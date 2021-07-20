Фінляндія з 26 липня відкривається для вакцинованих від коронавірусу українців - МЗС

З 26 липня Фінляндія відкриває в'їзд для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Детальні умови в'їзду і список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС (спойлер: індійські й китайські там є)", - написав Кулеба.

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