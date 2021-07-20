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Новини Окуповані території
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Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі

Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі

Майже 200 українських фермерів із власників перетворилися на "користувачів" своїх ділянок. Люди роками обробляли свої ділянки, а тепер їм кажуть, що вони - "державні".

З 2019 року їх почали позбавляти права власності на землю. У відомстві, яке цим опікується, кажуть, що раніше фермерам віддали землю у власність через "технічну помилку" при переоформленні документів. Зараз фермери знову стали не власниками, а "користувачами" своїх ділянок. Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається, я можу описати не інакше як шок. Про те, що моя земля - ​​насправді не моя, я дізнався абсолютно випадково, як і більшість кримських фермерів. Просто замовив виписку в ЄДРН (Єдиному державному реєстрі нерухомості - Ред.), а там - таке", - розповідає власник ферми в Бахчисарайському районі Михайло Горьковенко.

Свого права на землю Горьковенко довелося домагатися через суд. У підсумку оформити свої 4 гектари Михайлу вдалося лише в 1998 році.

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Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі 01

Михайло Горьковенко

В Україні була відсутня юридична практика передачі землі у власність, пояснює Горьковенко. Землю передавали з правом постійного безстрокового користування. Тоді українські чиновники пояснювали фермерам, що принципової різниці між цими двома категоріями немає, і всі фермери мали на руках державні акти на землю з формулюванням про безстрокове користування.

Після анексії Криму Росією місцеві чиновники попередили фермерів, що таке формулювання в російському законодавстві вже не використовують. Їм запропонували вибір: взяти землю в оренду на 49 років або оформити право власності. Більшість фермерів не захотіли зв'язуватися з орендою, розповідає Горьковенко. Власність виглядала для людей привабливіше.

"Процедура була нескладною. Я написав заяву, зібрав пакет документів, до мене приїжджала комісія, і вже на початку 2017 роки я мав на руках папір, де чорним по білому написано: власність", - говорить Горьковенко.

У цьому документі зазначено адресу, кадастровий номер ділянки та її призначення.

Наступні три роки фермер разом зі своєю сім'єю продовжував обробляти землю, вирощувати та продавати персики. Про те, що його право власності на ділянку анульоване, він дізнався зовсім випадково. Горьковенку розповів його односельчанин Віктор Косов, з яким він працював ще в колгоспі "Україна".

Фермер Віктор Косов хотів переписати свою ділянку на дочку і з'ясував, що власником його землі є "Республіка Крим", а за ним закріплено право постійного безстрокового користування. Віктору Косову 81 рік і у сім'ї Косова можуть виникнути проблеми з успадкуванням ділянки. Юристи, з якими консультувалася його дочка, повідомили, що право постійного безстрокового користування землею не передбачає права передачі його у спадок. Таким чином, в разі смерті Віктора Косова його сім'я втратить земельну ділянку, яку вона обробляла більше 20 років.

Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі 02

Віктор Косов

"Нам ніхто нічого не пояснював толком. Сказали, що те, що в Україні було безстроковим користуванням, в Росії - власність", - розповідає 81-річний фермер.

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Юрист Вадим Заріпов зазначає, що такі зміни права власності можуть вноситися тільки з повідомленням людині, з її участю і, найчастіше, в судовому порядку, де державний орган повинен довести, що для таких змін є підстави.

Кримський громадський працівник Олег Кочеров каже, що з проблемою анулювання права власності на землю в Криму зіткнулися від 150 до 200 фермерів. Цю ж цифру озвучили виданню троє опитаних фермерів. Більшість з них вже мали на руках документи, які підтверджують, що земля є їхньою власністю.

"Коли люди зверталися в Держкомреєстр, їм говорили, що при оформленні права власності відбулася технічна помилка, і насправді оформити землю у власність вони не мають права. Чому не мають? Яка помилка? Цього ніхто не пояснює", - говорить активіст.

Кочеров допоміг групі кримських фермерів записати відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, яке опублікували на YouTube напередодні "Прямої лінії".

У відеозверненні взяли участь вісім фермерів. Серед них був і Михайло Горьковенко. Усі ці фермери намагаються відновити анульоване право власності на ділянки.

"Нам влада обіцяла, що (після анексії. - Ред.) у гірший бік становище кримчан не зміниться, а тепер нас зовсім позбавляють землі", - сказав у зверненні один з присутніх фермерів.

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Вони сподівалися, що президент Росії зможе посприяти у розв'язанні їхніх проблем. Відповіді на відеозвернення з Москви так і не було.

І все ж одному з фермерів, Валерію Давидкову, вдалося виграти справу в суді. Він дійшов до Верховного суду, який несподівано ухвалив рішення на його користь. Втім, навіть маючи на руках судове рішення, він так і не зміг відновити право власності. Місцеві "чиновники", говорить Давидков, просто саботували це рішення.

"Але коли ми принесли в "Держкомреєстр" рішення суду, вони на нас подивилися і сказали: добре, ми визнаємо, що винесли незаконне рішення, вибачте. Але реєструвати ми все одно нічого не будемо", - розповідає Давидков.

Автор: 

земля (1687) Крим (14189) путін володимир (24111) росія (66021) фермер (395)


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Топ коментарі
+70
Радійте, бо цю землю б забрали солдати НАТО.
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20.07.2021 13:45 Відповісти
+35
цікаво, а скільки з цих фермерів в 14 році мовчазно спостерігали за окупацією, або навіть волали "расєя, расєя!"
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20.07.2021 13:46 Відповісти
+29
Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 2627
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20.07.2021 13:55 Відповісти
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20.07.2021 13:45 Відповісти
Радійте, бо цю землю б забрали солдати НАТО.
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20.07.2021 13:45 Відповісти
Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 2627
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20.07.2021 13:55 Відповісти
))) ай я яй .. никогда такого не было и вот опять.. а могли бы поинтересоваться в какую задницу лезут .. в сочи под олимпиаду забирали не только землю а дома рушили ускоренно и упрощенно.. так что если пополнили стадо путинских баранов стойлового содержания то пусть ведут себя смирно
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20.07.2021 15:34 Відповісти
цікаво, а скільки з цих фермерів в 14 році мовчазно спостерігали за окупацією, або навіть волали "расєя, расєя!"
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20.07.2021 13:46 Відповісти
"путьен ввіді" і ввх ввьел !
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20.07.2021 14:15 Відповісти
"Мальчік с пєрсікамі!"
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20.07.2021 14:21 Відповісти
і бабушкі з курагой)))
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20.07.2021 15:37 Відповісти
Скорее всего никто из них не волал. Дело в том, что эти фермеры, в основной массе по национальности или украинцы или татары, а кацапы на юге работать не умеют.
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20.07.2021 16:03 Відповісти
ты так сказал, будто кацапы на севере умеют работать.
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20.07.2021 16:29 Відповісти
Я про сельское хозяйство на юге. Не умеют выращивать виноград, персики, арбузы, дыня.
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20.07.2021 20:16 Відповісти
Зато камней с неба валом!
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20.07.2021 13:46 Відповісти
Кошки и собаки, кода метят территорию считают это своим участком, люди не сильно далеко ушли от них, не в курсе как глисты делят задницу, но принцып везде тот же, никто из претендентов на самом деле не владеет тем, что думает, что ему принадлежит "по праву"!
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20.07.2021 13:46 Відповісти
Ну а как вы хотели? Звали Путин введи, получайте. За столько лет можно было напартизанить в Крыму чтоб русские боялись на улицу выйти.
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20.07.2021 13:48 Відповісти
А как же референдум в 98% ?
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20.07.2021 13:49 Відповісти
ну так обещали помогать в 14м а потом ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕЖИТЕСЬ, а теперь заберут личное.... а потом и жизни лишат. нет человека нет проблеммы.
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20.07.2021 13:49 Відповісти
депортируют бомжевать в херсон) во смешно будет)
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20.07.2021 14:35 Відповісти
За то теперь, крымчане, на личной шкуре прочувствуют всю толерантность раиськиного правосудия и справедливости.
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20.07.2021 15:36 Відповісти
Так это же просто замечательно!
На родину, в Расеюшку то налегке, без чужой земли, оно проще добираться. Лапти переобул, балалайку за плечи повесил и пооооошол крестьянин. На х....тор. В Мордовский район.
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20.07.2021 13:49 Відповісти
Зато без биндер и хвошизд не топчет родимую землю-матушку.
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20.07.2021 13:51 Відповісти
Родімая їх зємля-матушка в москальських ***...х.
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20.07.2021 14:20 Відповісти
Мечты сбываются. Гы.
Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 5741
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20.07.2021 13:52 Відповісти
Зачем им земля? Ведь есть же родная говень да еще и камни с неба
Предлагаю вместо возмущений сплясать с веселым матроиском, а в конце можна и челобитную сЦарю написать в стиле "Уважемый Х..ло пишут вам холопы ..."
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20.07.2021 13:52 Відповісти
Это беда не только крымчан.Пригожины забирают лучшую землю повсюду в московском улусе,где она приносит прибыль.Независимо ,кому она принадлежит.Такое на Белгородчине ,Курщине,Брянщине, вплоть до озера Ханка.Зигователи и пикнуть не успеют,как станут бомжами.Так колорадникам и надо!!Проспались?
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20.07.2021 13:55 Відповісти
а кто ж на той земле будет работать? рабы, крепостные, корейцы-китайцы?
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20.07.2021 16:13 Відповісти
там будет военная база, продукты привозные, население нах. не будут цапы работать на земле
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20.07.2021 16:32 Відповісти
Бігли на рехверендум аж перечіпались.Оккупанты забирают у фермеров в Крыму права на землю: Нам обещали, что после оккупации положение не ухудшится, а теперь нас лишают земли - Цензор.НЕТ 6973
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20.07.2021 13:55 Відповісти
як там казав ***** ... обманули дурака на четире кулака! ...
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20.07.2021 13:55 Відповісти
Просили карлика ввести,вот он и ввел вам по самые помидоры. Расслабляйтесь и получайте удовольствие
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20.07.2021 13:56 Відповісти
Нема віри окупантам. Вони захоплюють чужі землі для того, щоб зробити їх своєю власністю. Місцевим жителям не варто на щось добре розраховувати, якщо вони активно не будуть підтримувати окупаційну владу. Та і в цьому разі їм мало що світить. Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте.
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20.07.2021 13:57 Відповісти
да че,,,бывает,,,,набутылочный образ жизни,,он такой,,,тюрей пахнет
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20.07.2021 13:58 Відповісти
лохам всегда так говорят...
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20.07.2021 14:04 Відповісти
Вони не українські фермери. Українські фермери до х-ла не звертаються по допомогу.
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20.07.2021 14:07 Відповісти
Тымчасово коллаборанствующие фэрмэры.
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20.07.2021 20:23 Відповісти
Ну штовы ватнеги... хатели расею? - Палучите ! --- Зато без биндер и хвошизд не топчет родимую землю-матушку. Мальтчикав нихто ни распинаит...и телячей мовы нихто не слышит! Чиво хатели -- таво и палучили! Сёрбайте да ни абляпайтеся !
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20.07.2021 14:09 Відповісти
Стопудово !
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20.07.2021 14:17 Відповісти
Выход один - все на площадь и плясать Яблочко!.
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20.07.2021 14:17 Відповісти
"Любят тех, кто собирается предавать, но ненавидят уже предавших" https://aforisimo.ru/autor/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9/ Антигон Третий
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20.07.2021 14:22 Відповісти
Могут взять камни с гор бесплатно
ну или пусть за землю им камнями выдадут
главное что в говени родной умереть пока ещё разрешают
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20.07.2021 14:24 Відповісти
горы тоже уже национализировали
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20.07.2021 14:43 Відповісти
От разнылись... Сейчас еще в оплату за аренду впаяют нехилую сумму, даже с учетом пользования во времена Украины, что не только последние трусы отдашь, а и детей в рабство кадыровцам.
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20.07.2021 14:27 Відповісти
А ми тут при чому?
Хто вам паспорт с курицей давав, до того двігайте претензії.
Нах.
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20.07.2021 14:29 Відповісти
Рабам земля не треба!
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20.07.2021 14:29 Відповісти
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 5461
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20.07.2021 14:35 Відповісти
К пуйлу відеозвернення про допомогу , от дебіли
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20.07.2021 14:37 Відповісти
А навіщо їм земля? Води ж немає. Земля без води-пустеля.
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20.07.2021 14:52 Відповісти
А вы не путайте туризм и эмиграцию! как в том анекдоте! ДО свадьбы вам многое что обещают, а потом - от мертвого осла уши!
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20.07.2021 14:56 Відповісти
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 9040
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20.07.2021 15:01 Відповісти


Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 2191
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20.07.2021 15:03 Відповісти
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 941
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20.07.2021 15:02 Відповісти
Цікаво про долю персонажів,що морячок з кобзоном,знаю...
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20.07.2021 18:35 Відповісти
Ну скоріше за все там половина масовіков-затєйніков була завезених від кацапів, це на той випадок якщо мєсная вата сама нє пойдьот в пляс і її нада буєт зажєч
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20.07.2021 22:03 Відповісти
Крысюки сосiть ...лупу
Окупанти забирають у фермерів у Криму права на землю: Нам обіцяли, що ситуація не погіршиться, а тепер нас позбавляють землі - Цензор.НЕТ 1544
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20.07.2021 15:28 Відповісти
противно даже лайкать
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20.07.2021 16:08 Відповісти
а ведь землю эту могли забрать госдэп и солдаты НАТО.....
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20.07.2021 15:31 Відповісти
При Госдепі та в усіх країнах НАТО приватна власність "священна" і повністю захищена законами. Зокрема від рейдерства та безоплатної конфіскації "в інтересах держави".
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20.07.2021 16:35 Відповісти
Крим це добре, але банда зелених без окупації землю деребанить
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20.07.2021 15:43 Відповісти
Землю будуть міняти,.. на камні с неба.)))))))))
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20.07.2021 15:53 Відповісти
Должны радоваться , что еще не крепостные . Украина им не довподоби
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20.07.2021 15:53 Відповісти
Уже "крєпостниє". Виходить "по життю" що "крєпостниє" та "руськіє" це синоніми.
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20.07.2021 16:38 Відповісти
здоров'я ювілярам!))
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20.07.2021 16:02 Відповісти
Зачем фермерам в оккупированном Крыму права на землю, все равно воды нет и ничего без воды, там не будет расти. Поэтому, пусть радуются, что не надо ничего делать и пусть ждут камней с неба. Скоро они голыми руками будут давить русский мир
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20.07.2021 16:10 Відповісти
Ні. Не зараз. Лише після того як передушать усіх українців та кримських татар... І вже тоді почнуть як пацюки в бочці жерти один одного...
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20.07.2021 16:42 Відповісти
"Нам влада обіцяла, що (після анексії. - Ред.) у гірший бік становище кримчан не зміниться, а тепер нас зовсім позбавляють землі", - сказав у зверненні один з присутніх фермерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3278132

Так "влада" не конкретизувала "кримчан", яким не стане гірше)
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20.07.2021 16:24 Відповісти
Да пусть забирают на здоровье…а я-то думал! Царь знает, что делает!
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20.07.2021 16:29 Відповісти
Своих родимых соток нет, зато есть самая большая в мире страна. Гордость от этого важнее каких то там "куркульских" замашек. Протрезвление горький процесс.
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20.07.2021 16:42 Відповісти
да и ***** на вас, зато на расии умрете суки
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20.07.2021 17:09 Відповісти
лохов кинули, ничего нового.
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20.07.2021 17:23 Відповісти
Хотіли Расєю, жеріт
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20.07.2021 18:35 Відповісти
Они надеялись, что президент России сможет помочь в решении их проблем. Ответа на видеообращение из Москвы так и не было.

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20.07.2021 19:09 Відповісти
Ой,а че это вы побледневши,нешто не пивши,а может и не евши?
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20.07.2021 19:32 Відповісти
"А шо такоє? Шо ні так?" Хтось же хотів "умірєть на уРодінє"? Отримуйте і не обляпайтеся
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20.07.2021 20:22 Відповісти
на то он и "пользователь" чтоб им попользоваться, как презервативом ...
а в 2014 -м на рейхферендум наверно бежал, аж ноги ломались,
чтоб жить , при маскалях, да "пабахатаму"
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20.07.2021 20:33 Відповісти
там ***** в сибири земельку раздает, счастливого пути.
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20.07.2021 21:39 Відповісти
 
 