДНР. 01
Контррозвідники СБУ затримали творця конституції ЛНР, екс-депутата парламенту Л/ДНР. 02
Контррозвідники СБУ затримали творця конституції ЛНР, екс-депутата парламенту Л/ДНР. 03
Контррозвідники СБУ затримали творця конституції ЛНР, екс-депутата парламенту Л/ДНР. 04
Контррозвідники СБУ затримали творця конституції ЛНР, екс-депутата парламенту Л/ДНР. 05
Фото: сайт СБУ

контррозвідка (470) СБУ (12964)


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Топ коментарі
+43
Почему контрразведчики СБУ не задерживают резидентов ГУР РФ и ФСБ РФ Ермака и Зеленского?
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20.07.2021 12:45 Відповісти
+29
на виселицу
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20.07.2021 12:45 Відповісти
+24
в таких шортах только лугандонь и ходит
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20.07.2021 12:45 Відповісти
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20.07.2021 12:44 Відповісти
на виселицу
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20.07.2021 12:45 Відповісти
скорее в депутаты ВР
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20.07.2021 13:15 Відповісти
в ОП или в советники зеленского
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20.07.2021 19:28 Відповісти
иди на х.. придурок
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09.11.2021 15:05 Відповісти
Как подгорело у зебобика. Приятно читать.
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10.11.2021 08:25 Відповісти
Good job!!!
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20.07.2021 12:44 Відповісти
в таких шортах только лугандонь и ходит
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20.07.2021 12:45 Відповісти
ето он маскировался под население какаяразница
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20.07.2021 12:58 Відповісти
такие шорты как раз продавали в 14 году, видно еще при Украине покупал.
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20.07.2021 18:51 Відповісти
Почему контрразведчики СБУ не задерживают резидентов ГУР РФ и ФСБ РФ Ермака и Зеленского?
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20.07.2021 12:45 Відповісти
Может Люсю? Так он обычный продажный журналист.
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20.07.2021 12:50 Відповісти
Оставьте влажные фантазии при себе и смените методичку!
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20.07.2021 12:51 Відповісти
Лоліта кривляється як і ваш кловун.Контррозвідники СБУ затримали екс-"депутата" "народної ради" і "парламенту" "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 7309
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20.07.2021 13:07 Відповісти
а когда же задержат Порткова, он же писал Конституцию для Крыма , сидя в Маскве в 2014-2015 г. Все уже забыли, особенно СБУ.
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20.07.2021 16:23 Відповісти
І от чого вони курва пруться на цю бандервську Украіну ??
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20.07.2021 12:47 Відповісти
а решил теперь в камере заседать ..
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20.07.2021 13:06 Відповісти
Сподіваюся що під шконкою
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20.07.2021 13:16 Відповісти
а чего они сюда лезут, ну жили бі в своем лугандоне, так нет в Украину прут...
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20.07.2021 12:49 Відповісти
а в лугандоне теперь нечем харчеваться
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20.07.2021 19:46 Відповісти
Ефремова?
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20.07.2021 12:49 Відповісти
лугандонцы и даунбасцы, сраные "республиканцы" !
никто не будет забыт
ничто не будет забыто
никто не сможет забыть!
помните это и оглядывайтесь ,
ибо вас можно вычислить не только по клетчатым шортам , но и
по тому как вы оглядываетесь !
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20.07.2021 12:55 Відповісти
Яка шантраписта гидота в смердючих шортах і сандліках. Лугандоніще.
Треба нагодувати лайніщем й загреби у навозній кучі. Щоб не виліз.
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20.07.2021 13:08 Відповісти
Дамбас паражняк нігоніт?
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20.07.2021 13:09 Відповісти
Височезна стара груша і га-а-арний зашморг-оце достойна нагорода запроданцю за його паскудне життя!
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20.07.2021 13:14 Відповісти
в Харьковской области задержали бывшего депутатаИсточник: https://censor.net/ru/n3278109

Не удивительно.
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20.07.2021 13:30 Відповісти
Такого государственного деятеля и мордой в асфальт? Теперь не отсудитесь. Его вечером выпустят, а Вам - писец.
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20.07.2021 13:39 Відповісти
Якийсь СЮР!В органі вищоі державноі влади краіни сидить російський "кріт", "вартістю" з десяток таких як затриманий і його НІХТО не чіпає.ШимпанЗе не дозволяє?
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20.07.2021 13:49 Відповісти
Фигня какая-то.
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20.07.2021 14:08 Відповісти
Цікаво, яку компенсацію випише йому наш "найсправедливіший" суд...
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20.07.2021 14:34 Відповісти
Ну что, сынку? Помогли тебе твои москали?
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20.07.2021 14:50 Відповісти
Он ехал на встречу с Ермаком?
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20.07.2021 14:55 Відповісти
А где попытка к бегству?
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20.07.2021 15:05 Відповісти
Дадуть умовно.
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20.07.2021 15:49 Відповісти
а когда же задержат Порткова, он же писал Конституцию для Крыма , сидя в Маскве в 2014-2015 г. Все уже забыли, особенно СБУ.
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20.07.2021 16:24 Відповісти
Наш суд Український присудить йому попередження... .
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20.07.2021 17:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

hochu domoy v ua

@hochu_dodomu


Організатор концерту Лорак (Куек) в Одесі обіцяв "воювати за російську мову" і "гнати нациків". Какая разница? (с)

Контррозвідники СБУ затримали творця "конституції ЛНР", екс-"депутата" "парламенту" "Л/ДНР". - Цензор.НЕТ 5243
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20.07.2021 18:20 Відповісти
на гиляку покидька!
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20.07.2021 19:48 Відповісти
большая вероятность что это не простой "сепар" а сотрудник спецслужб рф. И то что он не побоялся заехать в Украину -- чел просто "на задании".
Это кстати не первая "заменитость" с ОРДЛО выловленная в Украине. Прямая обязанность контрразведки выяснить чем они здесь занимаются ,и что готовят.
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20.07.2021 19:58 Відповісти
За последние 20 лет таких писак конституций готовили и готовят в *юрке* (Юр-академия) и *дурке-бандурке* (универ внутренних дел)---харьковский стёбовый сленг в кавычках. Их тут вернее в тех вышах от 50%, скандалы в сети выкладывали и по месту тут тоже с окон общаг тез шансон гульбасит в отрыв кстати. Там Наговицын в перваках. Думаю что даже больше чем половина. Остальные тоже детки ментиков (это у гусаров такое есть в мундире---а не то что сразу подумали)
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20.07.2021 20:50 Відповісти
Зелёный фулопан, поменяет его на таксистов
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20.07.2021 20:55 Відповісти
 
 