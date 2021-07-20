Контррозвідники СБУ затримали творця "конституції ЛНР", екс-"депутата" "парламенту" "Л/ДНР".. ФОТОрепортаж
Контррозвідники СБУ в Харківській області затримали колишнього депутата так званих парламентів самопроголошених "республік".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Встановлено, що житель Луганська в 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".
Під час обшуку в затриманого були виявлені "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавних утворень. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Спілки народних республік "Л/ДНР"", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що керівники псевдодержавних утворень неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.
Зараз слідчі СБУ повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
никто не будет забыт
ничто не будет забыто
никто не сможет забыть!
помните это и оглядывайтесь ,
ибо вас можно вычислить не только по клетчатым шортам , но и
по тому как вы оглядываетесь !
Треба нагодувати лайніщем й загреби у навозній кучі. Щоб не виліз.
Не удивительно.
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu
hochu domoy v ua
@hochu_dodomu
Організатор концерту Лорак (Куек) в Одесі обіцяв "воювати за російську мову" і "гнати нациків". Какая разница? (с)
Это кстати не первая "заменитость" с ОРДЛО выловленная в Украине. Прямая обязанность контрразведки выяснить чем они здесь занимаются ,и что готовят.