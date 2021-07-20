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Новини ДТП
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Під час ДТП із маршруткою в Запоріжжі постраждали 13 осіб, - Нацполіція. ФОТО

У Запоріжжі сталася ДТП за участю громадського транспорту, внаслідок чого постраждали 13 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Kia Ceed, 1995 року народження, при здійсненні повороту на регульованому перехресті вулиць О.Говорухи і Магара допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Crafter. У момент зіткнення в маршрутці перебувало десять пасажирів, а в салоні автомобіля - двоє. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всього по медичну допомогу звернулися 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За інформацією медиків, хлопчик 5 років отримав закриту травму грудної клітки, рану язика, хлопець 13 років отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м'яких тканин лоба. Постраждалі госпіталізовані.

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Під час ДТП із маршруткою в Запоріжжі постраждали 13 осіб, - Нацполіція 01
Під час ДТП із маршруткою в Запоріжжі постраждали 13 осіб, - Нацполіція 02

ДТП (4481) Запоріжжя (2294) маршрутки (347)


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А по дорозі на Кирялівку знатні затори під палючим сонцем.Во время ДТП с маршруткой в Запорожье пострадало 13 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8534
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20.07.2021 13:39 Відповісти
Вот это и непонятно.За каким ломятся в этот гнидник? Более отстойного места чем Кирилловка найти сложно.
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20.07.2021 19:05 Відповісти
 
 