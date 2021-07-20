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Новини Коронавірус і карантин
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Фінляндія з 26 липня відкривається для вакцинованих від коронавірусу українців - МЗС

Фінляндія з 26 липня відкривається для вакцинованих від коронавірусу українців - МЗС

З 26 липня Фінляндія відкриває в'їзд для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Детальні умови в'їзду і список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС (спойлер: індійські й китайські там є)", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія відкривається для поїздок громадян України з 17 липня, - Кулеба

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Ясна-панятна. Потрібні збирачі полуниці чи чого там ще.
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20.07.2021 14:20 Відповісти
Какие поездки? У них там Швеция под боком. Это чёрная дыра пандемии. Котел мутаций.
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20.07.2021 14:24 Відповісти
Кому вы нужны те кто открыться хочет и открывают границы дают 2 варианта или пцр тест или вакцинация,не вижу пцр тест как вариант у финов,дискриминация так как для части людей не желательно прививаться из за возможного осложнения в связи другими болезнями
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20.07.2021 14:27 Відповісти
Словенія яка три дні тому оголосила можливість в'їзду українських туристів за негативним ПЛР-тестом або довідкою про вакцинацію, тепер визнає тільки ПЛР-тести, зроблені в країнах ЄС!
Тести, зроблені в лабораторіях України, не визнаються!
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20.07.2021 15:37 Відповісти
 
 