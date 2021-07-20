Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі

Майже 200 українських фермерів із власників перетворилися на "користувачів" своїх ділянок. Люди роками обробляли свої ділянки, а тепер їм кажуть, що вони - "державні".

З 2019 року їх почали позбавляти права власності на землю. У відомстві, яке цим опікується, кажуть, що раніше фермерам віддали землю у власність через "технічну помилку" при переоформленні документів. Зараз фермери знову стали не власниками, а "користувачами" своїх ділянок. Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається, я можу описати не інакше як шок. Про те, що моя земля - ​​насправді не моя, я дізнався абсолютно випадково, як і більшість кримських фермерів. Просто замовив виписку в ЄДРН (Єдиному державному реєстрі нерухомості - Ред.), а там - таке", - розповідає власник ферми в Бахчисарайському районі Михайло Горьковенко.

Свого права на землю Горьковенко довелося домагатися через суд. У підсумку оформити свої 4 гектари Михайлу вдалося лише в 1998 році.

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Михайло Горьковенко

В Україні була відсутня юридична практика передачі землі у власність, пояснює Горьковенко. Землю передавали з правом постійного безстрокового користування. Тоді українські чиновники пояснювали фермерам, що принципової різниці між цими двома категоріями немає, і всі фермери мали на руках державні акти на землю з формулюванням про безстрокове користування.

Після анексії Криму Росією місцеві чиновники попередили фермерів, що таке формулювання в російському законодавстві вже не використовують. Їм запропонували вибір: взяти землю в оренду на 49 років або оформити право власності. Більшість фермерів не захотіли зв'язуватися з орендою, розповідає Горьковенко. Власність виглядала для людей привабливіше.

"Процедура була нескладною. Я написав заяву, зібрав пакет документів, до мене приїжджала комісія, і вже на початку 2017 роки я мав на руках папір, де чорним по білому написано: власність", - говорить Горьковенко.

У цьому документі зазначено адресу, кадастровий номер ділянки та її призначення.

Наступні три роки фермер разом зі своєю сім'єю продовжував обробляти землю, вирощувати та продавати персики. Про те, що його право власності на ділянку анульоване, він дізнався зовсім випадково. Горьковенку розповів його односельчанин Віктор Косов, з яким він працював ще в колгоспі "Україна".

Фермер Віктор Косов хотів переписати свою ділянку на дочку і з'ясував, що власником його землі є "Республіка Крим", а за ним закріплено право постійного безстрокового користування. Віктору Косову 81 рік і у сім'ї Косова можуть виникнути проблеми з успадкуванням ділянки. Юристи, з якими консультувалася його дочка, повідомили, що право постійного безстрокового користування землею не передбачає права передачі його у спадок. Таким чином, в разі смерті Віктора Косова його сім'я втратить земельну ділянку, яку вона обробляла більше 20 років.

Віктор Косов

"Нам ніхто нічого не пояснював толком. Сказали, що те, що в Україні було безстроковим користуванням, в Росії - власність", - розповідає 81-річний фермер.

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Юрист Вадим Заріпов зазначає, що такі зміни права власності можуть вноситися тільки з повідомленням людині, з її участю і, найчастіше, в судовому порядку, де державний орган повинен довести, що для таких змін є підстави.

Кримський громадський працівник Олег Кочеров каже, що з проблемою анулювання права власності на землю в Криму зіткнулися від 150 до 200 фермерів. Цю ж цифру озвучили виданню троє опитаних фермерів. Більшість з них вже мали на руках документи, які підтверджують, що земля є їхньою власністю.

"Коли люди зверталися в Держкомреєстр, їм говорили, що при оформленні права власності відбулася технічна помилка, і насправді оформити землю у власність вони не мають права. Чому не мають? Яка помилка? Цього ніхто не пояснює", - говорить активіст.

Кочеров допоміг групі кримських фермерів записати відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, яке опублікували на YouTube напередодні "Прямої лінії".

У відеозверненні взяли участь вісім фермерів. Серед них був і Михайло Горьковенко. Усі ці фермери намагаються відновити анульоване право власності на ділянки.

"Нам влада обіцяла, що (після анексії. - Ред.) у гірший бік становище кримчан не зміниться, а тепер нас зовсім позбавляють землі", - сказав у зверненні один з присутніх фермерів.

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Вони сподівалися, що президент Росії зможе посприяти у розв'язанні їхніх проблем. Відповіді на відеозвернення з Москви так і не було.

І все ж одному з фермерів, Валерію Давидкову, вдалося виграти справу в суді. Він дійшов до Верховного суду, який несподівано ухвалив рішення на його користь. Втім, навіть маючи на руках судове рішення, він так і не зміг відновити право власності. Місцеві "чиновники", говорить Давидков, просто саботували це рішення.

"Але коли ми принесли в "Держкомреєстр" рішення суду, вони на нас подивилися і сказали: добре, ми визнаємо, що винесли незаконне рішення, вибачте. Але реєструвати ми все одно нічого не будемо", - розповідає Давидков.