Контррозвідники СБУ затримали творця "конституції ЛНР", екс-"депутата" "парламенту" "Л/ДНР".. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ в Харківській області затримали колишнього депутата так званих парламентів самопроголошених "республік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що житель Луганська в 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Під час обшуку в затриманого були виявлені "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавних утворень. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Спілки народних республік "Л/ДНР"", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що керівники псевдодержавних утворень неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.

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Зараз слідчі СБУ повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.











Фото: сайт СБУ